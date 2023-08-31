Как стартапу привлечь деньги: 6 советов от инвестора

Ежегодно инвесторы видят сотни стартапов. При выборе сделки они руководствуются определенными критериями, которые просты и понятны для них, но не для основателей. Партнер Prime Movers Lab Брэд Пруэнте перечислил шесть таких аспектов.

Демонстрируйте прогресс

Венчурный капиталист Марк Састер как-то сказал, что инвесторы обращают внимание на линии, а не на точки.

При первой встрече им трудно оценить, какого прогресса добился стартап и с какой скоростью он это делал, поэтому он выглядит как точка. А вот через несколько месяцев инвестор может увидеть тенденцию. Теперь стартап — это линия.

Сосредоточьтесь на развитии своей идеи и ключевых показателях. Если компания быстро растет и последовательно достигает целей, она становится привлекательной инвестицией.

Сообщайте о своих достижениях

Регулярно сообщайте о своем прогрессе. Если инвестор отказался сотрудничать с вами сегодня, это не значит, что он не захочет этого никогда.

Ежеквартально рассылайте отчеты, в которых буду перечислены ваши победы, поражения и запросы. Это полезно по нескольким причинам.

Помогает стартапу быть честнее. Создавать компанию сложно, а отслеживание прогресса помогает сохранять концентрацию.

Создавать компанию сложно, а отслеживание прогресса помогает сохранять концентрацию. Поддерживает вовлеченность потенциальных инвесторов.

Позволяет лучше узнать их. Кто из них связывается с вами, когда вам нужна помощь или обратная связь?

Не торопитесь

Дайте себе время на то, чтобы достичь основных целей и приступить к привлечению средств.

Пруэнте рекомендует CEO начинать первые переговоры с инвесторами после запуска стартапа, а через девять месяцев приступать к формальному процессу.

Так у вас будет достаточно времени на то, чтобы пообщаться с нужными компаниями, а у этих компаний — возможность обдумать сделку. При этом отпадает необходимость соглашаться на первое предложение.

Анализируйте отказы

Почему инвесторы вам отказывают? Попросите их ответить прямо, примите обратную связь, а затем проанализируйте ее.

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Почему стать единорогом — не главная цель для стартапа

Инвесторы не всегда правы — не следует прислушиваться к каждому полученному совету, но их стоит серьезно обдумывать.

Не просите представить вас другим инвесторам, если вам отказали

По словам Пруэнте, это плохой сигнал. Если венчурному капиталисту нравится ваша идея, он не захочет «делить» вас с кем-либо, по крайней мере до подписания сделки. Возникает вопрос: почему этот инвестор не вложился в ваш стартап?

Иногда такое знакомство бывает уместным, но в целом этого следует избегать.

Проводите проверку

Если к вам обратился незнакомый инвестор, свяжитесь с кем-либо из его портфеля и спросите, стоит ли с ним сотрудничать. Это хороший способ получить независимое или менее предвзятое мнение.

Прежде чем принимать инвестиции, следует всегда проводить такую проверку. Однако перед первым звонком или встречей делать это не обязательно.

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