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Истории

Не бойтесь проявлять эмоции: 18 советов по ведению переговоров

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Медиамагнат Феликс Деннис сколотил свое состояние еще в то время, когда журналы были популярны. По большей части, он достиг этого благодаря своим навыкам ведения переговоров. В своей книге «Как стать богатым» он изложил 18 советов, которые помогут достичь успеха в важных сделках.  

Не бойтесь проявлять эмоции: 18 советов по ведению переговоров
  1. Помните, что немногие умеют вести переговоры (включая вашего оппонента).
  2. Установите ограничение на то, сколько вы могли бы заплатить и сколько вы можете принять при любых условиях.
  3. Не ведите переговоры, если вам это не нужно.
  4. Тщательно подготовьтесь. Незнание может привести к провалу.
  5. Не перекладывайте ответственность на советников. 
  6. Не бойтесь брать тайм-аут, если переговоры принимают нежелательное направление .
  7. Не переоценивайте сделку. Будут и другие.
  8. Избегайте аукционов (если вы ничего не продаете).
  9. Человек напротив — не друг и не партнер, он ваш оппонент.
  10. Не бойтесь проявлять эмоции, но сохраняйте контроль.
  11. Внимательно слушайте все, что говорят участники.
  12. Определите элемент, который станет для вас преимуществом, и используйте его на поздней стадии переговоров.
  13. Выявите разногласия во мнениях между оппонентом и его руководством и вбейте между ними клин.
  14. Не позволяйте 13 пункту случиться с вами. Лучше участвовать в обсуждении одному.
  15. Если вы владелец компании, то вы — последняя инстанция и за вами решающее слово.
  16. Если вы неважный переговорщик, лучше не приходить. Пусть в дискуссии участвует один из ваших советников или партнеров.
  17. Определите слабости в обсуждении и грамотно используйте их.
  18. К чему бы вы ни пришли, необходимо держать слово. Никто не хочет иметь дело с непрофессиональным человеком.

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Фото на обложке: pressmaster / Depositphotos

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