Huawei и SberCloud проведут хакатон для IT-специалистов с призовым фондом 700 тысяч рублей

Облачная платформа Сбербанка SberCloud проведет 50-ми часовой онлайн-хакатон для IT-стартапов и разработчиков. Участники смогут реализовать свои проекты на базе облачной платформы SberCloud.Advanced и побороться за призовой фонд в 700 тысяч рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель SberСloud.

В рамках конкурса облачная платформа предоставит доступ к своим базовым (IaaS) и высокоуровневым (PaaS) сервисам: CCE (Kubernetes), FunctionGraph, API Gateway, Document Database Service и другим.

Менторами и спикерами хакатона станут эксперты SberCloud и компаний-партнеров, которыми выступают школа программирования «Школа 21», акселератор «Сбербанка» и венчурный фонд 500 Startups.

Отмечается, что жюри определит лучшие команды, которые наиболее эффективно используют ресурсы SberCloud.Advanced в работе над проектами. При этом команда, занявшая первое место получит 350 тысяч рублей, второе место — 200 тысяч рублей и третье место — 150 тысяч рублей.

Кроме того, будут учреждены специальные номинации:

«Лучший стартап на стеке SberCloud»,

«Лучший разработчик на стеке SberCloud»,

«Лучший проект».

Их лауреаты получат гранты на развитие, квадрокоптер, фирменный мерч, фирменные девайсы Huawei, промокоды от Delivery Club и другие призы.

Хакатон пройдет онлайн с 11 по 13 декабря 2020 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 30 ноября.

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