10 ведущих стартапов Лиссабона

Особенно благоприятны условия в Лиссабоне, столице Португалии. Качество жизни и государственные программы делают город привлекательным для предпринимателей со всего мира: половина CEO из самых перспективных местных стартапов являются экспатами.

Благодаря притоку талантов, Португалия превращается в «страну единорогов». Там было запущено 7 стартапов с оценкой выше $1 млрд — больше, чем в Испании, Италии и Греции вместе взятых.

Remote

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $496 млн.

Миссия Remote — упростить найм специалистов со всего мира. «Раньше компании было сложно и дорого нанимать сотрудников и подрядчиков, живущих в других странах», — рассказывает CEO Remote Джоб ван дер Воорт.

По его словам, для этого требовалось разбираться с международными налогами и комплаенс, предлагать льготы в другой стране и выплачивать сотрудникам зарплату в местной валюте.

Скриншот: Remote

Ван дер Воорт и Марсело Лебре запустили Remote в 2019 году. Стартап упрощает процесс найма с помощью платформы, которая позволяет взаимодействовать с сотрудниками и подрядчиками в более чем 150 странах, в том числе вводить их в рабочий процесс и выплачивать зарплату. Платформой уже пользуются DoorDash, GitLab, HelloFresh, Loom и Arduino.

Одна из основных услуг Remote — выступать в качестве фактического работодателя в странах, в которых у клиентов не зарегистрированы юридические лица. «Главное отличие Remote от конкурентов в том, что мы никогда не привлекаем сторонние юридические лица», — утверждает ван дер Воорт.

В апреле 2022 году стартап объявил о том, что привлек $300 млн при оценке почти в $3 млрд в раунде серии C, который возглавил SoftBank Vision Fund 2. В раунде участвовали и прежние инвесторы Remote, такие как Accel, Sequoia и Index Ventures.

Anchorage Digital

Год основания: 2017.

Общий объем финансирования: $487 млн.

В декабре 2021 года стартап Anchorage Digital стал первым криптовалютным единорогом в Португалии. Это произошло после того, как он суммарно привлек $487 млн. Среди его инвесторов — KKR, Andreessen Horowitz, Суверенный фонд благосостояния Сингапура, Goldman Sachs и Visa.

Сооснователь Диого Моника придумал идею для Anchorage Digital, когда помогал вернуть средства инвестору, потерявшему доступ к кошельку с $15 млн в биткоинах. Он осознал, что такая проблема и вовсе не должна возникать.

Скриншот: Anchorage Digital

Вместе с Натаном Макколи Моника разработал регулируемую криптоплатформу Anchorage. Она позволяет учреждениям предлагать криптопродукты и интегрированные финансовые услуги, такие как безопасное хранение, соблюдение нормативных требований и обслуживание клиентов.

Моника и Макколи были одними из первых сотрудников Square Джека Дорси. Там они разрабатывали платежные платформы, которые используются по сей день.

Сейчас Anchorage оценивается более чем в $3 млрд и является первым криптобанком федерального уровня в США. «Мы считаем, что каждый банк будет криптобанком, а каждая компания — криптокомпанией», — утверждает Моника.

Artpool

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $100 тыс.

Прежде чем запустить Artpool, CEO Полин Фессель работала художником и куратором более 13 лет. «NFT — отличное решение, устраняющее сложности при продаже произведений искусства и позволяющее получать доход в арт-индустрии», — считает Фессель.

Скриншот: Artpool

В 2019 году вместе с Вилли Бардиот она запустила Artpool — NFT-маркетплейс и соцсеть для представителей мира искусства. Там художники могут продавать свои NFT (часто это их первые токены), в чем им помогает сообщество из более чем 900 профессиональных кураторов.

Amplemarket

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $12 млн.

Микаэль Оливейра, а также Жоао Баталья и его брат Луис — бывшие ученые-компьютерщики МТИ. За свою карьеру они создали платформу для аннотирования научных работ и ПО, которое работает на Международной космической станции.

В рамках нового проекта Amplemarket ученые «применяют научный подход к продажам». «Мы своими глазами видели, с каким трудностями сталкиваются компании при масштабировании B2B-продаж, и поняли, что существующие точечные решения не решают основные проблемы», — утверждает Баталья.

Скриншот: Amplemarket

Цель Amplemarket — превратить этот набор сложных задач в более простое решение, которое повышает производительность. Это достигается при помощи рабочих потоков на базе ИИ, которые помогают командам продаж находить новых клиентов и взаимодействовать с ними. В стартап вложились такие инвесторы, как Comcast Ventures и Armilar Venture Partners.

Rely.io

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $2,4 млн.

Rely.io, также известная как Detech.ai, — аналитическая платформа, помогающая организациям уменьшить количество сбоев и прочих проблем, связанных с надежностью ПО.

«Я увлечен этой сферой, — рассказывает CEO Rely.io Хосе Велес. — Мой отец работает ИТ-директором в крупной португальской организации, и я вырос среди разговоров о проблемах, с которыми сталкиваются компании». По его словам, самой проблемной областью было обеспечение надежности ПО.

Скриншот: Rely.io

Стартап Велеса устраняет эти проблемы, анализируя данные мониторинга из таких инструментов, как AWS. Затем они превращаются в идеи и автоматизации, упрощающие работу ИТ-отделов. Велес утверждает, что это делает доступнее передовые практики в области обеспечения надежности сайта, которые ранее использовались лишь пятью мировыми технологическими лидерами.

Virtuleap

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $1,4 млн.

Virtuleap создает VR-тренажеры для мозга. В этом разработчикам помогают психолог Университета Южной Калифорнии Скип Риццо и чемпион по запоминанию Нельсон Деллис.

По словам CEO Амира Бозорзаде, приложениями для тренировки и тестирования когнитивных способностей Virtuleap пользуются более 43 тысяч человек. Virtuleap также проводит четыре клинических исследования, например вместе с Roche она тестирует VR-тренажер для лечения деменции.

Скриншот: Virtuleap

Бозорзаде считает, что спустя 10 лет решение станет не только стандартом для когнитивной оценки и тренировки групп риска, но и «тренажерным залом для ума» для всего населения.

Coverflex

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $6 млн.

Coverflex предоставляет единую операционную систему, с помощью которой компании могут управлять оплатой труда для персонала, в том числе зарплатой, акциями, премиями и льготами. Сейчас этим решением пользуются более 1,5 тысяч португальских компаний.

Скриншот: Coverflex

Компания основана в 2019 году Мигелем Санто Амаро (CEO), Луисом Роча, Нуно Пинто и Руи Карвальо. В этом году она также запустится в Италии и Испании.

Sound Particles

Год основания: 2016.

Общий объем финансирования: $2,8 млн.

Основатель Sound Particles — Нуно Фонсека, который разработал ПО, адаптирующее технологии CGI к звуку. Эта программа использовалась при создании таких фильмов, сериалов и игр, как «Дюна», «Игра престолов», «Звездные войны», «Холодное сердце» и Fortnite.

Скриншот: Sound Particles

Sound Particles планирует запустить свою технологию и для наушников, чтобы выйти на рынки VR и игр. Фонсека сообщает, что компания также откроет офис в Лос-Анджелесе, чтобы укрепить свое присутствие в Голливуде.

В мае 2022 года Sound Particles привлекла $2,4 млн в посевном раунде, который возглавили Indico Capital Partners и Iberis.

CASAFARI

Год основания: 2017.

Общий объем финансирования: $115,6 млн.

CASAFARI основан в 2017 году Милой Сухаревой, Нильсом Хеннингом и Митей Москальчуком. Стартап стремится создать самую полную централизованную базу данных для агентов по недвижимости с помощью машинного обучения. Это позволит заключать сделки и ускорять транзакции более 30 тысячам профессионалов, в том числе Sotheby’s International Realty, Savills, Century21 и Keller Williams.

Скриншот: CASAFARI

Идея для CASAFARI пришла к ним в Испании. Они занимались несколькими сделками по купле-продаже недвижимости и не нашли ни одного источника, который бы включал весь доступный жилищный фонд.

«Сейчас мы индексируем каждый список недвижимости, найденный в интернете, и выстраиваем историю каждого объекта», — рассказывает Сухарева. Для этого команда удаляет дубликаты списков, описывающих один и тот же объект, объединяет их в один и отслеживает все изменения в реальном времени.

Exclusible

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $2,1 млн.

Web3-платформа Exclusible стартовала не лучшим образом. Тибо Лоне, Оливье Муанжон, Оливье Бюро, Артур Гоулао и Пьер Гигурез запустили Exclusible в июле 2021 года. NFT-маркетплейс предназначался для люксовых брендов и объектов недвижимости в метавселенной. Он должен был упростить покупку цифровых активов и познакомить новых клиентов с цифровым рынком роскоши.

Скриншот: Exclusible

«Изначально никто не хотел с нами работать, поскольку у нас не было опыта, — рассказывает CEO Тибо Лоне. — Чтобы доказать идею, мы решили запустить первый NFT-проект под собственным брендом».

Проект назвали Exclusible Alpha Collection — это серия NFT, которые открывали доступ к следующим релизам. В результате 3 тысячи токенов были проданы за $2,3 млн в течение двух суток. Сегодня в сообществе Exclusible насчитывает 182,5 тысячи активных пользователей.

Источник.

Фото на обложке: Sean Pavone / Shutterstock