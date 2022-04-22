Andreessen Horowitz открывает лабораторию для исследования криптовалют

Венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) запускает исследовательское подразделение A16z Crypto Research, которое будет работать по модели таких лабораторий, как OpenAI и DeepMind от Alphabet. В рамках нового подразделения ученые будут решать наиболее сложные проблемы в области Web3 и криптовалют. Его возглавит профессор Колумбийского и Стэнфордского университетов Тим Рафгарден, который активно изучал Web3.

«Когда появляется революционная технология общего назначения, которая может использоваться для различных целей, лаборатория промышленных исследований обычно получает возможность объединить научный и производственный миры», — рассказывает Али Яхья, генеральный партнер Andreessen Horowitz, который ранее работал в исследовательском проекте Google Brain.

Должность старшего научного консультанта в A16z Crypto Research займет профессор из Стэнфордского университета Дэн Боне. К нему присоединятся четыре научных партнера:

Жозеф Бонно, который активно пишет о криптовалютах;

Бенедикт Бюнц, доктор наук из Стэнфордского университета и главный научный сотрудник Espresso Systems;

Скотт Коминерс, профессор из Гарвардской бизнес-школы;

Валерия Николаенко, бывший исследователь проекта по созданию цифрового кошелька Novi для Meta (деятельность компании признана экстремистской в РФ).

Многие криптокомпании просто нанимают исследовательские команды, а a16z, в свою очередь, организует целую лабораторию для изучения криптовалют. Темы для исследований будут выбираться совместно с портфельными компаниями и инвесторами венчурного фонда.

По словам Яхьи, подразделение будет стремится решать широкие отраслевые проблемы и создавать проекты с открытым исходным кодом. Он считает, что это лучший подход по сравнению с университетской лабораторией, поскольку он подразумевает тесное сотрудничество с людьми, работающими в индустрии.

Цель A16z Crypto Research — довести научные исследования до коммерческого использования. По словам Яхьи, проектами смогут воспользоваться как портфельные компании a16z, так и независимые. Исследователи могут объединяться с портфельными компаниями для работки идей, а также запускать собственные стартапы — в таком случае они могут получить финансирование от фонда.

Как утверждает Рафгарден, темы для изучения могут варьироваться от технологий для достижения консенсуса блокчейна и решений для масштабирования блокчейнов второго уровня до проблем на уровне приложения, автоматизированных маркетмейкеров и дизайна NFT.

Изначально они, скорее всего, будут основываться на интересах членов команды. Коминерс, эксперт по приложениям, может работать над такими темами, как дизайн NFT-маркетплейсов. Три других специалиста больше специализируются на криптографии и безопасности. Рафгарден утверждает, что команда вырастет в несколько раз.

Он также добавляет, что в информатике есть как очень специфические, так и общие теории, а новое подразделение сможет сосредоточиться на реальных проблемах, с которыми сталкиваются портфельные компании фонда и другие проекты.

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