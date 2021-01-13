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Visa отменила покупку финтех-стартапа Plaid из-за антимонопольного иска Минюста США

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Американская Visa не стала приобретать финтех-стартап Plaid. Компании договорились о расторжении сделки, сообщает газета The Wall Street Journal.

Visa отменила покупку финтех-стартапа Plaid из-за антимонопольного иска Минюста США

Еще в ноябре 2020 года министерство подало гражданский антимонопольный иск с целью заблокировать сделку. Слияние компаний, по мнению Минюста США, способствовало бы сохранению монополии Visa на рынке дебетовых онлайн-платежей.

«Plaid и другие будущие новаторы в сфере финансовых технологий теперь могут свободно разрабатывать потенциальные альтернативы дебетовым онлайн-сервисам Visa», — пояснил помощник генпрокурора Макан Дельрахим.

Окончательное соглашение о сделке в $5,3 млрд Plaid и Visa подписали в начале 2020 года. С этого момента Минюст и проводил проверку сделки. После отмены покупки, Visa сохранит миноритарную долю в Plaid.

Plaid предлагает технологию, с помощью которой пользователь привязывает свой банковский счет к финансовым приложениям. После объявления о сделке с Visa количество клиентов компании увеличилось более чем на 60%, приводит издание слова гендиректора Plaid Зака Перре. Минюст уточняет, что в 2019 году стартап заработал около $100 млн.

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Осенью Сбербанк и Visa запустили лабораторию данных Data Lab, которая на основе обезличенных данных изучает изменения в поведении клиентов. 

Фото: Tada Images / Shutterstock

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