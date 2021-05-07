16 распространенных ошибок, которые вредят SEO

Яна Носенко
Чтобы поднять сайт в поисковой выдаче, необходимо убедить алгоритм в том, что ваш контент полезен, уникален и доступен для всех. Рассказываем, как избежать распространенных ошибок, которые негативно отражаются на SEO.
16 распространенных ошибок, которые вредят SEOЯна Носенко
- Отсутствие альтернативного текста в изображениях. «Альтернативный текст» — это текстовое описание изображений на странице. Программы чтения с экрана используют его для описания контента слабовидящим пользователям. Он также облегчает индексирование изображений для поисковых систем.
- Неработающие ссылки. Наличие таких ссылок говорит о том, что страница устарела и не обновляется.
- Страницы не оптимизированы для мобильных устройств. В поисковой выдаче Google отдает приоритет сайтам, оптимизированным для разного формата устройств.
- Низкая скорость загрузки. Если ваша страница загружается более трех секунд, то, вероятно, у нее будет высокий «показатель отказов» (когда пользователи покидают сайт без взаимодействия с ним). Это может отрицательно сказаться на рейтинге в поиске.
- Несовместимость с некоторыми браузерами. То, что вы используете Google Chrome, не означает, что это делают все вокруг. Если ваши страницы недоступны для просмотра или работают не во всех браузерах, это также может повлиять на рейтинг сайта в поисковой выдаче.
- Отсутствие карты сайта. Она позволяет поисковым системам определять, как устроен ваш веб-сайт. Без нее страница может индексироваться некорректно.
- Нерегулярное обновление страниц. Поисковые роботы Google сканируют интернет-пространство, периодически посещая различные сайты. Если ваши страницы давно не обновлялись, Google примет это к сведению и понизит сайт в выдаче.
- Отсутствие внутренних ссылок. Как и в случае с картой сайта, наличие ссылок на страницы вашего сайте позволяет Google выяснить, насколько хорошо структурирован сайт и какие страницы наиболее релевантны.
- Отсутствие ссылок на внешние ресурсы. Поисковым системам необходимо понимать, какую нишу занимает ваш ресурс в веб-пространстве. Это блог о маркетинге? Бизнес-издание? Ссылки на другие авторитетные платформы помогут им в этом разобраться.
- Использование большого количества ключевых слов. Ключевые слова очень важны для SEO, но чрезмерное использование может навредить вашему сайту. Используйте их там, где это имеет смысл, но не переусердствуйте.
- Отсутствие оптимизации для локального поиска. Это особенно актуально для тех организаций, которые физически существуют и вне интернета. Google не будет рекомендовать стейк-хаус в Сиэтле жителям Нью-Йорка. Обновите данные организации и укажите местоположение на карте в сервисе «Мой бизнес» от Google. Также не забудьте добавить компанию в соответствующие каталоги в вашем районе.
- Отсутствие уникальных метаданных (теги заголовки, описания). Метаданные — это информация на странице, которая передает сведения о ней внешним сайтам, таким как Google и Facebook. При публикации ссылки в Twitter ресурс автоматически добавляет заголовок, описание и изображение этой страницы, то есть платформа извлекает эту информацию из метаданных. Для SEO очень важно поддерживать их актуальность. Также обязательно используйте соответствующие ключевые слова.
- Использование неуместного якорного текста для гиперссылок. Фрагмент текста с ссылкой называется гиперссылкой. Если использовать короткие фразы, например «нажмите здесь», Google будет трудно понять, что это за ссылка. Используйте более длинное описание с ключевыми словами: это поможет SEO и упростит навигацию для пользователей, которые используют ассистивные программы.
- Некачественный и неинформативный контент. Google старается показывать пользователям содержательные и полезные сайты. Если статья короткая и содержит мало ключевых слов, алгоритм посчитает такое содержание бесполезным и может понизить сайт в поисковой выдаче.
- Дублирование контента. Google не приветствует плагиат. Даже если вы публикуете авторский контент на нескольких ресурсах, это может отрицательно сказаться и на SEO. Если вам все же необходимо разместить статью в нескольких местах, обязательно укажите «каноническую ссылку» в метаданных. Она сообщает Google, что размещенный контент имеет свой первоисточник.
- Неправильное использование тегов стиля (h1, h2, p). Текст на любой странице идентифицируется как заголовок (h1), подзаголовок (h2), абзац (p) и так далее. С помощью этих тегов Google определяет содержание страницы. Неправильное использование может навредить SEO. Поэтому не пытайтесь назначать заголовком каждый абзац на странице.
Фото на обложке: Unsplash
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