Чтобы поднять сайт в поисковой выдаче, необходимо убедить алгоритм в том, что ваш контент полезен, уникален и доступен для всех. Рассказываем, как избежать распространенных ошибок, которые негативно отражаются на SEO.

16 распространенных ошибок, которые вредят SEO