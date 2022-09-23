4-дневная рабочая неделя не влияет на продуктивность — эксперимент

По результатам опроса среди участников эксперимента, это не сказалось на результатах работы, а 6 из 39 опрошенных отметили, что производительность даже выросла.

На данный момент прошла почти половина 6-месячного эксперимента. 35 из 41 компаний-участников, принявших участие в опросе, заявили, что они «вероятно» или «чрезвычайно вероятно» рассмотрят возможность продолжения четырехдневной рабочей недели после ноября, когда завершится тест.

Разговоры о четырехдневной рабочей неделе ходят уже несколько десятилетий. Из-за пандемии предприятия по всему миру столкнулись с удаленной и гибридной работой, что дало повод задуматься и о других аспектах работы.

Почему мы работаем именно пять дней в неделю — только потому, что так было более ста лет, или это действительно эффективнее всего?

«Если вы посмотрите на влияние пандемии на работу, часто мы слишком много внимания уделяли месту работы. Удаленная и гибридная работа может принести много преимуществ, но она не избавляет от эмоционального выгорания и переутомления», — говорит Джо О'Коннор, исполнительный директор 4 Day Week Global.

Эта некоммерческая организация проводит исследование совместно с аналитическим центром и исследователями из Кембриджского университета, Бостонского колледжа и Оксфордского университета.

Некоторые руководители компаний, участвовавших в исследовании, заявили, что четырехдневная рабочая неделя дала сотрудникам больше времени для занятий спортом, готовки, общения с близкими и хобби, что повысило их самочувствие и сделало их более энергичными и продуктивными.

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Критики, однако, обеспокоены дополнительными издержками и снижением конкурентоспособности, особенно когда многие европейские компании уже отстают от конкурентов в других регионах.

Более 3300 работников банков, маркетинга, здравоохранения, финансовых услуг, розничной торговли, гостиничного бизнеса и других отраслей промышленности в Великобритании принимают участие в пилотном проекте. По словам Джека Келлама, исследователя Autonomy, аналитического центра, который является одним из организаторов, это один из крупнейших экспериментов такого рода.

Марк Родерик, управляющий директор и совладелец Allcap, которая также участвует в пилоте, признает, что пока рано говорить о влиянии на производительность или прибыль. Компания занимается инжинирингом и промышленными поставками, команда насчитывает 40 человек. В целом сотрудники были довольны дополнительным выходным днем, и они рассматривают возможность продолжить работу в том же режиме.

«Клиенты на самом деле не заметили никакой разницы», — добавляет Родерик.

Лично ему новый график дал ему больше времени для подготовки к триатлону Ironman в Уэльсе. Тем не менее, некоторые дни оказываются более напряженными, поскольку из-за отпусков и сокращенной рабочей недели персонала может не хватать.

Подобные эксперименты проводятся и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии, в основном в частном секторе.

Чиновники из шведского города Гетеборг обнаружили, что в ходе 4-дневной недели сотрудники выполняли тот же объем работы или даже больший.

Джо Бернс-Рассел, управляющий директор Amplitude Media, маркетингового агентства в Нортгемптоне, Англия, говорит, что четырехдневная рабочая неделя была настолько успешной, что компания из 12 человек надеется внедрить ее на постоянной основе. По ее словам, сотрудники нашли способы работать более эффективно.

В результате команда выполняет тот же объем работы и продолжает расти, несмотря на то, что половина людей не работает по средам, а половина — по пятницам.

«Это определенно пошло мне на пользу с точки зрения того, что я перестала постоянно переключаться с одной вещи на другую», — комментирует Бернс-Рассел. Сейчас она занимается живописью в качестве хобби и в целом чувствует себя спокойнее.

По ее словам, август, как правило, оказывается менее динамичным для бизнеса, поэтому настоящим испытанием будет то, как пройдет эксперимент в течение последних нескольких месяцев по мере расширения компании.

Гэри Конрой, основатель и исполнительный директор 5 Squirrels, производителя средств по уходу за кожей из Брайтона, Англия, который участвует в тесте, говорит, что сотрудники стали более продуктивными, при этом совершая меньше ошибок, и что больше склонны к командной работе.

«В каком-то смысле мы отошли от установки "Это ваша работа, а не моя", потому что мы все пытаемся уйти в пять часов в четверг», — объясняет он.

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