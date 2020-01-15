Visa купит финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд

Visa подписала окончательное соглашение о покупке американского финтех-стартапа Plaid за $5,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Visa.

Plaid предлагает технологию, с помощью которой пользователь привязывает свой банковский счет к финансовым приложениям. В частности, Plaid обслуживает приложения для планирования бюджета Mint и Acorns и приложение для перевода денег Venmo.

Покупка Plaid поможет Visa повысить безопасность при обмене данных клиентов с приложениями. Как ожидается, в результате банки клиентов станут охотнее одобрять транзакции, которые раньше воспринимали как ненадежные.

Последний раунд финансирования Plaid прошел в декабре 2018 года. Тогда стартап привлек $250 млн. По данным близких к Plaid источников, на которые ссылался Techcrunch, оценка стартапа по итогам раунда достигла $2,65 млрд. Всего с момента основания в 2012 году проект привлек более $300 млн.

Visa — один из ранних инвесторов Plaid. Также в стартап вкладывались венчурные компании Kleiner Perkins и Index Ventures, банк Goldman Sachs, фонд Andreessen Horowitz и другие.

Visa активно покупает финтех-стартапы. Только в 2019 году компания приобрела платежный сервис Payworks, разработчика системы защиты платежей Verifi и систему для мобильных платежей Bell ID. В 2017 году Visa получила долю в платежном провайдере для интернет-магазинов Klarna (в 2019 году стартап стал самой дорогой финтех-компанией Европы с оценкой $5,5 млрд).

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