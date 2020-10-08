12 идей, которые помогут достичь личного и карьерного роста за год

Иногда достаточно сделать несколько шагов, чтобы достичь значительных успехов всего за год. Блогер и бизнес-консультант Тим Деннинг предлагает 12 идей, которые помогут добиться личного и карьерного развития.

Начать зарабатывать на создании контента

Большинство из нас создает контент каждый день: рабочие презентации, электронные письма, посты и личные сообщения в соцсетях. При этом на создании контента в интернете можно неплохо заработать. Для начала надо определить, каком направлении двигаться и какой контент развивать. Загляните в свои соцсети и проанализируйте, что вас больше всего интересует, какие идеи вы хотите донести и какой контент больше нравится людям.

Преодолеть страхи

Преодоление страхов способствует личностному росту. Для начала можно составить список из идей, которые вы боялись реализовать раньше. Чтобы сломать прежние убеждения и попробовать что-то новое, понадобится лишь минута смелости. Однако выход из зоны комфорта может изменить ваше будущее.

Простить прошлые обиды

Прощение прошлых обид также помогает стать лучшей версией себя. Однако это нужно вовсе не тому человеку, который вас подвел. В первую очередь, прощение — это освобождение от накопленных за долгие годы обид. Если бы вам оставалось жить всего сутки, стали бы вы беспокоиться о неприятной ситуации из прошлого?

Прощение — нелегкий процесс, он будто бы вынуждает отдать частичку себя. Зато двигаться вперед будет намного легче, если не хранить в себе ненависть к людям, которые когда-то вас подвели.

Повысить финансовую грамотность

Уровень дохода во многом зависит от финансовой грамотности. Чем отличается покупка акций напрямую от покупки через индексный фонд? Структурой собственности. Почему собственность так важна? Потому что во время рецессии или нестабильности на рынке вы будете твердо стоять на ногах.

Акции, деньги и финтех не так страшны, как кажутся на первый взгляд. И в то время как финансово образованные люди лишь увеличат свой выигрыш во время рецессии, финансово необразованные так и останутся в неведении и будут терять деньги по причинам, которые никогда не смогут понять.

Повысить финансовую грамотность помогут Google, Youtube и различные блоги — для этого не обязательно получать специальное образование. Потратив немного времени на обучение, можно изменить свое финансовое будущее.

Обучиться новому навыку

Зарплата зависит от навыков. Сегодня научиться новому можно не только в университетах, но и на онлайн-курсах — они удобны и обойдутся относительно недорого. Обратите внимание на цифровые навыки — на данный момент они очень востребованы. Учитывая обстановку в мире и массовый переход на удаленную работу, они точно не будут лишними.

Записывать свои мысли

Необязательно вести дневник. Мысли можно записывать и в черновиках на какой-либо платформе, но не публиковать их.

Может показаться, что это пустая трата времени и достаточно просто все обдумывать — но в этом случае есть риск солгать самому себе. Когда мы записываем мысли, это сделать сложнее. Обращая внимание на то, что происходит в вашей голове, вы получаете контроль над этим процессом.

Проанализировать личные убеждения

Многие люди сочиняют целые истории из причин, почему они не могут достичь цели. Часто это происходит неосознанно, однако эти истории влияют на их жизнью. Чтобы развиваться, необходимо отвечать за себя и свою жизнь.

Избавиться от ненужных вещей

Накопление огромного количества ненужных вещей — часть современного потребительского мира. Часто вещи не хочется отпускать, поскольку они связаны с определенными моментами жизни. Однако хлам создает лишний стресс.

Избавление от ненужных вещей поможет освободить мысли и пространство. Лучший способ — отдать вещи тем, кто в них нуждается.

Так покупка сохранит ценность, но уже для кого-то другого.

Удалить ненужные приложения с телефона

Большинство приложений не приносят пользы, а только призывают расстаться с деньгами. Один из полезных подходов — удалить из телефона все приложения, а затем посмотреть, какие из них потребуется установить снова. Скорее всего, многие окажутся не нужны.

Составить альтернативный план развития карьеры

Попробуйте добавить в план развития карьеры то, что вас действительно интересует, но, возможно, пока не приносит дохода. Например, собственный бизнес.

Возможно, проекты, которые вы сейчас делаете бесплатно, гораздо интереснее для вас, чем основная работа. Как известно, интерес порождает стремления, которые приводят к развитию навыков и увеличению доходов.

Научиться отказывать и не испытывать чувство вины

Многие люди не знают меры — занимают огромные суммы денег и просят оказать несоразмерно большие услуги, перекладывая личную ответственность на других. Не стоит поддаваться на такие «просьбы». Если с вашей стороны потребуется много временных и денежных затрат, возможно, стоит отказаться. При этом важно не испытывать чувство вины.

Тщательно выбирать книги

Большинство книг не приносят пользы. Не стоит браться за чтение книги, только потому что ее кто-то порекомендовал — это ошибочная стратегия. Прочтите введение и поймите, хотите ли вы читать дальше. Если нет — не стоит тратить время, которого у нас и так немного.

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