ИИ окружает нас повсюду. Вот как мы применяем его в повседневной жизни

В Guardian описали типичный день современного человека: какие технологии его окружают и как он взаимодействует с ними. Приводим перевод материала.

Разговоры об ИИ часто сводятся к футуристической угрозе, исходящей от сверхчеловеческого интеллекта. Однако технология уже вплетена в нашу жизнь и влияет на разные ее аспекты, от работы до здоровья.

Смартфоны

7:00. Вы просыпаетесь, берете телефон и снимаете блокировку экрана с помощью распознавания лиц

Face ID от Apple преобразует лицо в набор цифр — уникальный идентификатор. Этот биометрический портрет постоянно меняется: ИИ отслеживает изменения во внешности пользователя и обновляет модель, если он отрастил бороду, сменил макияж или стал старше. Технология также определяет, открыты ли глаза человека и обращено ли его внимание к телефону.

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Искусственный интеллект используется во многих основных функциях iPhone, в том числе в приложениях «Фото», «Карты» и iMessage, а также в голосовом помощнике Siri.

Голосовые помощники

7:40. Вы просите умную колонку включить музыку

Когда вы включаете Alexa, она начинает записывать ваши разговоры. Чтобы их понять, запись отправляется на серверы Amazon. Там программа для распознавания речи преобразует ее в текст, алгоритмы обработки языка извлекают из текста смысл, и иногда информация отправляется обратно на устройство Alexa.

Как и в случае с большинством систем ИИ, чем больше данных получает Alexa, тем эффективнее она работает. Чтобы улучшить процесс обучения, люди просматривают выборку запросов и настраивают модель так, чтобы она предоставляла еще более полезные и развернутые ответы.

Электрокары

8:10. Вы добираетесь до работы на электромобиле

Такие машины, как Tesla, берут на себя большинство рутинных задач во время вождения. Система ИИ собирает данные с восьми камер, определяет препятствия, полосы движения, перекрестки и светофоры, а затем решает, какие действия предпринять.

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Однако беспилотные автомобили могут справляться только со знакомыми ситуациями и хуже работают в туманную и дождливую погоду. Поэтому водитель должен постоянно контролировать дорогу.

Продвинутые камеры в супермаркетах

8:25. По дороге на работу вы заезжаете в магазин

Большинство общественных камер просто ведут съемку — в отличие от систем распознавания лиц на базе ИИ, которые пропускают ее через алгоритм в реальном времени.

В Великобритании такие системы предоставляет компания FaceWatch, и их используют все больше ритейлеров, в том числе Co-op, Budgens, Sports Direct и House of Fraser.

Камеру высокого разрешения обычно устанавливают на входе в магазин, чтобы фиксировать лица посетителей. Эти изображения передаются на компьютер: он извлекает биометрическую информацию и сравнивает ее с виртуальной галереей лиц, которых ранее ловили на краже в магазинах или подозревали в этом.

Если алгоритм сообщает о высокой вероятности совпадения, специальная команда в FaceWatch подтверждает или отклоняет запрос, прежде чем уведомлять ритейлера. В противном случае биометрические данные удаляются.

Медицинские услуги

9:00. Вы приезжаете на работу в больницу

Искусственный интеллект начинают применять в медицине, например для анализа снимков и проведения операций.

Британская программа Lung Health Check, в рамках которой проверяют людей, подверженных риску развитию рака легких, использует компьютерную диагностику на базе ИИ. Технология служит помощником, а окончательное решение принимает врач.

Трудоустройство

13:15. Вы делаете перерыв на обед и проверяете сопроводительное письмо, которое составила ваша дочь, недавно окончившая университет

Технологии меняют процесс трудоустройства. Рекомендательные алгоритмы позволяют отображать персонализированные вакансии в соцсетях. Соискателям ИИ помогает составлять сопроводительные письма, а работодателям — фильтровать отклики.

Такие компании, как Goldman Sachs и Unilever, используют видеособеседования от HireVue, в ходе которых кандидат отвечает на заранее составленные вопросы, а алгоритм оценивает, подходит ли он на должность.

Трекеры репродуктивного здоровья

16:00. У вас заболела голова, и вы записываете симптом в приложении для контроля репродуктивного здоровья

Трекеры менструаций и календари овуляций, такие как Flo, также используют нейросети. Они анализируют данные пользователей и предоставляют информацию о его здоровье, например когда начнется следующая менструация и овуляция.

Ленты рекомендаций в соцсетях

16:30. Вы делаете небольшой перерыв на кофе и листаете ленту TikTok

TikTok узнает интересы пользователя по его действиям, например пропустил ли он видео или посмотрел его целиком и поделился им. Затем алгоритм прогнозирует, какой контент заинтересует человека больше всего. Система также использует обработку естественного языка и компьютерное зрение, чтобы понимать текстовое и визуальное содержимое роликов.

Почтовые сервисы

18:15. Вы приезжаете домой и отправляете письма с личной почты

Gmail и другие почтовые сервисы постепенно добавляют функции на базе ИИ. Они помогают анализировать контент, организовывать почтовый ящик и даже составлять сообщения.

Чат-боты

18:30. Вы планируете семейную поездку в выходные вместе с ChatGPT

ChatGPT от OpenAI использует большую языковую модель, чтобы преобразовывать текст в математические данные, которые кодируют не только отдельные слова, но и значения фраз и предложений. Модель обучена на общедоступных данных и на их основе генерирует ответы на промпты. Чтобы сделать ее более полезной и безопасной, ответы также оценивали люди.

Сервисы доставки

20:45. Курьер привозит продукты, которые вы заказали в интернете

Британский ритейлер Tesco улучшает маршруты доставки с помощью ИИ, а также тестирует автоматизированные центры выполнения заказов, в которых роботы на конвейерных лентах разгружают паллеты с товаром.

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Компания также использует аналитику, чтобы прогнозировать поведение потребителей, а ее система заказов автоматически обновляется в реальном времени с учетом того, какие товары были куплены.

Реклама в интернете

21:50. Вы читаете статью на сайте, где отображается персонализированная реклама

Когда вы просматриваете новости, листаете ленты соцсетей, ищете что-то в Google и покупаете продукты онлайн, вы оставляете ценную информацию для рекламодателей. ИИ анализирует эти данные, чтобы узнать ваш возраст, пол, образ жизни, доход и увлечения, а компании с учетом этого показывают вам целевую рекламу.

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