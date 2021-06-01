Шесть малоизвестных функций Google Календаря

Google Календарь можно использовать не только для планирования дел. Его широкий функционал позволяет организовать мероприятие, настроить рассылки и использовать горячие клавиши, чтобы быстро переключать отображение. Рассказываем о лайфхаках, которые помогут вывести работу с приложением на новый уровень.

Договоритесь о времени

В приложении есть два полезных инструмента для организации встреч.

«Найти время». Система покажет расписания всех участников встречи на нужный день (если они используют Google Календарь).

«Предложить время». Система автоматически создаст список вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Добавьте ссылку на видеоконференцию

Когда вы создаете событие или приглашение, Google позволяет добавить ссылку на видеоконференцию через Google Meet. Она может вместить до 100 участников.

Настроить ссылку очень просто. Соответствующее уведомление всплывает при создании события в календаре. Просто нажмите кнопку «Добавить видеоконференцию Google Meet», и ссылка будет сгенерирована и включена в приглашение.

Используйте горячие клавиши

Знаете ли вы, что в Google Календаре есть целый набор доступных сочетаний клавиш? Чтобы использовать эту возможность, включите ее в настройках. Нажмите шестеренку в правом верхнем углу календаря, откройте Настройки и выберите «Сочетания клавиш».

Вот некоторые из наиболее полезных сочетаний:

Поиск: shift + /

Создать событие: c

Прокрутить до предыдущего диапазона дат: k или p

Прокрутить до следующего диапазона дат: j или n

Перейти к сегодняшнему дню: t

Удалить мероприятие: Backspace или Delete

день: 1 или d

неделя: 2 или w

месяц: 3 или m

7 дней: 4 или x

сегодня: 5 или а

Переключить представление:

Чтобы календарь отображал больше информации о запланированных событиях, можно изменить плотность формата, но найти этот параметр довольно сложно. Вместо того, чтобы входить в настройки, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы и найдите «Представление и цвет». Затем измените параметр «Представление информации» на «Компактное».

Отправляйте электронные письма группе

Если требуется отправить обновление группе людей, которые участвуют в мероприятии, не нужно пытаться запомнить их имена и адреса. Можно написать им всем через само мероприятие. Нажмите на событие в календаре, затем щелкните значок конверта, чтобы отправить гостям электронное письмо и заполните текст. Готово.

Делегируйте управление событием

После того, как вы создали встречу или мероприятие, вы можете отказаться от него и назначить кого-то другого ответственным. Откройте параметры события и в нижней части списка увидите «Сменить владельца». Выберите его и введите имя или адрес электронной почты назначенного вами лица.

Сформируйте план на день

Google Календарь может сам подготовить повестку дня. Перейдите в раздел Настройки и выберите календарь, который вы хотите создать для повестки дня, в разделе «Настройки моих календарей». В разделе «Другие уведомления» измените опцию «Повестка дня» с «Нет» на «Электронная почта».

Теперь вы будете ежедневно получать расписание на день, и вам не придется постоянно сверяться с календарем.

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