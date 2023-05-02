Как 4-часовая реклама от Nissan покорила интернет

Недавно автопроизводитель Nissan пошел на большой риск, запустив на YouTube 4-часовую рекламу своего нового электровнедорожника Ariya. Длительность ролика не смутила зрителей — он собрал уже 18 млн просмотров и тысячи положительных комментариев.

«Такой и должна быть реклама», — пишет один из пользователей YouTube. «Я даже не заметил, что это реклама! Она мне так нравится», — восклицает другой.

Единственный персонаж ролика — девушка, ведущая автомобиль Nissan. За ее окном сменяются красивые виды, и время от времени мелькают билборды Nissan Ariya. По музыке и эстетике он напоминает Lofi Girl, популярный YouTube-канал с круглосуточными трансляциями.

Визуальные эффекты для ролика созданы американской анимационной студией Titmouse, известной по сериалам «Братья Вентура» и «Большой рот». По словам креативного директора Titmouse Симона Вильчеса-Кастро, Nissan хотел, чтобы проект был похож на Lofi Girl, но также отражал свое японское происхождение. Вильчес-Кастро сразу вспомнил свои поездки в эту страну.

«Я много раз бывал в Японии, — говорит он. — Каждый раз, когда я садился в поезд, я просто держал телефон у окна. У меня есть многочасовые видео с японскими видами».

Эти записи послужили вдохновением для меняющегося фона в рекламе, на котором видны заснеженные деревья, далекие горы и побережье, залитое закатом. Стиль сочетает в себе традиционную японскую ксилографию (способ гравирования по дереву) и элементы из аниме: время от времени на горизонте появляются гигантские монстры.

Nissan — не первая компания, которая проводила подобный эксперимент.

В 2011 году канадская сеть ресторанов Swiss Chalet в течение более чем 3 месяцев транслировала процесс приготовления цыплят-гриль.

В 2014 году ассоциация «Право умереть достойно» (Association Right to Die with Dignity) представила 25-часовую социальную рекламу.

Эти инициативы были направлены в первую очередь на то, чтобы привлечь внимание СМИ. У Nissan была еще одна причина: компания хотела, чтобы ролик длился примерно столько же, сколько ее новый электрический внедорожник может проехать на одном заряде.

В итоге автопроизводитель не стал акцентировать на этом внимание. Стиль вождения и местность могут сильно повлиять на то, как электромобиль потребляет батарею, и Nissan не хотел давать ложных обещаний.

Тем не менее зрители на YouTube не посчитали длительность рекламы проблемой. «Прослушал все четыре часа. Наслаждался каждым битом», — говорится в одном из комментариев. «Удивительно, как 4-часовая реклама может быть такой успокаивающей», — восхищается другой пользователь.

Над первоначальной идеей Nissan работал с Google, а ее реализацией занимались Titmouse и американское креативное агентство Mayda. Лидия Корин, директор по творческому партнерству Mayda, считает, что сходство с Lofi Girl способствовало успеху рекламы. «Мы с самого начала знали аудиторию», — говорит она.

Спустя примерно два месяца после выпуска ролик стал вторым по популярности на YouTube-канале Nissan USA — на данный момент у него 18 млн просмотров. Многие пользователи пишут, что добавили его в свои плейлисты, а, значит, он может оказаться и на первом месте.

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Фото на обложке: Nissan