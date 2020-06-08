2010-е vs 2020-е: чем различаются предприниматели этих десятилетий

Предпринимательские качества, которые позволили стартапам прошлого десятилетия получить миллиардные оценки, теряют свою актуальность. Бизнесмены нового поколения создают себе имя, строя прибыльные и экологичные компании.

Переход от 2010-х годов к 2020-м был непростым. Подобно тому, как лопнувший пузырь доткомов создал пропасть между 1990-ми и 2000-ми, глобальный кризис здравоохранения и последовавшая за ним глобальная рецессия разделили прошлое десятилетие и нынешнее.

В 2010-е годы успешность многих предпринимателей определялась способностью привлекать инвестиции, применяя инновационные технологии для устаревших рынков и процессов. Успех зависел от оценки компании, а оценка, в свою очередь, часто влияла на выручку и рыночный потенциал.

В царящей сейчас атмосфере рецессии, которая с каждой неделей становится все мрачнее, инвесторы не хотят идти на риски. Успешными будут не те компании, которые проводят IPO и получают высокую оценку, а те, что становятся конкурентными, высокомаржинальными и генерируют стабильную прибыль. Прежний тип харизматичных предпринимателей — а-ля основатель WeWork Адам Ньюман — уходит в прошлое. Новые герои более консервативны.

Пока мы приспосабливаемся к «новой норме» и готовимся к выходу из кризиса, стоит обратить внимание на те качества, которые необходимы для построения успешного бизнеса в 2020-е годы. Итак, что же отличает лидеров этого времени?

1. Они следят за прибыльностью, а не оценкой компании или стоимостью акций

Поскольку на падающем рынке нет краткосрочных изменений, успешны будут те предприниматели, которые сразу ориентируются на долгосрочную перспективу. Единственный проверенный путь к устойчивости бизнеса — получение прибыли. На самом деле, в течение последних 100 лет компании чаще предпочитали фокусироваться на доходе, а не тратить деньги, чтобы завоевать долю на рынке. В 2020-е годы предприниматели начнут чаще руководствоваться общими законами экономики, а 2010-е годы будут вспоминаться как аномалия. Увы, так оно и есть — и прибыль станет определяющей характеристикой бизнеса в ближайшие годы.

2. Они успешно распределяют капитал и создают ценность

На растущих рынках метрики популярности, легкомысленные расходы и амбициозные сторонние проекты были допустимы и даже поощрялись. Но в условиях падения, как и в более стабильные времена, такое поведение просто неразумно. Лидеры 2020-х годов выяснят, как распределять капитал таким образом, чтобы наращивать ROI и использовать настроение потребителей, укрепляя основные движущие силы бизнеса. Им придется справляться с напряженностью и идти на непростые компромиссы между инвестициями в инфраструктуру, инновации и людей, в первую очередь руководствуясь созданием ценности.

3. Они отличаются умеренностью и решительностью, а не харизмой и эгоизмом

Используя как модель централизованного управления, так и модель распределенного лидерства, предприниматели нового поколения будут совмещать мышление новичка (готовность учиться практически у кого угодно) и мышление эксперта (решительность и готовность держать руку на пульсе). Их принципы четко определены и понятны, что упрощает принятие решений и исключает эгоизм. Они ясно видят миссию компании, настроение клиентов, ценностное предложение и культурный контекст — это дает глубину всем их решениям, как мелким, так и крупным.

Фото: stokkete / Фотодженика

4. Они — организаторы, а не просто опытные игроки

Любая компания, которая хочет выжить в долгой гонке, не может зависеть от одного человека. Поскольку успешные лидеры 2020-х годов будут обладать дальновидностью, они уделят больше внимания построению организаций, которые превзойдут любого отдельного человека — особенно их самих. Конечный продукт для них — это сама компания, которая способна создавать качественные, конкурентные и прибыльные продукты в течение многих лет.

5. Они осознают социальную ответственность своей компании

Современный бизнес затрагивает все больше сторон, выходя за рамки акционеров, клиентов и сотрудников. Поскольку климатические изменения становятся все более опасными, а растущее разнообразие поколений, гендеров, бэкграундов и социально-экономических статусов разделяет общество, успешные лидеры 2020-х годов должны будут ориентироваться на самые разные мнения.

Мы вступили в новое десятилетие на беспрецедентных условиях. Социальная дистанцированность и пандемия пройдут, но поведение нового поколения предпринимателей определит это десятилетие. Компании, которые создают его сейчас, будут иными — более экономными, адаптивными и ориентированными на долгосрочную перспективу. И лидеры, которые будут придерживаться этих ценностей, сформируют облик бизнеса на ближайшие годы.

Источник.