Будущее ИИ усиливает разногласия между венчурными капиталистами. Одни заявляют, что технологию следует разрабатывать с учетом этических норм, другие выступают против любых ограничений. На прошлой неделе венчурный фонд Andreessen Horowitz даже объявил, что планирует делать пожертвования в пользу членов Конгресса, которые поддерживают развитие ИИ.

Представители обоих лагерей согласны лишь в одном: ИИ — это «новый интернет».

Почему в Кремниевой долине не могут договориться о том, как развивать ИИ