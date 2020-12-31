Adidas занимается разработкой новой эко-кожи из грибов

Adidas разрабатывает искусственную кожу на растительной основе, которая будет использоваться для производства обуви. Материал, над которым компания работает совместно с партнерами, будем изготавливаться из мицелия грибов. Новая альтернатива является одной из инициатив компании в области устойчивого развития. В следующем году Adidas будет двигаться к еще более экологичному производству.

Производитель спортивной одежды сообщил, что работает над новым материалом — кожей на растительной основе, которая будет изготавливаться из мицелия грибов. О том, когда обувь из этого материала появится в магазинах, компания еще не объявила.

В 2020 году Adidas выпустила веганскую версию своих кроссовок Stan Smith и пообещала запретить использование меха в своей продукции.

Новый материал стал частью инициатив Adidas в области устойчивого развития. Компания поставила перед собой цель ликвидировать пластиковые отходы. По данным Adidas, в 2020 году она произвела 15 млн пар кроссовок из переработанного пластика и в следующем году планирует увеличить их количество до 17 млн.

По словам компании, пластик, из которого была изготовлена обувь, был собран на пляжах и в прибрежных районах.

Adidas впервые представила продукцию из переработанного материала в 2017 году — это были версии кроссовок Ultraboost Parley. При их изготовлении использовалась нить из пластиковых отходов, собранных в океане. Ее включили в шнурки, подошву и переднюю часть кроссовок.

Помимо этого, Adidas начала разрабатывать новый материал из переработанного хлопка и уже добавляет переработанный полиэстер в свою линейку продуктов. Недавно компания объявила, что с 2021 года более 60% ее ассортимента будет производиться из альтернативных материалов.

В течение нескольких лет в обувной индустрии наблюдается стремление к более экологичному производству.

Наиболее активны в этом направлении Adidas и новый производитель обуви Allbirds. Компании даже совместно разрабатывают низкоуглеродную обувь.

Недавно Everlane и Nike также подключились к производству более экологичной обуви.

Причина такой тенденции заключается в популярности кроссовок, в особенности в США, где они часто считаются символом статуса.

По словам члена правления и руководителя Adidas Эрика Лидтке, создание более экологичной обуви — логичное начало, учитывая сложности производственного процесса.

«Производство обуви — самая трудная задач, — заявил он. — И ее нужно выполнить в первую очередь, чтобы установить преимущество. Или же задать определенный стандарт, который будет распространен на всю продукцию».

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