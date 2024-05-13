4 китайских единорога, которые создают альтернативу ChatGPT

Повторить успех OpenAI и Anthropic мечтают многие — в том числе и в Китае. Единороги Zhipu AI, Moonshot AI, MiniMax и 01.ai заручились поддержкой Alibaba и местных инвесторов, чтобы создать собственный генеративный ИИ. Как им это удается в условиях санкций и дефицита вычислительных мощностей, читайте в материале.

Более 260 китайских компаний, создающих ИИ, пытаются повторить успех американских OpenAI и Anthropic. Лидеры этой гонки — стартапы Zhipu AI, Moonshot AI, MiniMax и 01.ai, которые недавно получили статус единорогов. За последние три месяца они получили оценки от $1,2 до $2,5 млрд.

Получив серьезную поддержку со стороны преимущественно китайских инвесторов, новоиспеченные единороги пытаются нанять лучшие кадры для разработки самых популярных ИИ-продуктов.

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«На китайском рынке пока не определился победитель среди базовых моделей ИИ. Это лишь некоторые из претендентов на этот титул», — утверждает Чарли Дай, вице-президент и главный аналитик Forrester.

Американские коллеги опережают китайские ИИ-стартапы в том, что касается технологического развития и общего финансирования. Однако ChatGPT и другие революционные приложения вроде Character.ai недоступны в Китае, местные компании пытаются создать альтернативу. По оценке провайдера данных IT Juzi, сейчас в этой области работают 262 стартапа.

Несмотря на снижение инвестиций в другие области потребительских технологий, всего за первые 4 месяца года китайские ИИ-стартапы собрали 14,3 млрд юаней ($2 млрд),. Такие данные приводит IT Juzi.

Однако многие стартапы не раскрывают всей информации о раундах, предпочитая утаить свои бюджеты от соперников, чтобы успеть первыми нанять талантливых специалистов и успешно конкурировать за ограниченные вычислительные ресурсы.

Пекин одобрил для открытого использования более 40 больших языковых моделей и связанных с ними ИИ-приложений. Параллельно правительство разрабатывает нормативно-правовые условия, которые бы стимулировали рост отрасли за счет налоговых льгот и субсидий.

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Zhipu стал крупнейшим китайским ИИ-стартапом по количеству работников. Это спинаут престижного пекинского университета Цинхуа, воспитавшего немало специалистов в области искусственного интеллекта. По итогам последнего сбора средств, прошедшего в марте, Zhipu оценивается в 18 млрд юаней ($2,5 млрд), сообщают два инвестора компании. Они не раскрывают, сколько именно вложили сами.

Moonshot, основанный Ян Чжилином, бывшим учеником основателя Zhipu, получил оценку в $2,5 млрд по итогам февральского инвестраунда на $1 млрд. Ранее Ян проходил стажировку в Google Brain AI и Meta AI* и основал стартап Recurrent AI, который анализировал звонки менеджеров по продажам.

Продукты Moonshot, Zhipu и 01.ai предназначены для офисных работников и студентов: чат-боты помогают обрабатывать длинные тексты и оптимизировать результаты поиска. Ни Moonshot, ни Zhipu не ответили на вопрос об их финансировании.

Чатбот Moonshot Kimi стал ближайшим конкурентом Ernie Bot, созданного китайским поисковиком Baidu. Согласно провайдеру данных Aicpb.com, в марте у Kimi было 12,6 млн посещений, а у Ernie Bot — 14,9 млн. При этом Kimi растет гораздо быстрее конкурента.

Однако Kimi стал жертвой собственной популярности.Простой в использовании чат-бот, который славится своими саммари и понятными ответами, получает слишком много запросов. В марте у Kimi-бота произошел двухдневный сбой, и компании даже пришлось выступить с извинениями.

Столкнувшись с такой же проблемой ограниченных вычислительных ресурсов, многие ИИ-стартапы предпочли работать над аватарами, которым не обязательно рассуждать так же аргументированно, как генеративным чат-ботам. Эти приложения обучаются на меньших объемах данных, поэтому им требуется меньше вычислительных ресурсов.

«ChatGPT сложно скопировать. Модель — это продукт. Проще разработать аватара. Это можно сделать на модели с открытым кодом и с ограниченным количеством ресурсов», — считает один из ИИ-исследователей в Китае.

У Zhipu и Minimax есть боты-аватары, ориентированные на крупнейший в мире игровой рынок. Это персонажи в стиле аниме, с которыми можно шутить и флиртовать. Модели собирают обратную связь от пользователей и используют ее для последующих итераций.

MiniMax расположен в Шанхае и оценивается в $2,5 млрд по итогам объявленного в марте раунда финансирования в $600 млн.

Компания 01.ai, основанная пионером ИИ Кай-Фу Ли, запустила серию моделей с открытым кодом под названием Yi, разработанных для китайского рынка и построенных на основе свободно адаптируемой архитектурны Llama от Meta*.

Компания Hugging Face, которая отслеживает модели с открытым кодом, высоко оценила несколько итераций модели Yi, отметив логичность рассуждений, способность к математике, программированию и чтению. O1.ai также запустила чат-бот для продуктивности Wanzhi.

ИИ-стартап недавно завершил раунд финансирования на $1,2 млрд, сообщает человек, непосредственно знакомый с обстоятельствами сделки. Кроме того, компания получает финансирование из собственного венчурного фонда Ли. Ее также поддерживают Sinovation Ventures, Shunwei Capital, Xiaomi и Alibaba Cloud.

Из-за того, что в Китае нет явного лидера, пользователи затрудняются в выборе продукта, считает Джеффри Дин, эксперт по китайской ИИ-экосистеме и помощник профессора в университете Джорджа Вашингтона.

«Очень сложно разобраться во всех этих похожих приложениях. Как вы узнаете, какая компания будет более эффективной для вашего конкретного случая?» — рассуждает он.

Все четыре лидера привлекли финансирование от Alibaba, который стал ключевым спонсором ИИ-стартапом, пытаясь повторить успех Microsoft, сделавшего большую ставку на OpenAI.

Однако пул инвесторов, поддерживающих эту группу стартапов, уменьшился. Мировые технологические фонды уже не так заинтересованы в этой сфере, как это было с последним поколением стартапов, занимающихся ИИ-видеонаблюдением, например, SenseTime и Megvii.

«Зарубежные инвесторы большей частью просто выжидают», — замечает один из инвесторов в искусственный интеллект.

Китайские ИИ-стартапы получают не только достаточное финансирование. У них есть инженерные таланты, необходимые для запуска конкурентоспособных продуктов, а также необходимые вычислительные ресурсы для обучения существующих моделей — несмотря на ограничения США на экспорт передовых чипов.

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Как объясняет работник ИИ-стартапа, который ведет переговоры по контрактам на облачные вычисления, китайские компании успели закупить достаточно графических процессоров Nvidia, прежде чем был введен запрет.

Однако два других источника заявляют, что ориентируются на продукты, требующие меньшей вычислительной мощности, так как отрасль адаптируется к санкциям США. Из-за ограничений китайские стартапы используют модели с открытым кодом, а не создают их с нуля.

Снижать затраты помогают и низкие зарплаты: в Китае инженеры получают меньше, чем в США и Европе. Выпускник китайского университета с PhD по информатике может рассчитывать на сумму от $80 тысяч до $240 тысяч в год. В Кремниевой долине зарплата была бы примерно в четыре раза выше.

«Китайские компании не слишком хороши в фундаментальных технологиях. Однако они хорошо отмечают отраслевые тренды, подхватывают удачные и максимально используют инженерные таланты, чтобы воссоздать всё хорошее, что появляется в США» — комментирует инвестор из Китая.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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