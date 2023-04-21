Проект Itana: какой будет нигерийская Кремниевая долина

Зона свободной торговли Лекки создана в Нигерии в 2009 году и уже стала пристанищем для нескольких предприятий. Новый проект — виртуальный город стартапов, где планируется создать технологический хаб и взрастить новое поколение единорогов. Его уже поддержали Binance и ряд видных венчурных инвесторов. Рассказываем о планах Itana и почему его критикуют.

В 2009 году правительство штата Лагос (Нигерия) объявило 150-километровый участок земли вдоль Гвинейского залива Зоной свободной торговли Лекки, предложив налоговые каникулы и другие преимущества компаниям, которые будут вести здесь бизнес. Замысел состоял в том, чтобы привлечь международных игроков и создать процветающий промышленный хаб, а потом наблюдать как привлеченный капитал распространяется на экономику всей страны.

Пока здесь запускались лишь промышленные проекты, такие как НПЗ или фабрики одежды. Однако теперь здесь планируется создать виртуальный город стартапов, который обретет физическое воплощение лишь в конце этого года.

Itana станет технологическим хабом, где планируется разместить работников интернет-сферы Нигерии и взрастить новое поколение единорогов. Его продвигают один из самых успешных стартаперов страны Ийинолува Абойеджи и Лукман Эду, предприниматель в сфере недвижимости.

Завершенный город будет выглядеть как нечто среднее между сияющими башнями Дубая и Делавэром, небольшим американским штатом, где зарегистрированы 1,5 млн компаний со всего мира.

Инвесторы проекта — сторонники противоречивого движения, которое выступает за строительство частных городов-государств по всему миру. Среди них Pronomos Capital, венчурный фонд, поддерживаемый миллиардером Питером Тилем, а также Charter Cities Institute, некоммерческая организация, которая продвигает создание якобы независимых бизнес-зон в развивающихся странах.

Крупнейшая криптобиржа в мире Binance стала первым крупным партнером проекта и согласилась помочь в создании финансовой экосистемы на базе блокчейна в новом городе — несмотря на то, что в Нигерии действует очень строгое законодательство в отношении торговли криптовалютой.

Itana должен стать африканской Кремниевой долиной. Но в прошлом подобные частные города и особые экономические зоны так и не принесли континенту обещанное благосостояние. Критики считают, что такие проекты не помогают обществу, а лишь создают убежища для богачей и усугубляют экономическое неравенство.

В 2022 году нигерийские компании получили почти $1 млрд венчурного финансирования, но местные стартапы сталкиваются с недостатком базовой инфраструктуры и постоянной утечкой образованных профессионалов из страны. Регулирование непредсказуемо, а позиция правительства порой противоречит интересам сектора: в какой-то момент в Нигерии запретили криптовалюты, а в 2021 году после протестов заблокировали Twitter.

На сайте Itana можно найти фотографии участка, где будут идти работы, и рендеры будущего технологического хаба. Первая стадия строительства будет стоить до $500 млн и предполагает создание жилья для 3-5 тысяч человек. Недавно проект собрал $2 млн финансирования в ходе предпосевного раунда, в котором приняли участие Local Globe, Amplo, Pronomos и фонд Абойеджи Future Africa.

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Основатели утверждают, что уже получили участок площадью 7 га в городе Аларо и близки к созданию компании специального назначения, которая займется дальнейшим финансированием и девелопментом.

Сейчас в проекте Itana около 2 тысяч участников и 200 цифровых резидентов. Первой группе доступно участие в мероприятиях сообщества, вторая платит $100 в год, чтобы получить преференции в выборе участка в городе, возможность учредить бизнес в свободной зоне и доступ к физическим районам. По мнению Эду, этот проект — лишь первый в цепочке хабов, которая протянется через весь африканский континент.

Также Itana сотрудничает с организацией Charter Cities Institute, созданной для продвижении концепции городов хартии, предложенной экономистом Полом Ромером. Его идея была в том, чтобы создать в неблагополучных странах самоуправляемые юрисдикции, контролируемые более развитыми странами. Успех такой автономной зоны должен был стать позитивным примером для всей страны и создать экономический эффект ореола.

Гондурас — страна, которая наиболее близка к подобным экспериментам. Здесь компании (а не страны, как в концепции Ромера) выкупали участки земли, где устанавливали собственную систему юрисдикции и управления. Однако недавно правительство Гондураса проголосовало против законов и поправки, разрешающей города хартии, что делает будущее подобных проектов неясным.

Впрочем, Charter Cities Institute продвигает свои амбиции не только в Нигерии. Организация тесно сотрудничает с правительством Замбии и недавно подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Руанды.

Все чаще города хартии и подобные проекты ориентированы на технологии, возможно, отражая идеи либертарианства, которые пронизывают технологический сектор США. Представители криптосферы, которые часто выступают против государственного надзора, активно вовлечены в такие проекты, как Bitcoin City (Сальвадор), Prospera (Гондурас) и Akon City (Сенегал).

Пока главная задача для Itana — разработка цифровой инфраструктуры. Однако судя по опыту соседних проектов, создать физический город может быть непросто. Например, строительство частного города Eko Atlantic неподалеку от Лагоса едва ли продвинулось с 2009 года.

Пока участок земли площадью 72 тысячи кв. м, где разместится Itana, пустует. Но, как отмечает Абойеджи, суть проекта в потенциале.

«Мы — не какие-то иностранцы, которые пытаются захватить Нигерию. Мы — нигерийцы, пытающиеся найти место, где сможем вести бизнес и строить для мира. Думаю, Запад сможет многому у нас научиться» — рассуждает он.

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Фото на обложке: Itana