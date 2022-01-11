Эксперты тоже ошибаются: 11 самых известных прогнозов для бизнеса и технологий, которые не сбылись

От ошибок не застрахован никто. Не стали исключением и эксперты. На протяжении истории одни считали, что интернет не задержится с нами надолго, а другие — что персональные компьютеры будут никому не нужны. Рассмотрим 11 ошибочных прогнозов, которые могут показаться забавными современным пользователям интернета и технологий.

Интернет

«Я предполагаю, что интернет вскоре станет сверхновой, а в 1996 году катастрофически рухнет», — такое мнение выразил инженер и изобретатель Роберт Меткалф в выпуске журнала Infoworld Magazine 1995 года. В 1999 году он поместил написанную им колонку в блендер и съел свое ошибочное заявление.

Мобильные вычисления

В 1992 году во время выставки Mobile Conference сооснователь и бывший CEO Intel Эндрю Гроув назвал концепцию беспроводного персонального коммуникатора, который каждый сможет носить в кармане, «несбыточной мечтой, движимой жадностью».

Персональные компьютеры

«Нет оснований предполагать, что человек когда-либо захочет иметь компьютер в своем доме», — эту цитату приписывают Кену Олсену, инженеру и основателю компании Digital Equipment Corporation (DEC), которая производила мини-компьютеры. Предполагается, что такого мнения он придерживался в середине 1970-х годов. Источник сказанного — бывший сотрудник DEC.

Группа The Beatles

«Нам не нравится, как они звучат, а гитарная музыка скоро устареет», — так в 1962 году заявили представители британской звукозаписывающей компании Decca Records, известной разработкой новых методов звукозаписи. Они отказали The Beatles после прослушивания.

И снова интернет

«Развитие интернета замедлится. К 2025 году станет ясно, что он оказал не большее влияние на экономику, чем факсы», — посчитал экономист Пол Кругман в 1998 году. Иронично, что он выразил это мнение в статье под названием «Почему большинство прогнозов от экономистов ошибочны».

Автомобили

«Автомобили — это причуда, новшество. Лошади никуда не исчезнут», — так в 1903 году сказал Гораций Рэкхэм, президент Michigan Savings Bank и адвокат Генри Форда, в ответ на предложение инвестировать в Ford Motor Co.

iPhone

«iPhone точно никогда не займет значительную долю рынка. На это нет ни малейшего шанса», — заявил бывший CEO Microsoft Стив Балмер в 2007 году.

Фото в тексте: Anton_Ivanov / Shutterstock

Балмер критиковал iPhone за его стоимость ($500) и отсутствие клавиатуры.

Подписки на музыку

В 2003 году во время интервью журналу Rolling Stone сооснователь и бывший CEO Apple Стив Джобс заявил: «Модель подписки для покупки музыки потерпела провал. Конечно, можно возродить модель подписки, но попытка не будет успешной».

Облачные технологии

«Лишь компьютерная индустрия зависит от моды больше, чем женская мода. Возможно, я глуп, но я понятия не имею, о чем все говорят. Что такое облако? Это полная бессмыслица. Это безумная идея», — высказался предприниматель и сооснователь Oracle Ларри Эллисон на конференции OracleWorld в 2008 году.

Спам

«Через два года [в 2006 году] проблема с рассылкой спама будет решена», — заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс на Всемирном экономическом форуме в 2004 году. Он объявил о том, что Microsoft разрабатывает инструменты, которые позволят полностью избавиться от спама.

Электромобили

В 2015 году бывший председатель компании-автопроизводителя Daimler Эдцард Рейтер явно недооценивал возможности Tesla. Он сказал, что электромобили — «лишь шутка, которую невозможно воспринимать всерьез, по сравнению с великими автомобильными компаниями Германии».

Источник.