Медиамагнат Феликс Деннис сколотил свое состояние еще в то время, когда журналы были популярны. По большей части, он достиг этого благодаря своим навыкам ведения переговоров. В своей книге «Как стать богатым» он изложил 18 советов, которые помогут достичь успеха в важных сделках.

Не бойтесь проявлять эмоции: 18 советов по ведению переговоров