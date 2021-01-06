Опаздывает, врет и долго думает: специалисты по HR рассказали о раздражающих поступках соискателей

Первое впечатление, произведенное во время собеседования, как правило, определяет ваши шансы получить работу. Поэтому так важно не допустить ошибок. Пользователи Reddit обсудили эту тему в треде «Работодатели Reddit, к каким поступкам соискателей во время собеседования вы относитесь предвзято?» (Employers of Reddit, what is a prejudice you hold against the people you interview?), созданном okmann98. Рассмотрим 18 неправильных поступков кандидатов, которые могут отпугнуть менеджера по найму.

Пытается вызвать чувство вины

«Если кандидат рассказывает о том, как сильно ему нужна эта работа, потому что у него много проблем, хочется просто выбросить отклик», — рассказывает пользователь Reddit под ником pinkiepieisbestpony. Как правило, такие люди оказываются проблемными сотрудниками.

С ним соглашается WhizmoAlke и добавляет, что один из соискателей даже плакал во время собеседования. И хотя отказывать в такой ситуации довольно неловко, желание взять его на работу пропало.

Не работал после получения диплома

Пользователь Reddit под ником creaoiumm работает юристом. По его словам, он часто получает отклики от выпускников юридических факультетов, которым уже больше 26 лет, но при этом у них нет совершенно никакого опыта работы. Как правило, они заполняют резюме списком хобби и летних поездок. «Так как я начал работать в 16 лет, я не могу понять того, чей возраст близится к 30, а он еще не работал абсолютно нигде», — признается creaoiumm.

Родители кандидата интересуются вакансией больше, чем он сам

Посредник между кандидатами и отделом кадров ScarinasVault утверждает, что все больше родителей пытаются устроить ребенка на работу или даже просят помочь с его резюме. И хотя, возможно, это делается из лучших побуждений, комментатор считает, что «если вы даже не смогли явиться лично, то и мы не будем воспринимать вас всерьез».

Допускает орфографические ошибки в резюме

Пользователь Gibberish_talk утверждает, что если видит неправильно написанное слово в резюме, то сразу его выбрасывает. «Все мы совершаем ошибки, однако если вы не смогли уделить время на проверку такого важного текста, значит вы мне не подходите», — пишет он.

Врет

Несколько комментаторов назвали ложь одной из самых серьезных ошибок соискателей. Тем не менее некоторые заявили, что не обязательно быть честным на все сто процентов: достаточно давать преимущественно правдивую информацию или данные, которые были незначительно отредактированы.

Делает неуместные посты в социальных сетях

Пользователь I_think_things пишет, что если найдет в профиле кандидата расистские или просто «глупые» публикации, то, скорее всего, не возьмет его на работу. Поэтому, даже если вы сдержаны в своих социальных сетях, возможно, стоит настроить приватный режим.

Опаздывает

Пользователь -eDgAR- утверждает: не стоит удивляться тому, что вас не взяли на работу, если вы не явились на собеседование вовремя. С другой стороны, по словам SpoopsThePalindrome, если работодатель опаздывает или даже не знает о вашей встрече, то стоит остерегаться такой компании и начальника, который не способен управлять своим расписанием.

Не позаботился о внешнем виде

Комментатор Marginbuilder крайне недоволен теми людьми, которые не одеваются на собеседование надлежащим образом. Такой кандидат не сможет обеспечить уместный внешний вид и на рабочем месте.

Впадает в ступор при ответе на вопрос

Koeikan утверждает, что не возьмет на работу соискателя, который резко замолкает во время разговора. Гораздо лучше, чтобы он задавал вопросы или прорабатывал ответ вслух.

Тем не менее Koeikan не возражает против того, чтобы собеседуемый потратил некоторое время на размышления: «Для меня получить верные ответы на все вопросы не так важно, как увидеть его мыслительный процесс в момент решения проблем».

Преувеличивает или придумывает квалификации в резюме

Пользователь Koeikan утверждает, что нужно указывать исключительно верную информацию о своих навыках и опыте, так как «любой профессионал в отрасли распознает обман в течение первых 90 секунд собеседования».

Использует неуместный адрес электронной почты или устаревший почтовый сервис

Несколько пользователей написали, что если у вас неуместный e-mail или вы пользуетесь такими устаревшими сервисами, как Hotmail и AOL, то работодателю может показаться, что вы не следите за тенденциями или даже не очень умны. Лучше, если адрес содержит ваше имя и размещен на домене Gmail.

Разговаривает о религии

TheWorldHatesPaul утверждает, что если кандидат упоминает религию во время собеседования или в отклике, то он не будет его нанимать: «Всему свое время и место».

Если вы работали в религиозной благотворительной организации, то соответствующую информацию стоит указать в резюме, но при этом подчеркнуть лидерские навыки, а не религиозные взгляды. «Это демонстрирует ваш опыт и готовность работать усердно в любом деле», — пишет zombiepatches.

Негативно высказывается о предыдущих работодателях

Пользователь Reddit Alienthere пишет, что если соискатель плохо отзывается о прошлом начальнике, он не возьмет его на работу. По его мнению, у таких людей обычно возникают проблемы с руководством и коллегами.

К неуместным комментариям можно отнести следующие.

«Мой менеджер был некомпетентен».

«Предыдущий начальник выбирал себе фаворитов».

«Он не давал мне выходные, которые я просил».

«Во взаимоотношениях с коллегами было много проблем».

Может показаться, что это довольно банальные высказывания, но они все же выглядят как сплетни о предыдущих работодателях, что абсолютно бестактно с профессиональной точки зрения.

Отправляет отклик с рабочего адреса электронной почты

Как написал Musicalrapture, это означает, что в данный момент кандидат находится на рабочем месте и использует время компании, чтобы подавать заявки на другие вакансии. Кроме того, если вы уволитесь с этого места, то кадровик не сможет с вами связаться.

Не выключает телефон

Комментатор Ya_Zakon утверждает, что оставлять телефон включенным во время собеседования допустимо, только если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которая угрожает чьей-то жизни. Но в таком случае лучше перенести встречу, чтобы не отвлекаться во время нее.

ConstableBlimeyChips добавляет, что если вы заранее знаете, что такая ситуация может возникнуть, например у вашей жены начались схватки, то на звонок лучше поставить самую стандартную мелодию, а также заранее сообщить собеседующему о том, что вы ожидаете срочного звонка.

Неприятно пахнет

Скорее всего, вы не хотите произвести впечатление неприятно пахнущего человека. Поэтому FiatMortem советует основательно подготовиться перед собеседованием: не переборщить с парфюмом, использовать освежитель дыхания и не употреблять сильно пахнущие продукты на завтрак.

Делает селфи в зоне ожидания

Пользователь angela_bee утверждает, что если вы приехали на собеседование раньше времени, то не стоит тратить лишние минуты на то, чтобы делать снимки в холле. По ее словам, кандидат, играющий на телефоне, также не производит хорошего впечатления. Вместо этого, лучше просматривать резюме, вежливо общаться с администратором или просто наблюдать за приходящими и уходящими людьми.

Грубит администратору

Если вы неуважительно разговариваете с секретарем, скорее всего, эта информация дойдет до менеджера по найму. Если же собеседование проходит вне здания офиса, а например в кофейне, будьте вежливы по отношению к кассиру и официантам. Никто не будет нанимать грубого и невоспитанного человека.

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