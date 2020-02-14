4 способа придумать уникальную идею контента

1. Используйте личные истории

Личные истории никогда не выходят из моды. Людям интересно читать про других людей. Мария никогда не задумается о том, что надо бы разобраться с долгами, пока не прочитает историю Анны, которая смогла выплатить долг в $30 тысяч при зарплате в $15 тысяч. Олег не откроет статью с советами для руководителей, пока не услышит историю о миллионере Михаиле, который применил какие-то три стратегии при запуске своего бизнеса.

Я считаю, что у каждого из нас есть интересная история, которой стоит поделиться. И с ее помощью можно освежить даже избитую тему. Всякий раз, когда я беру у кого-то интервью, я чувствую себя золотоискателем. Столько удивительных людей сделало такие невероятные вещи. Ищите людей с интересными историями и добавляйте их опыт в свой рассказ, а если вам самим есть, что рассказать, не стесняйтесь поведать о своих достижениях другим.

2. Сделайте отсылку к поп-культуре

Особенно хорошо этот прием работает на развлекательных сайтах для миллениалов или в новостях, которые сейчас обсуждают все.

Подумайте, как можно связать вашу тему с популярным сериалом, книгой, событием или знаменитостью. На самом деле такую связь можно выстроить практически с любой сферой.

Допустим, вы пишете статью о психическом здоровье. Заголовок «Уроки о позитивном мышлении, которые дал мне (такой-то сериал)» может заинтересовать больше читателей.

Вот еще несколько удачных примеров:

Фото: Unsplash

3. Возьмите избитую тему и раскройте ее с новой стороны

Самая популярная статья The New York Times 2016 года называется «Почему вы все равно женитесь не на том человеке».

Есть очень много статей, которые рассказывают, как не допустить ошибку при выборе партнера или о том, что делать, если вы все-таки женитесь не на том человеке. Эта же статья делает неожиданный поворот и прямо говорит в заголовке, что вы ошибетесь.

Запишите десять слов, связанных с вашей темой, а потом еще десять случайных слов. Для последнего можно воспользоваться бесплатным генератором случайных слов. Например, если вы пишете про финансы, то ваш список может выглядеть так:

Сэкономить

Заработать

Инвестировать

Бюджет

Пенсия

Страхование

Кредитная история

Кредитная карта

Предприниматель

Чувство

Бесполезный

Аудитория

Медовый месяц

Анонимный

Простить

Философия

Бесплатный

Необычный

Казино

Можно записать эти слова на маленьких бумажках и вытягивать их случайным образом, или же просто смотреть на них и придумывать возможную связь между ними.

Вот что может получиться:

Как жить, когда пройдет «медовый месяц» вашей пенсии

Этот необычный способ помог предпринимателю профинансировать свой бизнес

Что нужно, чтобы банк простил вам ваши плохие кредитные привычки

Уроки расчета бюджета от трех менеджеров казино

Забудьте про этот бесполезный совет для работающих мам, если вы хотите хорошо зарабатывать

4. Выступайте против нормы

Немногие любят, когда автор выступает против того, с чем они согласны. Фишка в том, чтобы вызвать резонанс.

Например, один автор пишет статью о том, что не будет оплачивать своим детям обучение в колледже. Затем выходит ответная статья от другого автора, который собирается отложить на обучение детей $20 тысяч.

Вот несколько примеров заголовков статей, которые идут против нормы, и подогревают интерес:

Многие спрашивают, как мне приходят идеи статей. По правде говоря, их так много, что иногда мне хочется отключить мозг. Если вам трудно придумать идею, попробуйте больше читать и чаще отдыхать.

Лучшие идеи приходили мне в голову во время тихой прогулки, в душе или перед сном. Держите под рукой телефон или блокнот, чтобы быстро записать возникшую идею. Поверьте, завтра вы можете ее забыть! Кроме того, старайтесь высыпаться и каждый день делать физические упражнения. Если вы работаете удаленно, то очень важно не забывать заботиться о себе — в конце концов, вы весь день сидите в одиночестве и у вас есть постоянный доступ к холодильнику. По своему опыту я знаю, что если буду ночью смотреть сериалы, а не спать, то потом не смогу придумать идеи для статей.

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