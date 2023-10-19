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Истории

Марк Андриссен: судьба цивилизации зависит от развития ИИ

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Марк Андриссен опубликовал «Манифест технооптимиста», в котором осудил попытки регулировать ИИ. По мнению инвестора, так как технология может применяться для спасения жизней, пауза в ее развитии равносильна убийству.

Марк Андриссен: судьба цивилизации зависит от развития ИИ

Когда речь заходит о безопасности ИИ, одни утверждают, что развитие технологии нужно приостановить или серьезно ограничить, а другие выступают против этого. При этом обе группы уверены: искусственный интеллект обладает огромной силой и определит судьбу человечества.

Отдельный лагерь критиков, многие из которых относятся к научным кругам, отвергает обе точки зрения и призывает решать текущие проблемы технологии — предвзятость, дезинформация и экономические потрясения.

В свою очередь, Андриссен утверждает: если будем регулировать новые технологии и привлекать внимание к их негативному влиянию, то рискуем упустить прорывы, подобные изобретению удобрений и пестицидов, электричества и вакцин.

Инвестор называет ИИ «алхимией» и «философским камнем». «Мы буквально заставляем песок думать», — отсылает он к кремнию в компьютерных чипах.

Андриссен заявляет, что должному развитию мешают «этика технологий», цели устойчивого развития ООН и люди, которые работают над «капитализмом заинтересованных сторон».

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Манифест основан на эссе Андриссена «Почему ИИ спасет мир», опубликованном в июне. Один из аргументов заключается в том, что «у каждого ребенка будет учитель с ИИ», который «бесконечно полезен».

Но дело в том, что наибольшую выгоду от развития ИИ получат его первые инвесторы, такие как Андриссен, чье состояние Forbes оценивает в $1,8 млрд.

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Фото на обложке: Getty Images

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