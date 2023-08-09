Почему стать единорогом — не главная цель для стартапа

Приводим адаптированный перевод его статьи о том, почему такой путь приносит большую выгоду основателю.

Большинству фаундеров не нужно привлекать капитал и становиться единорогом, считает Патрик Райан, сооснователь инвестиционной платформы Odin. По его словам, вместо этого лучше сделать компанию прибыльной, а после продать ее конкуренту или продолжить развивать самостоятельно.

Зачем нужны единороги?

Почему все говорят о том, что нужно создать единорога? Дело в том, это единственный вариант развития событий, при котором бизнес-модель большинства фондов будет работать.

Допустим, в распоряжении венчурного фонда есть $200 млн — вполне обычная сумма для организаций, которые инвестируют в посевных раундах и серии А.

Инвесторы фонда, партнеры с ограниченной ответственностью, рассчитывают, что валовая прибыль (без учета издержек) не менее чем в четыре раза превысит вложения — это примерно $800 млн.

За вычетом издержек (плата за управление, расходы фонда) они в итоге увеличат вложенный капитал примерно в три раза.

При этом инвесторы могут преумножить свои деньги в четыре раза с гораздо меньшим риском, если просто купят акции Nasdaq и будут удерживать их в течение 10 лет. Поэтому на деле фонду нужно стремиться к еще большему.

Из этого фонда можно сделать примерно 30 инвестиций, и они должны вернуть $800 млн.

Если предположить, что средняя доля владения в каждой компании составляет 10%, для этого необходимо достичь общей рыночной капитализации в $8 млрд — в среднем по $267 млн на компанию.

Также нужно предположить, что один или два бизнеса вернут большую часть вложенного капитала, согласно принципу Парето, который гласит, что небольшое число инвестиций приносит наибольшую часть прибыли. Поэтому на деле каждый бизнес должен обладать потенциалом к тому, чтобы достичь оценки в $5 млрд и больше.

Венчурные капиталисты называют это экономикой фондов.

Ситуация усложняется

Венчурные инвесторы заинтересованы в том, чтобы привлекать все большие суммы, поскольку, вкладывая их, они получают крупную комиссию за управление денежными средствами, и им не нужно ждать выплат от выходящих из портфеля компаний. Так, в Европе за последние пять лет средний размер фонда удвоился.

Фонды растут, и чтобы вернуть капитал инвесторам, им нужно инвестировать в стартапы, которые принесут больший результат — декакорны (дороже $10 млрд) и центакорны (дороже $100 млрд).

Именно поэтому основателям, получившим венчурные инвестиции, может казаться, что их подталкивают к неразумному риску, избегать которого якобы трусливо. Скорее всего, стартап и так провалится, так почему бы не выложиться по полной? Но это не совсем так.

Если предложить компании много денег и попросить ее активно их тратить и расти любой ценой, она с большей вероятностью станет единорогом. С другой стороны, так у нее больше шансов потерпеть провал.

Согласно исследованию CB Insights, даже после IPO стартапы, получившие наибольший объем инвестиций, как правило, отстают от тех, кто привлек меньше. Более того, такие компании почти во всех случаях с трудом достигали долгосрочного роста.

Можно пойти другим путем

Забудьте о привлечении средств и вернитесь к основам — создавайте то, что нужно людям, сосредоточьтесь на клиентах и зарабатывайте деньги. Так поступают многие великие основатели вне зависимости от того, стремились ли они к этому изначально.

В конце 2000-х годов молодой ирландский предприниматель Патрик Коллисон запустил компанию Auctomatic, которая создавала инструменты для платформы eBay. Auctomatic привлекла около $400 тыс. от Y Combinator и инвестора Криса Сакка. Затем в марте 2008 года компанию приобрели за $5 млн.

Вскоре Патрик, свободный от финансовых проблем и готовый пойти на больший риск, вместе с братом Джоном начал работать над новой идеей. Так они создали компанию Stripe, которая сейчас стоит миллиарды долларов.

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Есть также очень успешные компании, которые и вовсе обходились без венчурного капитала или привлекали только небольшие суммы. Например, Mailchimp (не получала инвестиций и была продана за $12 млрд) и Zapier (привлекла $1,3 млн и сейчас стоит примерно $5 млрд).

Или классический пример — Microsoft. За все время своего существования она привлекла лишь $1 млн венчурного финансирования в 1981 году и на тот момент уже была прибыльной.

Компании существуют для того, чтобы предоставлять ценный продукт или услугу и в итоге получать прибыль. Возможно, ваш бизнес станет единорогом, возможно — нет. Но это не должно быть вашей целью.

Как говорил предприниматель Пол Грэм: просто делайте то, что нужно людям.

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Фото на обложке: Dina Belenko / Shutterstock