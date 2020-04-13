Не только «Челси»: в какие проекты инвестирует Роман Абрамович
Российский бизнесмен Роман Абрамович занимает 113 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. На апрель 2020 года издание оценивает его состояние в $12 млрд.
Имя Абрамовича в первую очередь связано с футболом в Великобритании и добычей природных ресурсов в России. В 2003 году предприниматель купил английский футбольный клуб «Челси» за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн по курсу на момент покупки).
В середине 90-х Абрамович приватизировал нефтяную компанию «Сибнефть», которую в 2005 году продал «Газпрому» за $13,1 млрд. Сейчас компания известна под именем «Газпром нефть». Кроме того, Абрамович — акционер металлургических компаний «Норильский никель» и Evraz.
Но бизнесмен активно занимается и венчурными инвестициями — с помощью нескольких инвесткомпаний и фондов. Rusbase изучил портфели инвестиционных компаний, связанных с Абрамовичем.
Millhouse: краудфандинг и зарядка для электромобилей
Инвестиционная компания, которая управляет активами Романа Абрамовича. Глава Millhouse — бывший партнер Абрамовича по «Сибнефти» Евгений Швидлер. Официально список владельцев компании не публиковался.
Среди инвестиций Millhouse — вложения в несколько израильских стартапов. Самые крупные сделки:
- StoreDot — разработчик батарей для быстрой зарядки телефонов и электромобилей. В 2014 году Абрамович вложил в стартап $10 млн. После этого бизнесмен участвовал еще в нескольких инвестраундах проекта;
Лаборатория StoreDot. Фото: Facebook
- AcousticEye — разработчик оборудования для проверки нефте- и газопроводов. В 2014 году Millhouse инвестировала в компанию $2 млн;
- iAngels — краудфандинговая платформа, которая в 2015 году получила $2,25 млн от Millhouse и других инвесторов;
- Kidoz — приложение с безопасным контентом для детей: играми и сайтами. В 2015 году Абрамович и венчурная фирма Chernovetskyi Investment Group вложили в проект $3,5 млн;
- Music Messenger — приложение для бесплатного прослушивания музыки. Абрамович инвестировал в стартап $15 млн в 2015 году. В проект вложились и музыканты — Дэвид Гетта и участник группы ABBA Бенни Андерсон. Однако сейчас сайт и соцсети проекта недоступны.
В прошлом году Абрамович учредил фонд поддержки российского кино «Кинопрайм».
Инвестором фонда стала компания Millhouse, писал «Интерфакс». Объем фонда — 6 млрд рублей на три года. В год «Кинопрайм» рассчитывает финансировать 10-15 проектов.
Impulse VC: технология распознавания лиц и строительный маркетплейс
В 2013 году Абрамович купил у Mail.Ru Group долю в бирже ссылок Sape. После этого Sape запустила венчурный фонд Impulse VC, который инвестирует в технологические стартапы.
Impulse VC интересуют проекты в сфере e-commerce, маркетинговых технологий, программного обеспечения, а также интернет-сервисы. География проектов — Россия, США, континентальная Европа.
Сейчас в портфеле фонда около 40 проектов. Среди них — маркетплейс строительных товаров «ГдеМатериалы», платформа для работы с контекстной рекламы eLama, облачный сервис для видеонаблюдения Ivideon.
В 2017 году Impulse VC с группой частных инвесторов вложил $1,5 млн в российский сервис распознавания лиц NtechLab. Это компания, технологии которой московские власти хотят использовать для контроля передвижений людей во время карантина.
В том же году Impulse VC вышел из NtechLab.
Ervington Investments: фото, видео, поиск попутчиков
Инвесткомпания ориентируется на вложения в иностранные проекты. С 2015 года Ervington Investments профинансировала несколько стартапов:
- Velocys — британо-американская компания по переработке газа из бытовых отходов в топливо. Абрамович инвестировал в проект в 2014-2016 гг., сейчас ему принадлежит 24,04% компании;
- Propell Technologies — американская компания, которая разрабатывает плазменную технологию для добычи сланцевой нефти и газа. В 2015 году Ervington Investments вложила в проект $15 млн в ходе двух траншей;
- Driveway — американский стартап, собирающий информацию о стиле вождения водителей для страховых компаний. Аккуратные водители получают скидку на страховые полисы. Ervington Investments вложила в стартап $10 млн в 2015 году. Ранее проект получал инвестиции от венчурного фонда Altair Capital;
Интерфейс DriveWay. Фото: Facebook
- GuruShots — стартап из Израиля, который предлагает фотографам выполнять разные задания и получать за них вознаграждение. В прошлом году проект привлек $5 млн от Ervington Investments и двух российских фондов — Altair Capital и Buran Venture Capital;
- AnyClip Vedia — израильская платформа распространения видеоконтента. В 2015 году компания Абрамовича вместе с другими инвесторами вложила в сервис $21 млн;
- Via — нью-йоркский сервис для поиска попутчиков. Компания Абрамовича инвестировала в стартап в 2015-2016 и 2020 годах. Объем инвестиций Ervington Investments не раскрывается.
Norma Investments Limited: биотех и Telegram
Еще одна инвестиционная компания, связанная с Романом Абрамовичем. В 2016 году Norma Investments вместе с фондом AltaiR Capital и другими инвесторами вложила $13 млн в израильский стартап Spot.IM. Это платформа для интеграции на сайт функционала социальных сетей: отзывов, комментариев, настроек персонализированной ленты новостей.
Офис Spot.IM. Фото: Facebook
Кроме того, Norma Investments вкладывалась в медицинские стартапы. В 2017 году она инвестировала в две биотех-компании:
- OncoTartis — проект резидента «Сколково» «Онкотартис». Абрамович вместе с дочерней компанией «Фармстандарта» вложил в стартап $6 млн;
- TARIS Biomedical — американская компания, которая получила $25 млн от Абрамовича и группы инвесторов.
Одно из самых известных вложений Norma Investments — инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON).
В начале 2018 года Дуров сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении на ICO $1,7 млрд от ограниченного круга инвесторов.
СМИ писали, что одним из инвесторов блокчейн-проекта Дурова был Абрамович. Однако представители бизнесмена не подтверждали эту информацию.
В прошлом году SEC подала на TON в суд, обвинив создателей проекта в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В ходе разбирательств американский регулятор раскрыл имена некоторых инвесторов. Среди них оказалась Norma Investments, которая вложила в TON $10 млн.
Фото на обложке: Iurii Osadchi / Shutterstock
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