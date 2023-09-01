Миллиардеры хотят построить утопический город рядом с Сан-Франциско

Таинственная компания, в которую вложились миллиардеры из Кремниевой долины, скупает земли в одном из округов штата Калифорния, предположительно с целью построить новый город. Среди ее инвесторов — фонд Andreessen Horowitz и Лорен Пауэлл Джобс, вдова Стива Джобса.

Компания под названием Flannery Associates потратила $800 млн на покупку участков в округе Солано в штате Калифорния. Об этом свидетельствуют судебные документы, полученные журналистами Insider.

Среди прочих, в Flannery Associates вложились:

Лорен Пауэлл Джобс, вдова основателя Apple Стива Джобса;

кофаундер LinkedIn и выпускник мафии PayPal Рид Хоффман;

председатель Sequoia Capital Майкл Мориц;

венчурный фонд Andreessen Horowitz.

Земельные документы и переписка показывают, что Flannery Associates скупает земли для проекта примерно с 2017 года. О планах известно очень мало, но сообщается, что в письме потенциальному инвестору от 2017 года, которое попало в руки журналистов NYT, Мориц описывает утопическое видение города.

Согласно письму, это будет мегаполис, который удобен для пешеходов, использует экологически чистую энергию и создает рабочие места. Город вместит десятки тысяч человек и станет площадкой для экспериментов с новыми формами городского управления.

До недавнего времени Flannery Associates действовала довольно скрытно. Конгрессмен Джон Гараменди, представляющий близлежащий регион, рассказал NYT, что почти четыре года безуспешно пытался понять, кто стоит за этой компанией.

Ситуация начала меняться в мае, когда Flannery Associates подала в суд на владельцев земли в округе Солано, обвинив их в искусственном повышении цен на участки. Когда компания начала скупать земли, стоимость одного акра составляла около $5 тыс. По данным Insider, теперь она равна примерно $20 тыс.

Затем в июле Flannery Associates приобрела землю рядом с базой ВВС «Трэвис» в Калифорнии, что встревожило местных и федеральных чиновников и привело к правительственному расследованию. Также выяснилось, что одним из организаторов проекта является бывший трейдер Goldman Sachs Ян Срамек.

В письме от 2017 года Мориц также утверждал, что проект должен стать частичным решением проблем Кремниевой долины, такие рост цен на жилье, бездомность и пробки. При этом многие из них усугубились в 2010-е годы — во многом из-за технологической индустрии.

Источник.

Фото на обложке: titipongpwl / Shutterstock