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Истории

От копирайтинга до промо: как бизнес использует ИИ в рекламных кампаниях

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

По прогнозам, к 2022 году более 30% цифрового контента будет создаваться с помощью ИИ. Пока алгоритмы еще не могут заменить человека, но уже берут на себя часть его задач. Рассмотрим несколько инструментов, которые уже используются на рынке, и насколько они эффективны.

От копирайтинга до промо: как бизнес использует ИИ в рекламных кампаниях

Согласно недавнему отчету, мировой рынок ИИ в сфере рекламы и маркетинга оценивается более чем в $12 млрд и к 2028 году достигнет $107 млрд. 

По прогнозам Gartner, к 2022 году более 30% цифрового контента будет создаваться с помощью ИИ.

Даниэль Анстандиг, CEO корпоративной технологической платформы Futuri, отмечает, что модели искусственного интеллекта особенно хороши в извлечении больших объемов данных и выявления связей и корреляций. Это позволяет мгновенного определять тенденции на рынке.

ИИ-приложение Futuri Topic Calls в режиме реального времени выгружает данные из Facebook, Twitter, Instagram и 100 тысяч других источников и анализирует их, чтобы определить, что будет популярно на определенном рынке или в демографической группе в течение следующих 24 часов.

Редактор новостей или маркетолог брендового контента «могут взглянуть на конкретную аудиторию и определить, как лучше распорядиться их временем и энергией для создания контента», — отмечает Анстандиг.

neuroflash, маркетинговая компания из Гамбурга, использует искусственный интеллект, чтобы обрабатывать естественный язык и создавать различные слоганы. Затем ИИ может ранжировать каждое предложение по шкале от 0 до 100, основываясь на исторических данных о предпочтениях клиентов и вычисляя с какой вероятность то или иное сообщение найдет отклик у потребителя. 

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

«Большие языковые модели очень хороши в создании различных вариантов, — говорит Хенрик Рот, соучредитель компании neuroflash. — После чего люди могут отредактировать результаты или выбрать лучший из них».

Автор Axios Брайон Уолш решил разобрать работу neuroflash на конкретном примере и создать слоган для почтовой рассылки Axios Future. 

  • Он ввел краткое описание рассылки, выбрал несколько ключевых слов («будущее», «искусственный интеллект» и «журналистика»), и определил целевой рынок (США).
  • ИИ создал несколько неплохих вариантов.   Самый высокий рейтинг программа присвоила слоганам From the future to you (Из будущего к вам) и Future-focused in a flash (Быстро и со взглядом в будущее).
  • Также можно изменить цели кампании, выбрать «сложный» или «упрощенный» язык и настроение слогана.

Рори Сазерленд, заместитель председателя рекламного гиганта Ogilvy, недавно сравнил ИИ со спутниковой навигацией в машине. Она отлично показывает путь, но мы не позволяем ей управлять машиной.

По мере совершенствования технологий, мы все чаще будем наблюдать рекламные кампании с использованием ИИ.

Израильский стартап D-ID вместе с киностудией Warner Bros. создал промо для нового научно-фантастического фильма «Воспоминания». Хью Джекман играет частного детектива, который способен перемещаться в виртуальных воспоминаниях.

D-ID предложил пользователям загружать фотографии, которые система глубокого обучения сможет использовать для создания сцены из фильма с лицом пользователя. 

«Через пять-десять лет небольшие компании или даже частные лица смогут использовать эти инструменты для создания короткометражных фильмов», — говорит Джил Перри, CEO D-ID.

Источник.

Фото на обложке: apiguide / Shutterstock

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