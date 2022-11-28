4 типа руководителя для каждого этапа развития бизнеса

Во многом за успех бизнеса отвечает тот, кто им управляет. А чтобы выбрать подходящего человека на эту роль, важно учитывать, в каком положении находится компания.
В своей книге Right Leader, Right Time Роберт Джордан и Оливия Вагнер выделяют четыре типа руководителей. Вот что следует знать о каждом из них и на каких этапах развития бизнеса они наиболее эффективны.
«Исправитель»
По словам Вагнер, такой руководитель «тянется к хаосу». Он способен привести в порядок организацию, которая страдает от токсичной рабочей среды, падения доходов и оттока сотрудников. После этого исправитель часто уходит в другую компанию, находящуюся в кризисе.
Джордан ожидает, что в 2023 году такие руководители будут востребованы, поскольку организации сталкиваются с инфляцией, нарушением цепочек поставок, геополитическими проблемами и опасениями по поводу экономического спада.
«Творец»
Такой руководитель лучше всего раскрывает свои способности в компании, которая близится к состоянию застоя и нуждается в инновациях. «Творец может изобрести что-то с нуля или в большинстве случаев взглянуть по-новому на то, что уже сделано», — рассказывает Вагнер.
«Строитель»
Этот тип руководителя — идеальный вариант для небольшого бизнеса, который стремится занять доминирующее положение на рынке. «Каждая компания достигает своего рода потолка роста, и именно в этот момент строитель обычно проявляет себя», — говорит Вагнер. Он помогает создать основу, процессы и структуру, чтобы организация смогла выйти на новые рынки.
Как и исправитель, строитель обычно не задерживается в одном месте надолго: когда задача выполнена, он уходит в другое, чтобы повторить этот процесс.
«Стратег»
В отличие от других типов, такой руководитель более предан одной организации и может проработать в ней долгое время. Это своего рода дирижер, защитник и пилот компании.
«Стратег способен видеть все игровое поле и объединять людей вокруг как краткосрочного, так и долгосрочного видения, — рассказывает Вагер. — Он может превращать это видение в реализуемые планы».
Конечно, каждый человек совмещает в себе несколько типов, но один из них, как правило, проявляется сильнее других. Таким образом, чтобы подобрать идеального лидера, компании следует регулярно анализировать, на какой этапе она находится и к чему стремится. «По мере развития организаций должно меняться и руководство», — утверждает Вагнер.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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