14 трендов в сфере фастфуда, которые появились из-за пандемии и сохранятся после нее

Чтобы справиться с пандемией коронавируса, заведениям общественного питания пришлось адаптироваться. Дезинфекция столов, регулярное мытье рук для сотрудников и необходимость носить маски при посещении для клиентов — лишь одни из немногих нововведений. Рассмотрим 14 изменений в сетях быстрого питания, которые могут сохраниться и после возвращения мира к норме.

Маски и перчатки для сотрудников

С начала пандемии большинство ресторанов, включая McDonald's, потребовали от сотрудников соблюдать рекомендации по охране здоровья и безопасности. Они включают ношение масок и по возможности соблюдение социального дистанцирования между членами команды и покупателями.

И хотя сети, вероятно, буду руководствоваться указаниями государства, санитарные меры вряд ли покинут нас ближайшее время — даже после того, как большинство людей получат вакцину.

«Будет трудно сказать, кто уже вакцинирован, кто еще нет, а кто просто не носит маску», — рассказывает доктор наук, лектор по глобальным вопросам в Йельском университете и эпидемиолог Шан Со-Лин. По ее мнению, пока вакцина не распространится достаточно широко, а количество новых заражений значительно не упадет, мы продолжим носить маски.

Средства защиты для клиентов

На данный момент большинство заведений необходимо посещать в масках. Например, в некоторых штатах Америки, где действует это требование, в качестве плана по возобновлению работы McDonald's предложил выдавать клиентам маски у входа в здание.

Эксперты объясняют, что даже тем, кто уже привился от коронавируса, следует соблюдать правила безопасности до тех пор, пока эффективность вакцины не будет доказана.

«Многие считают, что, получив вакцину, можно забыть о масках, социальном дистанцировании и прочем, но это не так», — утверждает специалист по инфекционным заболеваниям и профессор Университета штата Огайо Дебра Гофф.

Защитные пластиковые барьеры

Большинство ресторанов установили пластиковые или стеклянные экраны на местах продажи. Пока неизвестно, когда их уберут. Возможно, они, как и маски, сохранятся и после окончания пандемии.

Отказ от диспенсеров напитков

По данным New York Post, Burger King, Popeye's и Tim Hortons отключили эти устройства после открытия в мае 2020 года.

«Мы отключили диспенсеры и предлагаем напитки, соусы и подносы за стойкой», — заявляет в открытом письме Хосе Сил, руководитель Restaurant Brands, управляющей упомянутыми выше сетями. По его словам, компания полностью согласна с тем, что некоторые особенности ресторанов следует изменить на ближайшее будущее и, возможно, даже навсегда.

На декабрь 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют ресторанам и барам исключить самообслуживаемые предложения для еды и напитков.

Планшеты для заказов и бесконтактные платежи

Несмотря на то, что планшеты могут увеличить распространение микробов через прикосновения, они все же сокращают контакты между людьми. Тем не менее такие устройства требуют регулярной чистки.

Один из способов, который позволит заведениям продолжать работу в ближайшем и далеком будущем, — введение бесконтактных способов заказа. McDonald's уже внедрил такую возможность: покупатели размещают заказ удаленно через телефон или самообслуживаемый планшет, а затем забирают его в определенном месте. Так им не приходится лично контактировать с сотрудниками.

Taco Bell также реализует подобную систему. По словам CEO Taco Bell Марка Кинга, исследование сети показало, что сегодняшнее поведение потребителей сохранится и в будущем, в том числе заказ и доставка через мобильные приложения, а также бесконтактная оплата и услуги. «Мы уже работаем над некоторыми из этих инициатив, тем самым ускоряя будущее цифровых инноваций», — рассказывает он.

Распространение автокафе

Некоторые покупатели считают автокафе наиболее удобным и безопасным способом сделать заказ.

В марте 2020 года автозаказы принесли $8,3 млрд продаж в индустрии быстрого питания по сравнению с $8 млрд за тот же период в 2019 году. Более того, исследовательская компания NPD Group и New York Times сообщали, что в мае 2020 года автокафе составляли примерно 70% продаж ежемесячно.

По данным Restaurant Business, такие сети, как Del Taco, Burger King и Jack in the Box, направляют основные усилия на обслуживание через клиентов на автомобилях. В некоторых прототипах новых ресторанов Burger King совсем не будет обеденных зон, но в будущем они могут располагаться на открытом воздухе.

Возможные закрытия

По данным New York Times, во время пандемии автокафе стали спасением для многих сетей быстрого питания, в то время как из-за их отсутствия другие были вынуждены закрыться.

Business Insider сообщает, что некоторые сети ресторанов, большинство из которых не работали по системе автовыдачи, навсегда закрыли более 1500 заведений из-за пандемии.

Доставка

Эксперты уверены: многие потребители продолжат активно использовать приложения для доставки еды из сетей быстрого питания. CEO Yum! Brands Дэвид Гиббс считает, что этот способ в дальнейшем, вероятно, станет еще более распространенным, в то время как бесконтактные заказы в ресторанах станут менее важной частью бизнес-модели.

Низкая наполняемость залов

После открытия обеденных залов заведения использовали креативные способы, чтобы заставить посетителей соблюдать социальное дистанцирование. Например, во многих точках McDonald's, Chick-fil-A и Starbucks ограничен доступ к некоторым посадочным местам.

Однако эксперты считают, что популярность обеденных залов может остаться в прошлом. В октябре 2020 года CEO Джон Каппасола сообщил, что потребители стали значительно реже обедать в ресторанах сети. Поэтому компания планирует обновить свои точки, добавив больше окон автокафе и бесконтактных пунктов самовывоза.

Более частая уборка

Согласно плану повторного открытия McDonald's, чистить и дезинфицировать столы сотрудники должны после каждого использования, а туалеты — каждые 30 минут. А сотрудники Chick-fil-A примерно каждые 30 минут обеззараживают места, к которым чаще всего прикасаются посетители, например планшеты для заказа, подносы и дверные ручки.

Пункты обработки рук для персонала

Регулярное мытье рук по-прежнему считается одним из основным способов защиты от коронавируса. Недавно Chick-fil-A представил станции дезинфекции для своих сотрудников, расположенные на линиях автокафе.

И хотя другие сети пока не заявляли о подобных нововведениях, многие из них утверждают, что предлагают дезинфицирующее средство как клиентам, так и сотрудникам.

Отказ от детских комнат

McDonald's и Chick-fil-A объявили, что их игровые площадки будут закрыты до дальнейших распоряжений.

Популярность семейных обедов

Insider получил письмо от анонимного сотрудника сети быстрого питания Wendy's, в котором говорится о том, что запросы в Google по теме быстрого питания для всей семьи выросли на 250% в первую неделю апреля 2020 года.

По данным Quick Service Magazine, даже спустя год после начала пандемии, наборы для целой семьи сохраняют популярность среди покупателей. Соответственно фастфуд-сетям нужно упростить заказ больших блюд и представить новые варианты.

Интернациональные блюда

Эксперты заявили, что рестораны, вероятно, введут больше интернациональных блюд, когда начнут расширять свое меню. «Снижение количества поездок подогревает интерес к международной кухне», — рассказывает руководитель Menu Matters Мейв Вебстер.

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