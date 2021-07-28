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Как определить свой когнитивный стиль и эффективно организовать работу

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Традиционно тайм-менеджмент предполагает универсальный подход. Однако даже в пределах одной команды люди могут по-разному воспринимать и обрабатывать информацию — это называется когнитивным стилем. Эксперт по продуктивности и управляющий партнер консалтинговой компании Working Simply, Inc. Карсон Тэйт рассказала, как организовать работу с учетом своих сильных сторон.

Как определить свой когнитивный стиль и эффективно организовать работу

Определите свой когнитивный стиль

В зависимости от способа воспринимать информацию и обрабатывать ее выделяют четыре группы.

Приоритезаторы предпочитают мыслить логически, аналитически, критически и реалистически. Для них важны факты. Они эффективно используют время и концентрируются на заданиях, которые имеют наивысшую ценность. Приоритезаторы быстро и точно выполняют значительные объемы работы. Им лучше всего удается обрабатывать данные и решать сложные вопросы, когда могут сконцентрироваться на достижении своих целей.

Для планировщиков характерно организованное, последовательное, спланированное и детальное мышление. Они выделяют время на завершение проектов, расставляют задачи по порядку, готовят точные и детализированные планы проектов и часто завершают работу до дедлайна. Планировщик любит составлять списки и вычеркивать из них завершенные дела.

Организаторы экспрессивны, эмоциональны и всегда готовы прийти на помощь. Они принимают решения интуитивно и быстро, оставляя время для завершения работы. Лучше всего им удается действовать в команде, строить отношения, взаимодействовать внутри коллектива и презентовать идеи. Они будут держать всех заинтересованных в курсе дела и эффективно транслировать идеи внутри организации.

Визионеры предпочитают мыслить целостно, интуитивно и комплексно. Они видят картину в целом и не желают тратить время на детали. Часто визионер служит катализатором изменений, предлагает решения и инновационные идеи, обеспечивает разнообразие подходов и помогает проекту двигаться вперед. Он может управлять разнообразными идеями, эффективно выполняя задачу.

Задействуйте свои сильные стороны

Определив собственный тип личности, можно выбрать стратегии и инструменты, которые помогут повысить продуктивность.

Приоритезатор

Используйте свои аналитические способности.

  • Прежде чем приступить к рутинному заданию, определите, сколько времени на него уйдет. Стремитесь соблюдать ритм. Так получится точнее распределять рабочие часы и быстрее справляться с делами.
  • Порадуйте своего внутреннего перфекциониста: используйте инструменты автоматизации, настройте в почте фильтры и правила обработки писем.

Планировщик

Примените свое организованное и последовательное мышление и любовь к спискам.

  • Подготовьте список дел, на которые потребуется всего 15 минут. Это простые задачи, которые можно выполнить с минимальными усилиями, находясь в пробке или ожидая начала собрания.
  • Конвертируйте письма в задания, назначайте сроки и делегируйте через сервис для управления проектами или в Планировщике задач Outlook. Пользователям Gmail подойдут такие инструменты, как Drag, Yanado или BasicOps.

Организатор

Ваша сильная сторона — работа с людьми. Не пренебрегайте этим.

  • Запланируйте время для встреч и общения. Любое взаимодействие поможет зарядиться энергией и сфокусироваться. Это может быть переписка с коллегой или звонок маме по FaceTime. Выбрать время можно с помощью Google Календаря
  • Объедините коммуникативные навыки и технологии, создав правило для писем, которые ждут ответа. Так вы не пропустите ни один запрос.

Визионер

Для оптимальной производительности ему важна скорость и разнообразие задач.

  • Действуйте как спринтер, а не как марафонец. Посвящайте одному проекту 20 минут, а затем переключайтесь на другой.
  • Проблема визионера в том, что если задача не находится в поле зрения, он о ней забывает. Используйте ярлыки в Gmail или условное форматирование в Outlook, чтобы расставить приоритеты и обработать все запросы.

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Фото на обложке: Unsplash

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