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Сбербанк и Visa запустили лабораторию данных для изучения поведения клиентов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк и Visa запустили лабораторию данных Data Lab, которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сбербанк и Visa запустили лабораторию данных для изучения поведения клиентов

При помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Data Lab будет разрабатывать персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов.

«Лаборатория займется не только исследованием текущего клиентского поведения, но и – с использованием уникального R&D-кластера – построением вероятностных гипотез, что позволит предвосхищать ожидания клиентов», — говорится в сообщении.

Лаборатория будет работать на инфраструктуре Сбера. В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться сверхмощный компьютер «Кристофари».

Фото: Unsplash

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