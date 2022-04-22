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Истории

Andreessen Horowitz открывает лабораторию для исследования криптовалют

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) запускает исследовательское подразделение A16z Crypto Research, которое будет работать по модели таких лабораторий, как OpenAI и DeepMind от Alphabet. В рамках нового подразделения ученые будут решать наиболее сложные проблемы в области Web3 и криптовалют. Его возглавит профессор Колумбийского и Стэнфордского университетов Тим Рафгарден, который активно изучал Web3.

Andreessen Horowitz открывает лабораторию для исследования криптовалют

«Когда появляется революционная технология общего назначения, которая может использоваться для различных целей, лаборатория промышленных исследований обычно получает возможность объединить научный и производственный миры», — рассказывает Али Яхья, генеральный партнер Andreessen Horowitz, который ранее работал в исследовательском проекте Google Brain.

Должность старшего научного консультанта в A16z Crypto Research займет профессор из Стэнфордского университета Дэн Боне. К нему присоединятся четыре научных партнера:

  • Жозеф Бонно, который активно пишет о криптовалютах;
  • Бенедикт Бюнц, доктор наук из Стэнфордского университета и главный научный сотрудник Espresso Systems;
  • Скотт Коминерс, профессор из Гарвардской бизнес-школы;
  • Валерия Николаенко, бывший исследователь проекта по созданию цифрового кошелька Novi для Meta (деятельность компании признана экстремистской в РФ).

Многие криптокомпании просто нанимают исследовательские команды, а a16z, в свою очередь, организует целую лабораторию для изучения криптовалют. Темы для исследований будут выбираться совместно с портфельными компаниями и инвесторами венчурного фонда.

По словам Яхьи, подразделение будет стремится решать широкие отраслевые проблемы и создавать проекты с открытым исходным кодом. Он считает, что это лучший подход по сравнению с университетской лабораторией, поскольку он подразумевает тесное сотрудничество с людьми, работающими в индустрии.

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Цель A16z Crypto Research — довести научные исследования до коммерческого использования. По словам Яхьи, проектами смогут воспользоваться как портфельные компании a16z, так и независимые. Исследователи могут объединяться с портфельными компаниями для работки идей, а также запускать собственные стартапы — в таком случае они могут получить финансирование от фонда.

Как утверждает Рафгарден, темы для изучения могут варьироваться от технологий для достижения консенсуса блокчейна и решений для масштабирования блокчейнов второго уровня до проблем на уровне приложения, автоматизированных маркетмейкеров и дизайна NFT.

Изначально они, скорее всего, будут основываться на интересах членов команды. Коминерс, эксперт по приложениям, может работать над такими темами, как дизайн NFT-маркетплейсов. Три других специалиста больше специализируются на криптографии и безопасности. Рафгарден утверждает, что команда вырастет в несколько раз.

Он также добавляет, что в информатике есть как очень специфические, так и общие теории, а новое подразделение сможет сосредоточиться на реальных проблемах, с которыми сталкиваются портфельные компании фонда и другие проекты.

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Фото на обложке: Visualistka / Shutterstock

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