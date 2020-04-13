Не только «Челси»: в какие проекты инвестирует Роман Абрамович

Российский бизнесмен Роман Абрамович занимает 113 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. На апрель 2020 года издание оценивает его состояние в $12 млрд.

Имя Абрамовича в первую очередь связано с футболом в Великобритании и добычей природных ресурсов в России. В 2003 году предприниматель купил английский футбольный клуб «Челси» за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн по курсу на момент покупки).

В середине 90-х Абрамович приватизировал нефтяную компанию «Сибнефть», которую в 2005 году продал «Газпрому» за $13,1 млрд. Сейчас компания известна под именем «Газпром нефть». Кроме того, Абрамович — акционер металлургических компаний «Норильский никель» и Evraz.

Но бизнесмен активно занимается и венчурными инвестициями — с помощью нескольких инвесткомпаний и фондов. Rusbase изучил портфели инвестиционных компаний, связанных с Абрамовичем.