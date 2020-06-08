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Истории

2010-е vs 2020-е: чем различаются предприниматели этих десятилетий

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Предпринимательские качества, которые позволили стартапам прошлого десятилетия получить миллиардные оценки, теряют свою актуальность. Бизнесмены нового поколения создают себе имя, строя прибыльные и экологичные компании.

2010-е vs 2020-е: чем различаются предприниматели этих десятилетий

Переход от 2010-х годов к 2020-м был непростым. Подобно тому, как лопнувший пузырь доткомов создал пропасть между 1990-ми и 2000-ми, глобальный кризис здравоохранения и последовавшая за ним глобальная рецессия разделили прошлое десятилетие и нынешнее.

В 2010-е годы успешность многих предпринимателей определялась способностью привлекать инвестиции, применяя инновационные технологии для устаревших рынков и процессов. Успех зависел от оценки компании, а оценка, в свою очередь, часто влияла на выручку и рыночный потенциал.

В царящей сейчас атмосфере рецессии, которая с каждой неделей становится все мрачнее, инвесторы не хотят идти на риски. Успешными будут не те компании, которые проводят IPO и получают высокую оценку, а те, что становятся конкурентными, высокомаржинальными и генерируют стабильную прибыль. Прежний тип харизматичных предпринимателей — а-ля основатель WeWork Адам Ньюман — уходит в прошлое. Новые герои более консервативны.

Пока мы приспосабливаемся к «новой норме» и готовимся к выходу из кризиса, стоит обратить внимание на те качества, которые необходимы для построения успешного бизнеса в 2020-е годы. Итак, что же отличает лидеров этого времени?

1. Они следят за прибыльностью, а не оценкой компании или стоимостью акций

Поскольку на падающем рынке нет краткосрочных изменений, успешны будут те предприниматели, которые сразу ориентируются на долгосрочную перспективу. Единственный проверенный путь к устойчивости бизнеса — получение прибыли. На самом деле, в течение последних 100 лет компании чаще предпочитали фокусироваться на доходе, а не тратить деньги, чтобы завоевать долю на рынке. В 2020-е годы предприниматели начнут чаще руководствоваться общими законами экономики, а 2010-е годы будут вспоминаться как аномалия. Увы, так оно и есть — и прибыль станет определяющей характеристикой бизнеса в ближайшие годы.

2. Они успешно распределяют капитал и создают ценность

На растущих рынках метрики популярности, легкомысленные расходы и амбициозные сторонние проекты были допустимы и даже поощрялись. Но в условиях падения, как и в более стабильные времена, такое поведение просто неразумно. Лидеры 2020-х годов выяснят, как распределять капитал таким образом, чтобы наращивать ROI и использовать настроение потребителей, укрепляя основные движущие силы бизнеса. Им придется справляться с напряженностью и идти на непростые компромиссы между инвестициями в инфраструктуру, инновации и людей, в первую очередь руководствуясь созданием ценности.

3. Они отличаются умеренностью и решительностью, а не харизмой и эгоизмом

Используя как модель централизованного управления, так и модель распределенного лидерства, предприниматели нового поколения будут совмещать мышление новичка (готовность учиться практически у кого угодно) и мышление эксперта (решительность и готовность держать руку на пульсе). Их принципы четко определены и понятны, что упрощает принятие решений и исключает эгоизм. Они ясно видят миссию компании, настроение клиентов, ценностное предложение и культурный контекст — это дает глубину всем их решениям, как мелким, так и крупным.

Фото:  stokkete / Фотодженика

4. Они — организаторы, а не просто опытные игроки

Любая компания, которая хочет выжить в долгой гонке, не может зависеть от одного человека. Поскольку успешные лидеры 2020-х годов будут обладать дальновидностью, они уделят больше внимания построению организаций, которые превзойдут любого отдельного человека — особенно их самих. Конечный продукт для них — это сама компания, которая способна создавать качественные, конкурентные и прибыльные продукты в течение многих лет.

5. Они осознают социальную ответственность своей компании

Современный бизнес затрагивает все больше сторон, выходя за рамки акционеров, клиентов и сотрудников. Поскольку климатические изменения становятся все более опасными, а растущее разнообразие поколений, гендеров, бэкграундов и социально-экономических статусов разделяет общество, успешные лидеры 2020-х годов должны будут ориентироваться на самые разные мнения.

Мы вступили в новое десятилетие на беспрецедентных условиях. Социальная дистанцированность и пандемия пройдут, но поведение нового поколения предпринимателей определит это десятилетие. Компании, которые создают его сейчас, будут иными — более экономными, адаптивными и ориентированными на долгосрочную перспективу. И лидеры, которые будут придерживаться этих ценностей, сформируют облик бизнеса на ближайшие годы.

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Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock

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