Не бойтесь проявлять эмоции: 18 советов по ведению переговоров

Яна Носенко
Медиамагнат Феликс Деннис сколотил свое состояние еще в то время, когда журналы были популярны. По большей части, он достиг этого благодаря своим навыкам ведения переговоров. В своей книге «Как стать богатым» он изложил 18 советов, которые помогут достичь успеха в важных сделках.
Не бойтесь проявлять эмоции: 18 советов по ведению переговоровЯна Носенко
- Помните, что немногие умеют вести переговоры (включая вашего оппонента).
- Установите ограничение на то, сколько вы могли бы заплатить и сколько вы можете принять при любых условиях.
- Не ведите переговоры, если вам это не нужно.
- Тщательно подготовьтесь. Незнание может привести к провалу.
- Не перекладывайте ответственность на советников.
- Не бойтесь брать тайм-аут, если переговоры принимают нежелательное направление .
- Не переоценивайте сделку. Будут и другие.
- Избегайте аукционов (если вы ничего не продаете).
- Человек напротив — не друг и не партнер, он ваш оппонент.
- Не бойтесь проявлять эмоции, но сохраняйте контроль.
- Внимательно слушайте все, что говорят участники.
- Определите элемент, который станет для вас преимуществом, и используйте его на поздней стадии переговоров.
- Выявите разногласия во мнениях между оппонентом и его руководством и вбейте между ними клин.
- Не позволяйте 13 пункту случиться с вами. Лучше участвовать в обсуждении одному.
- Если вы владелец компании, то вы — последняя инстанция и за вами решающее слово.
- Если вы неважный переговорщик, лучше не приходить. Пусть в дискуссии участвует один из ваших советников или партнеров.
- Определите слабости в обсуждении и грамотно используйте их.
- К чему бы вы ни пришли, необходимо держать слово. Никто не хочет иметь дело с непрофессиональным человеком.
Фото на обложке: pressmaster / Depositphotos
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