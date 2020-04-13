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Истории

Не только «Челси»: в какие проекты инвестирует Роман Абрамович

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский бизнесмен Роман Абрамович занимает 113 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. На апрель 2020 года издание оценивает его состояние в $12 млрд.

Не только «Челси»: в какие проекты инвестирует Роман Абрамович

Имя Абрамовича в первую очередь связано с футболом в Великобритании и добычей природных ресурсов в России. В 2003 году предприниматель купил английский футбольный клуб «Челси» за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн по курсу на момент покупки). 

В середине 90-х Абрамович приватизировал нефтяную компанию «Сибнефть», которую в 2005 году продал «Газпрому» за $13,1 млрд. Сейчас компания известна под именем «Газпром нефть». Кроме того, Абрамович — акционер металлургических компаний «Норильский никель» и Evraz. 

Но бизнесмен активно занимается и венчурными инвестициями — с помощью нескольких инвесткомпаний и фондов. Rusbase изучил портфели инвестиционных компаний, связанных с Абрамовичем. 

Millhouse: краудфандинг и зарядка для электромобилей

Инвестиционная компания, которая управляет активами Романа Абрамовича. Глава Millhouse — бывший партнер Абрамовича по «Сибнефти» Евгений Швидлер. Официально список владельцев компании не публиковался. 

Среди инвестиций Millhouse — вложения в несколько израильских стартапов. Самые крупные сделки: 

  • StoreDot — разработчик батарей для быстрой зарядки телефонов и электромобилей. В 2014 году Абрамович вложил в стартап $10 млн. После этого бизнесмен участвовал еще в нескольких инвестраундах проекта;

StoreDot

Лаборатория StoreDot. Фото: Facebook

  • AcousticEye — разработчик оборудования для проверки нефте- и газопроводов. В 2014 году Millhouse инвестировала в компанию $2 млн; 
  • iAngels — краудфандинговая платформа, которая в 2015 году получила $2,25 млн от Millhouse и других инвесторов; 
  • Kidoz — приложение с безопасным контентом для детей: играми и сайтами. В 2015 году Абрамович и венчурная фирма Chernovetskyi Investment Group вложили в проект $3,5 млн;
  • Music Messenger — приложение для бесплатного прослушивания музыки. Абрамович инвестировал в стартап $15 млн в 2015 году. В проект вложились и музыканты — Дэвид Гетта и участник группы ABBA Бенни Андерсон. Однако сейчас сайт и соцсети проекта недоступны.

В прошлом году Абрамович учредил фонд поддержки российского кино «Кинопрайм».

Инвестором фонда стала компания Millhouse, писал «Интерфакс». Объем фонда — 6 млрд рублей на три года. В год «Кинопрайм» рассчитывает финансировать 10-15 проектов. 

Impulse VC: технология распознавания лиц и строительный маркетплейс

В 2013 году Абрамович купил у Mail.Ru Group долю в бирже ссылок Sape. После этого Sape запустила венчурный фонд Impulse VC, который инвестирует в технологические стартапы.

Impulse VC интересуют проекты в сфере e-commerce, маркетинговых технологий, программного обеспечения, а также интернет-сервисы. География проектов — Россия, США, континентальная Европа. 

Сейчас в портфеле фонда около 40 проектов. Среди них — маркетплейс строительных товаров «ГдеМатериалы», платформа для работы с контекстной рекламы eLama, облачный сервис для видеонаблюдения Ivideon.

В 2017 году Impulse VC с группой частных инвесторов вложил $1,5 млн в российский сервис распознавания лиц NtechLab. Это компания, технологии которой московские власти хотят использовать для контроля передвижений людей во время карантина.

В том же году Impulse VC вышел из NtechLab.

Ervington Investments: фото, видео, поиск попутчиков

Инвесткомпания ориентируется на вложения в иностранные проекты. С 2015 года Ervington Investments профинансировала несколько стартапов:

  • Velocys — британо-американская компания по переработке газа из бытовых отходов в топливо. Абрамович инвестировал в проект в 2014-2016 гг., сейчас ему принадлежит 24,04% компании; 
  • Propell Technologies — американская компания, которая разрабатывает плазменную технологию для добычи сланцевой нефти и газа. В 2015 году Ervington Investments вложила в проект $15 млн в ходе двух траншей; 
  • Driveway — американский стартап, собирающий информацию о стиле вождения водителей для страховых компаний. Аккуратные водители получают скидку на страховые полисы. Ervington Investments вложила в стартап $10 млн в 2015 году. Ранее проект получал инвестиции от венчурного фонда Altair Capital;

DriveWay

Интерфейс DriveWay. Фото: Facebook

  • GuruShots — стартап из Израиля, который предлагает фотографам выполнять разные задания и получать за них вознаграждение. В прошлом году проект привлек $5 млн от Ervington Investments и двух российских фондов — Altair Capital и Buran Venture Capital;
  • AnyClip Vedia — израильская платформа распространения видеоконтента. В 2015 году компания Абрамовича вместе с другими инвесторами вложила в сервис $21 млн;
  • Via — нью-йоркский сервис для поиска попутчиков. Компания Абрамовича инвестировала в стартап в 2015-2016 и 2020 годах. Объем инвестиций Ervington Investments не раскрывается. 

Norma Investments Limited: биотех и Telegram

Еще одна инвестиционная компания, связанная с Романом Абрамовичем. В 2016 году Norma Investments вместе с фондом AltaiR Capital и другими инвесторами вложила $13 млн в израильский стартап Spot.IM. Это платформа для интеграции на сайт функционала социальных сетей: отзывов, комментариев, настроек персонализированной ленты новостей. 

Офис Spot.IM

Офис Spot.IM. Фото: Facebook

Кроме того, Norma Investments вкладывалась в медицинские стартапы. В 2017 году она инвестировала в две биотех-компании:

  • OncoTartis — проект резидента «Сколково» «Онкотартис». Абрамович вместе с дочерней компанией «Фармстандарта» вложил в стартап $6 млн;
  • TARIS Biomedical — американская компания, которая получила $25 млн от Абрамовича и группы инвесторов. 

Одно из самых известных вложений Norma Investments — инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON).

В начале 2018 года Дуров сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении на ICO $1,7 млрд от ограниченного круга инвесторов.

СМИ писали, что одним из инвесторов блокчейн-проекта Дурова был Абрамович. Однако представители бизнесмена не подтверждали эту информацию.

В прошлом году SEC подала на TON в суд, обвинив создателей проекта в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В ходе разбирательств американский регулятор раскрыл имена некоторых инвесторов. Среди них оказалась Norma Investments, которая вложила в TON $10 млн. 

Фото на обложке: Iurii Osadchi / Shutterstock

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