Стандартизация и продолжение борьбы с Китаем: какой будет сфера ИИ в эпоху Байдена

20 января экс-президент США Дональд Трамп передал бразды правления Джо Байдену. И хотя точных заявлений от нового избранного президента еще не было, по его ранним распоряжениям уже можно сделать несколько выводов относительно того, какое будущее он готовит для Америки. Узнаем, какие изменения ожидают сферу ИИ при администрации Байдена.

На данный момент наиболее актуальными для Байдена проблемами являются пандемия коронавируса и обеспечение финансовой помощи жителям страны. Помимо этого, новый президент планирует изменить политику эпохи Трампа в таких направлениях, как изменение климата, международные отношения и иммиграция.

Как и ожидалось, ИИ-сфера не заняла высоких позиций в списке. Однако Байден уже подал сигнал о том, как его администрация будет рассматривать эту технологию.

Во-первых, Байден повысил главу Управления по разработке научно-технической политики (Office of Science and Technology Policy — OSTP) до уровня кабинета министров. На его должность был назначен ведущий генетик Эрик Лэндер, основатель и директор Института Броуда Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. OSTP консультирует президента по вопросам науки и технологий, а также разрабатывает политику и формирует бюджет в этом направлении.

Исходя из этих действий можно предположить, что в отличие от Трампа, который рассматривал ИИ в основном как геополитический инструмент, Байден также будет использовать его как один из способов научного прогресса. Вероятно, на гражданские исследования будет направлено больше средств, а правительство займется разработкой технических стандартов для сферы ИИ в целом.

Это направление активно поддерживает бывший директор по вопросам политики OpenAI Джек Кларк. Он рекомендует государственным учреждениям, таким как Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology — NIST), разработать показатели для оценки производительности ИИ-систем и проверки их на предвзятость. Он считает, что это не только поможет правительству лучше разобраться в технологии, но и установить конкретные цели для сообщества ИИ-исследователей.

Кроме того, Байден назначил известного социолога и профессора Института перспективных исследований Алондру Нельсон заместителем директора OSTP. Она изучает влияние новейших технологий, таких как редактирование генома и искусственный интеллект, на общество. Этот шаг может свидетельствовать о том, что администрация Байдена понимает: эффективная политика в отношении науки и технологий должна учитывать социальное влияние и последствия научного прогресса.

«Когда мы предоставляем данные алгоритму и программируем устройство, а также проектируем, тестируем и исследуем, мы принимаем человеческие решения, которые заставляют наш социальный мир работать по-новому, более эффективным способом», — сказала Нельсон во время выступления после получения должности.

Вероятно, под ее руководством OSTP будет уделять особое внимание технической прозрачности, что особенно необходимо для таких направлений ИИ, как распознавание лиц, алгоритмическая предвзятость, конфиденциальность данных, корпоративное влияние на исследования и прочие.

И наконец, новый госсекретарь Энтони Блинкен, назначенный Байденом, ясно дал понять, что технологии по-прежнему останутся важной геополитической силой. Во время слушания в Сенате по утверждению его кандидатуры он подчеркнул, что «разрыв между технодемократиями и техноавтократиями продолжает расти. Независимо от того, кто из них будет определять способ использования технологий, это внесет значительный вклад в формирование последующих десятилетий». Как отмечает источник Politico, это явная отсылка к Китаю, сопернику США в разработке технологий ИИ и 5G.

Слова Блинкена указывают на то, что администрация Байдена, вероятно, сохранит политику Трампа в отношении Китая. Это означает, что США сохранят ограничения для китайских гигантов, в том числе экспортный контроль и запрет на ведение дел с американскими компаниями. Возможно, новая администрация также увеличит инвестиции в создание высокотехнологичных американских производств, чтобы исключить Китай из своей цепочки поставок ИИ-чипов.

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