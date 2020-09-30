Сбербанк и Visa запустили лабораторию данных для изучения поведения клиентов

Сбербанк и Visa запустили лабораторию данных Data Lab, которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

При помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Data Lab будет разрабатывать персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов.

«Лаборатория займется не только исследованием текущего клиентского поведения, но и – с использованием уникального R&D-кластера – построением вероятностных гипотез, что позволит предвосхищать ожидания клиентов», — говорится в сообщении.

Лаборатория будет работать на инфраструктуре Сбера. В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться сверхмощный компьютер «Кристофари».

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