Пять причин, почему не стоит уходить с текущей работы

Сталкиваясь с определенными трудностями на работе, многие из нас сразу думают об увольнении. Иногда это действительно единственный выход из сложившейся ситуации. Однако зачастую личный и профессиональный рост возможен только если сотрудник способен справляться с проблемами и учиться на ошибках. Вот пять веских причин не уходить с текущей работы.

Критика не всегда направлена на сотрудника

Получая негативную обратную связь, мы часто чувствуем, что она относится не к работе, а к нам лично. Однако никто не может определить нашу ценность, кроме нас самих. У критикующих, как правило, тоже есть проблемы, которые могут сказываться на форме замечаний. Возможно, на руководителя оказывается давление, которое он, в свою очередь, переносит на своих подчиненных.

Кредит доверия позволяет добиваться результатов

Успешные люди постоянно проверяют себя на наличие сильных сторон, необходимых для их должности. Подходящая должность это та, которая соответствует как минимум двум из трех главных достоинств человека.

Если сотрудник не обладает решающим качеством для данной работы, ему необходимо составить план дальнейшего развития. В случае перехода на другую должность в текущей компании сотрудники с хорошей репутацией получают определенный кредит доверия. Но не стоит забывать и о саморазвитии.

Хорошие наставники помогут справиться с проблемами

Хороший наставник — это тот, кто может дать сотруднику конструктивную критику, а не тот, с кем приятно обедать. Он необязательно должен всегда занимать вашу сторону. Вместо этого он деликатно указывает на неправоту и отстаивает свою позицию.

Возможно, в первое время будет сложно воспринимать открытую критику, но такие люди позволяют по-новому взглянуть на ситуацию и увидеть возможности, которые раньше были недоступны. Хороший наставник также может быть защитником и другом, который поможет определить сильные стороны и найти более подходящую должность.

Неудачи не должны влиять на самооценку

Подумайте над тем, что произошло. Какой урок из этого можно извлечь? Как вы могли поступить иначе? Усвойте урок и двигайтесь дальше. Не позволяйте неудачам влиять на вашу уверенность и самооценку. Можно надолго погрузиться в депрессию и самобичевание, но какой в этом толк? Позвольте себе немного погрустить и двигайтесь дальше.

Доверительные отношения с руководством — ценный ресурс

Успех в компании часто зависит от отношений с руководством. Обратная связь от босса это вполне нормальное явление. Профессионализм очень важен для построения доверительных и взаимовыгодных отношений между менеджером и сотрудником.

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