Актеров все чаще омолаживают с помощью ИИ. Как это меняет киноиндустрию?

«Цифровое омоложение» с помощью ИИ — популярная процедура в Голливуде. Благодаря ей, в фильмах мы все чаще видим молодые версии знаменитых (и уже постаревших) актеров. Как это отражается на молодом поколении актеров и индустрии в целом? И почему взять на роль известную личность и омолодить ее — не всегда лучшая идея? Ответы — в разборе The Guardian.

Может показаться, что 80-летний Харрисон Форд слишком стар, чтобы носить коричневую шляпу-федору и размахивать кнутом. Тем не менее в трейлере нового фильма «Индиана Джонс и часы судьбы» он предстает в привычном образе.

«Это мое настоящее лицо в том возрасте», — объяснил Форд в интервью для «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Его воссоздали с помощью ИИ-программы и множества видеоматериалов с актером, которыми владеет киностудия Lucasfilm, отвественная за сьемки франшизы.

Форд, открывший секрет вечной молодости, пошутил: «Именно это я и вижу, когда смотрюсь в зеркало».

Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и часы судьбы». Фото в тексте: Lucasfilm

Цифровую подтяжку лица делают и другие представители индустрии. Так, в фильме Роберта Земекиса Here («Здесь») появятся более молодые версии Тома Хэнкса, Робин Райт и других актеров. Это возможно благодаря инструменту от Metaphysic, который, как утверждает разработчик, способен фотореалистично и в высоком разрешении менять и омолаживать лица актеров.

Чат-бот ChatGPT грозит изменить наш подход к журналистике, спичрайтингу и даже школьным сочинениям. В свою очередь, ИИ может превратить цифровое омоложение из процесса, требующего многомесячных трудов высококвалифицированных художников, в простое занятие на досуге.

Однако по мере развития технологии возникают и опасения, что она может попасть не в те руки и быть использована в плохих целях.

«Мы переживаем большую революцию», — утверждает супервайзер по визуальным эффектам Олкун Тан, сравнивая развитие ИИ с изобретением атомной энергии. По его мнению, влияние технологии недооценивают: сейчас она кажется «игрушкой», но в дальнейшем серьезно изменит экономическую структуру, поскольку ее возможности во многом превышают человеческие.

До текущего момента цифровое омоложение давало неоднозначные результаты. Вот лишь несколько примеров:

«Загадочная история Бенджамина Баттона» — Брэд Питт;

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — Джонни Депп;

«Трон: Наследие» — Джефф Бриджес;

«Первый мститель: противостояние» — Роберт Дауни-младший;

«Человек-муравей» — Майкл Дуглас;

«Стражи Галактики. Часть 2» — Курт Рассел;

«Гемини» — Уилл Смит;

франшиза «Звездные войны» — Кэрри Фишер и Марк Хэмилл.

Одна из самых впечатляющих реализаций — «Капитан Марвел» 2019 года, в котором Сэмюэл Л. Джексон не только помолодел примерно на 25 лет, но и появлялся на протяжении всего фильма, а не просто в эпизодической роли.

Чтобы добиться реалистичности, художники тщательно сравнивали текущую внешность Джексона с тем, как он выглядел в своих фильмах середины 1990-х годов. Они учитывали все тонкости: как будет свисать кожа на лице актера и как должен свет падать на его щеки.

Неоднозначная реакция

Некоторые полагают, что лучше омолодить Харрисона Форда, чем нанимать другого актера на одну из его культовых ролей. К примеру, многим поклонникам не понравилось, что в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории» вместо Форда молодого Хана Соло сыграл Олден Эренрайк.

Уилл Смит в фильме «Гемини». Фото в тексте: Paramount Pictures

Политический активист Дрексель Херд, работавший в Голливуде, считает, что современный зритель хочет видеть одного и того же актера. «Потому что наш мозг автоматически начинает размышлять: “Это другой человек. Что это за актер? Будет ли этот актер лучше, чем тот, которого мы сейчас смотрим?”», — рассуждает Херд.

Однако так считают не все. По мнению Тана, это создает «культуру переработки»: актеры превращаются в бренд, подобный Микки Маусу, которого можно бесконечно монетизировать.

Тан добавляет, что создатели франшизы могли бы легко представить Индиану Джонса следующего поколения. «Если на экране будут появляться одни и те же кумиры, как это повлияет на наше общество? — говорит он. — Похоже, будто мы застряли в прошлом и не хотим смотреть в будущее».

Результат не всегда получается удачным. Например, в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» 2019 года Аль Пачино (79 лет на тот момент), а также Роберта де Ниро и Джо Пеши (по 76 лет) омолодили на четыре десятилетия. При этом возник эффект «зловещей долины»: картина выглядит недостаточно реалистично и местами жутко.

Кадр из фильма «Ирландец». Фото в тексте: Netflix, Allstar

Художник по визуальным эффектам Джо Павло, награжденный премией «Эмми», говорит, что Скорсезе стоило обратиться к нему. «Я бы сказал, что невозможно сделать это с Робертом Де Ниро и Джо Пеши — они слишком знамениты и все их знают, — рассуждает он. — Если вы хотите это сделать, то выбирайте неизвестных актеров и состаривайте их».

Павло добавляет, что актеров выдает и поведение: «Роберт Де Ниро двигается как 70-летний человек. Старик не двигается, как молодой. Он не ходит так же. Его манеры отличаются».

Тем не менее «Ирландца», возможно, стоило просто доработать. Один из поклонников создал его дипфейк-версию, взяв за основу кадры фильма, над которыми трудилась студия Industrial Light & Magic. Комментаторы на YouTube похвалили работу и выразили готовность заплатить за целый фильм в таком формате.

«Технология становится все лучше», — утверждает Павло, который и сам автоматизирует скучные задачи с помощью ИИ. По его словам, несмотря на несовершенства, эти инструменты улучшаются многократно каждый раз, когда он к ним обращается.

Влияние ИИ на общество

Стоит ли опасаться необратимых последствий распространения дипфейков? Павло отмечает, что программы на базе ИИ с высокой точностью не только их создают, но и обнаруживают.

«Технология искусственного интеллекта — это и болезнь, и средство против нее», — говорит Павло.

Однако у Тана есть сомнения на этот счет. Все из-за способности ИИ заставлять людей делать на экране то, что они никогда не делали. Проблема, по его словам, в том, что общество будет верить этим роликам, и дипфейки будут наносить реальный ущерб репутации.

Технология вызывает этические вопросы, и государственные регуляторы с трудом поспевают за ее развитием. Тем не менее в руках благонамеренных людей таких проблем не возникает, считает один из представителей индустрии визуальных эффектов, пожелавший остаться анонимным. «Десятилетиями мы делали это вручную с помощью макияжа и компьютерной графики, и это может стать эффективным элементом сторителлинга», — пишет он.

Однако, по мнению анонимного источника, проблема возникает, когда такие инструменты становятся широко доступны, в том числе и менее добросовестным пользователям, а общество еще не понимает, как с этим бороться.

Он приводит в пример дипфейк-порноролики с участием знаменитостей. «Способность среднего человека определить фейк всегда на годы отстает от уровня развития технологий, а они созрела для распространения дезинформации», — добавляет он.

Что делать, если невозможно будет доверять тому, что мы видим и слышим? Как поверить, что знаменитый человек не говорил нечто ужасное? И каким образом привлекать людей к ответственности, если они могут притвориться, что это фейк? На эти вопросы нам еще предстоит найти ответы.

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Фото на обложке: Willrow Hood / Shutterstock