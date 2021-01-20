США ужесточают санкции против Huawei. Вот как компания справляется с ограничениями

Незадолго до своего ухода администрация Дональда Трампа отозвала лицензии нескольких американских поставщиков Huawei Technologies Co. Санкции ограничивают развитие инфраструктуры 5G и производство смартфонов компании. Тем не менее китайский телекоммуникационный гигант нашел способы пережить упадок в этих направлениях — и направил силы на развитие облачных решений.

Санкции администрации Трампа отрезали Huawei от сотрудничества с Google, который предоставлял программное обеспечение Android для сотен тысяч смартфонов Huawei, и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., поставлявший передовые чипы.

В рамках кампании по сдерживанию технологического роста Китая большинство других ведущих организаций страны также попали в черный список. В их число входят:

три крупнейшие телекоммуникационные компании — China Mobile, China Telecom и China Unicom;

ведущий производитель микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC);

крупнейшие социальные сети и игровые платформы;

а также два ведущих производителя смартфонов.

Попадание в черный список США привело к упадку некогда процветающего бизнеса Huawei. Практически ни одна страна, связанная с США, не будет использовать ее инфраструктуру 5G для создания собственных сетей следующего поколения. Кроме того, ее мобильное подразделение потеряло значительную долю рынка, так как компания больше сможет устанавливать ОС Android на свои телефоны. Теперь Huawei разрабатывает собственную операционную систему.

Перспективы потребительского бизнеса компании, которая когда-то была была лидером в сфере коммуникационных технологий, уже не кажутся столь радужными. Тем не менее эксперты считают, что Huawei будет продвигаться в области программного обеспечения и реорганизовывать сетевые и мобильные подразделения.

Дальнейшие действия

Компаниям Азиатско-Тихоокеанского региона стоит ожидать, что Huawei Technologies расширит направление программно-ориентированных продуктов, уделяя особое внимание разработкам для предприятий.

Вице-президент по мобильности консалтинговой компании Canalys Николь Пенг отметила, что после прекращения сотрудничества с Alphabet Huawei, вероятно, сосредоточится на разработке собственной ОС Harmony.

Работа над операционной системой ведется уже три года. Huawei также подтвердила, что ее исходный код будет доступен для других китайских производителей. Это позволит наладить связь между местным и западным рынками.

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Помимо этого, Huawei, вероятно, направит больше усилий на развитие своего подразделения облачных вычислений Huawei Cloud, а также на разработку умных устройств для Интернета вещей (IoT). Однако по мнению аналитиков, эти действия вряд ли компенсируют замедление темпов роста ее мобильного и сетевого бизнеса.

Huawei Cloud уже запустила более 200 облачных сервисов и примерно 190 облачных решений, включая 43 сервиса на базе ИИ-процессора Ascend, которые позволят корпорациям использовать вычислительную мощность ИИ в облачной экосистеме. Невероятный рост позволил Huawei Cloud стать одним из ведущих поставщиков IaaS: третьим в Китае и шестым — в мире.

Высокие показатели Huawei Cloud, а также сокращение доходов в других направлениях бизнеса, заставили Huawei равномерно распределить свои усилия между всеми направлениями — как облачными решениями, так и разработкой смартфонов и сетей 5G.

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