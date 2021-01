Первое впечатление, произведенное во время собеседования, как правило, определяет ваши шансы получить работу. Поэтому так важно не допустить ошибок. Пользователи Reddit обсудили эту тему в треде «Работодатели Reddit, к каким поступкам соискателей во время собеседования вы относитесь предвзято?» (Employers of Reddit, what is a prejudice you hold against the people you interview?), созданном okmann98. Рассмотрим 18 неправильных поступков кандидатов, которые могут отпугнуть менеджера по найму.

Опаздывает, врет и долго думает: специалисты по HR рассказали о раздражающих поступках соискателей