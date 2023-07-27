Единороги: как стартапы ими становятся

Стартап до выхода на IPO или слияния с более крупным брендом получает оценку инвесторов. Порой новые компании показывают стремительный рост, превышающий $1 млрд. Тогда они получают статус «единорога».

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Кто такие компании-единороги?

Этот термин придумала Эйлин Ли, основательница венчурного фонда Cowboy Ventures. В профильной статье предпринимательница рассуждала о частоте появлений молодых компаний с оценкой в $1 млрд и их характеристиках. Также она сделала подборку быстрорастущих стартапов и назвала ее «клуб единорогов».

Что значит компания-единорог? Так называют частный стартап с оценкой в $1 млрд и более до IPO. Термин был дан из-за редкости, так как к 2013 году, на момент выхода статьи, таких компаний было лишь 39 — 0,07% от всех стартапов. Лидером среди них считался Facebook* — с оценкой в более $100 млрд.

Такие компании показывают стремительный рост. Например, сервис inDriver был основан 11 лет назад, в 2021 уже получил статус единорога, а в феврале текущего года привлек около $150 млн инвестиций. Сейчас его стоимость оценивается в $1,23 млрд.

Как количество единорогов растет от года к году. Источник: tipalti

Для инвесторов привлекательность компаний заключается в высокой прибыльности. По оценкам Crunchbase, доход Uber как одного из крупнейших единорогов мира до выхода на IPO в 2018 году составил $10 млрд. Средняя прибыльность от первоначальных инвестиций составляет 676% среди всех единорогов.

Специфика и отличия единорогов

Всего выделяют три типа компаний:

Единороги (англ. unicorns, uni — один). Их оценочная стоимость достигает $1 млрд и больше.

Декакорны (англ. decacorns, деко — десять). Их стоимость превышает $10 млрд. Таких компаний в мире около 50 штук.

Гектакорны (англ. hectocorns, гекто — сто). Такие компании оцениваются в $100 млрд. Всего их две: ByteDance и SpaceX.

Распределение по отраслям

По данным Crunchbase, компании-единороги есть в более чем 20 отраслях. На 2023 год среди ведущих пяти выделяются:

Программное обеспечение. Количество единорогов — 793.

Финансовые сервисы. Количество единорогов — 354.

Информационные технологии. Количество единорогов — 308.

Наука. Количество единорогов — 285.

Дата и аналитика. Количество единорогов — 277.

Отрасли, в которых есть компании-единороги. Источник: crunchbase

Топ-10 молодых единорогов

Typeface

Оценочная стоимость: $1 млрд

Единорог был основан в июне 2022 года бывшим техническим директором Adobe Абхаем Параснисом. Компания-единорог — платформа для создания ИИ в разных сферах. В июне 2023 года привлекла более $65 млн инвестиций от Google, Microsoft и венчурных фондов.

Cart.com

Оценочная стоимость: $1,2 млрд

Компания, представляющая e-com услуги маркетинга и аналитики. Основана в 2020 году Джимом Джейкобсоном, бывшим генеральным директором RTIC Outdoors, и Омаром Тариком, поставщиком жалюзи. В июне фирма привлекла $60 млн и закрепила статус единорога.

1Komma5

Оценочная стоимость: $1 млрд

В 2021 году Филипп Шредер, бывший СЕО энергетической компании Sonnen, создал технологию, позволяющую снизить количество углерода в мире. Филипп основал компанию по оказанию услуг для производителей солнечных батарей. В июне 2023 получила $430 млн инвестиций, став единорогом.

KoBold Metals

Оценочная стоимость: $1 млрд

Научные работники в области геологии и ИИ Курт Хаус, Джош Голдман и Джефф Джуринак в 2018 году увидели перспективу использования ИИ в добыче полезных ископаемых: меди, лития и кобальта.

Система совмещает карты, модели и алгоритмы для поиска возобновляемых ресурсов. В июне единорог привлек инвестиции от фонда Гейтса и Mitsubishi на $200 млн. Оценочная стоимость: $1 млрд.

Synthesia

Оценочная стоимость: $1 млрд

Четверо студентов из Кембриджа и Стэнфорда в 2017 году основали компанию, помогающую создавать видео на основе ИИ. Бренд обслуживает корпорации и рекламные агентства. Месяц назад привлек инвестиции на $90 млн от Google и других фондов.

Fox Ess

Оценочная стоимость: $1 млрд

Китайская компания по производству накопителей энергии. Основана в 2019 году Майклом Чжу как «дочка» Tsingshan Group. Однако спустя время она отделилась, став самостоятельной компанией, и уже в мае этого года получила $141 млн инвестиций, достигнув статуса единорога.

Cohere

Оценочная стоимость: $2 млрд

В 2019 году Эйдан Гомез, бывший исследователь Google Brain, основал компанию по генерации контента при помощи обработки языков программирования. В последнем раунде стартап получил $270 млн инвестиций, став единорогом.

Adept AI

Оценочная стоимость: $1 млрд

Компания была основана в 2022 назад научным работником в сфере ИИ Давидом Люаном. Стартап предлагает исследования алгоритмов и порядка действий машинного обучения, выполняя сложные запросы при работе в лабораториях. В марте он получил $350 млн инвестиций в условиях банкротства банка Кремниевой долины.

Scroll

Оценочная стоимость: $1,8 млрд

В 2021 году китайские студенты Сэнди Пен, Хайчен Шен и О Чжан основали компанию, упрощавшую оплату криптовалютой на базе Ethereum через проведение транзакций по своей сети. Для этого она использует особое масштабирование при транзакциях.

Character AI

Оценочная стоимость: $1 млрд

Бывший инженер Google Ноам Шазир в 2021 году основал компанию, генерирующую диалоговые приложения на основе ИИ. Стартап дает инструменты для менеджмента, изучения языков и постановки целей — подобно другому единорогу Stability AI.

Однако второй больше подходит для научных исследований благодаря более широкому и продвинутому спектру инструментов. Три месяца назад проект привлек инвестиции на $150 млн.

Самые дорогие единороги

ByteDance

Оценочная стоимость: $225 млрд

Китайская компания, была основана в 2012 году бывшим программистом Microsoft Чжаном Имином. Специализируется на создании контента и онлайн-развлечениях, среди собственных проектов фирмы — TikTok. Один из двух гектакорнов в мире.

SpaceX

Оценочная стоимость: $137 млрд

В 2002 году Илон Маск основал компанию, разрабатывающую ракеты и технологии для освоения космоса. Ее корабли использует NASA, а общее количество спутников, запущенных в орбиту, — 4,8 тыс. Является гектакорном.

SHEIN

Оценочная стоимость: $66 млрд

Китайский предприниматель Крис Ксу основал в 2008 году интернет-магазин модной одежды SheInside для США, а к 2012 вывел его на европейский рынок. Спустя три года он переименовал его в Shein. Благодаря уникальным цепочкам поставок, от дизайнеров-поставщиков до крупных компаний, дешевизне товаров и ориентации на технологичность прибыль компании в 2020 году составила $10 млрд.

Stripe

Оценочная стоимость: $50 млрд

Компания была основана в 2008 году братьями Коллисонами, мигрантами из Ирландии и ставшими самыми молодыми миллиардерами в 2016 году. Специализируется на онлайн-платежах, предлагая готовые решения для торговых площадках. 4 месяца назад привлекла инвестиции около $6,5 млрд.

Canva

Оценочная стоимость: $40 млрд

Приложение для дизайна было создано в 2013 году бывшим школьным репетитором Мелани Перкинс. Компания продолжает его совершенствовать, расширяя возможности для творчества, позволяя создавать контент как для студентов, так и крупных фирм.

Revolut

Оценочная стоимость: $33 млрд

Финтех-стартап, основанный Николаем Сторонским и Владом Яценко, бывшими работниками банков в Европе. Является самым дорогим в Великобритании. Приложение позволяет совершать операции с разными валютами.

Epic Games

Оценочная стоимость: $31,5 млрд

Студия разработки видеоигр была создана в 1991 году программистом и разработчиков видеоигр Тимом Суини. Известна по Fortnite. С 2018 года запустила лаунчер и магазин игр, составив конкуренцию Steam.

Databricks

Оценочная стоимость: $31 млрд

Компания была основана в 2013 году Али Годси, научный работник в области информатики, после изучений в области управления ресурсами в Шведском Королевском Институте. Разработчик предлагает готовые решения для аналитики и машинного обучения.

Fanatics

Оценочная стоимость: $31 млрд

Интернет-магазин спортивных товаров был основан в 1995 году Майклом Рубином. До создания бренда он инвестировал в производителей обуви. Среди партнеров бренда 900 фирм и лиг: среди них NBA, NHL и WWE.

Open AI

Оценочная стоимость: $29 млрд

Исследовательская лаборатория была основана в 2015 году программистом Сэмом Альтманом и Илоном Маском. Разработчик занимается ИИ, известен по Chat GPT.

Российские единороги

По данным CB Insights, на июль 2023 года, когда публикуется этот материал, в России нет единорогов. До 2019 года в стране была одна такая компания — «Авито». Однако после сделки с южноафриканским холдингом Naspers, купившем долю 99,6% капитала компании, «Авито» перестала считаться единорогом.

В 2021 году сервис по заказу такси InDriver оценили в $1,23 млрд. Он был основан предпринимателем Арсеном Томским в Якутии. Этот единорог был российским, однако в апреле 2023 юрлицо компании было передано казахстанской структуре «Индэлс». Сам агрегатор сейчас базируется в Калифорнии.

Компаниями-единорогами в России были Mail.ru Group и «Яндекс». Mail.ru Group перестал быть единорогом в 2008 году после падения капитализации. «Яндекс» в ноябре 2022 года объявил о разделении бизнеса — международные части стали самостоятельными.

В мире есть ряд стартапов-единорогов с российскими корнями. Например, компания Acronis — основана Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, закончившими МФТИ в Долгопрудном. Она специализируется на защите данных и работе с жесткими дисками. В сентябре 2019 привлекла инвестиции на $147 млн и стала единорогом, базируется в Швейцарии.

Компания OCSiAl была основана российскими предпринимателями: Михаилом Предтеченским, Юрием Коропачинским, Олегом Кирилловым и Юрием Зельвенским. Производитель графитовых нанотрубок — лидер в этой области, занимающий 95% рынка. Компания была основана в Новосибирске, но сейчас базируется в Люксембурге.

Самый известный единорог, основанный бывшим гражданином России, — Telegram. Павел Дуров создал мессенджер в 2013 году и за 10 лет набрал капитализацию в $30 млрд без потока прямых инвестиций. Всего их за 10 лет было на $150 млн. Однако в июле 2023 после продажи облигаций привлек $210 млн.

О компаниях-единорогах, связанных с российскими фаундерами, мы подробно рассказывали в большой подборке.

Феномен единорогов

Что повлияло на бурный рост компаний-единорогов? Сайт Crunchbase в своей подборке насчитывает 1,462 компании по всему миру. Из них почти половина находится в США — 723 стартапа. Следующая страна топа — Китай с 262 компаниями. Тройку закрывает Индия — 84 юникорна.

Количество стартапов на стадиях. Источник: statista

Единороги дают рынку решение каких-либо глобальных проблем. Например, Uber смог предложить дешевую аренду автомобилей и вызова такси. ByteDance разработали площадки, которые подстраивают контент под пользователей — TikTok и TouTiao. Canva дала возможность заниматься дизайном для разных задач в простом приложении.

Стремительного роста часто достигают компании из сферы b2c. Ориентированность на пользователя позволяет расширять географию и масштабировать бизнес. Например, SHEIN изначально работал в США, но спустя несколько лет вышел на мировой рынок, обеспечивая доставку в сотнях стран.

Высокая технологичность также стимулирует развитие единорогов. Более 60% компаний работает по модели B2B. Венчурные фонды готовы инвестировать в стартапы, если видят в них возможности для развития — Google Ventures, Microsoft Ventures, Intel Capital и другие.

Также шанс стать единорогом зависит от своевременности технологий стартапа. Сервис онлайн-конференций Hopin был основан в 2019 году австралийским программистом Джонни Буфархатом. Во время пандемии в 2020 проект набрал стремительные обороты, достигнув притока $1 млрд инвестиций.

Компании-единороги сегодня

Согласно аналитике исследователей из Стенфорда, 51% всех единорогов переоценены. В рамках своей работы для журнала Financial Economics, финансисты в 2017 году провели оценку реальной стоимости компаний. При помощи оценки контрактных условий и договорных условий при регистрации компаний они изучили, что из 135 брендов только 70 соответствовали статусу единорога.

Фирма Better Place, занимающаяся производством станций для зарядки электроавтомобилей, оценивается в $2,3 млрд. Тогда как ее действительная капитализация — $800 млн. Разница между оценками и реальностью — 196%.

В США переоценка более существенная, чем в Европе. В исследовании Павла Сораля для Foliovision эта тенденция прослеживается по средней реальной стоимости единорогов. Европейские юникорны стоят в среднем $315 млн, а в США — лишь $129 млн.

Также одной из негативных тенденций единорогов является их убыточность. По финансовым показателям компаний из «клуба единорогов» только 6 из 73 приносят владельцам прибыль. В основном убытки несут стартапы, финансируемые венчурным капиталом.

В 2000 году 81% компаний на IPO были убыточны. Тогда это называлось «пузырь доткомов» — резкий взлет акций интернет-компаний с последующим финансовым крахом и банкротством большинства фирм. Потому спустя три года начали появляться единороги, чтобы фирмы не теряли финансы на выходе.

С 2016 года компания Uber каждый год заканчивала с убытками. В 2020 итоговые потери составили более $6 млрд. С 2018 по 2022 лишь два квартала были в плюс. Тем не менее, капитализация агрегатора — $99 млрд.

*Meta признана экстремисткой организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото на обложке: Shutterstock // Zoff