Как роботы меняют хирургию и медицинское образование

С недавних пор студенты-медики учатся не только работать скальпелем, но и осваивают хирургических роботов. Рассказываем, как проходит обучение и как в этом помогает геймерский опыт.

Робот не выполняет операции самостоятельно — это просто инструмент хирурга. Так работает хирургическая система da Vinci от компании Intuitive. Она представляет собой устройство высотой около 2,5 м с четырьмя руками.

Во время операции делается маленький разрез, в который вводятся специальные «трубочки». Руки робота оснащены камерой и небольшими инструментами, которые можно помещать в пациента и вынимать из него через трубочки.

Ведущий хирург управляет руками робота через консоль. Они воспроизводят каждое движение, блокируя неверные команды и указывая на ошибки, чего нет в традиционной лапароскопической хирургии.

Другой медработник работает рядом с пациентом, настраивая инструменты. Камера в одной из «трубочек» передает четкое трехмерное изображение через консоль.

В 2000 году система da Vinci получила одобрение FDA. Несмотря на первоначальный скептицизм, доля операций с использованием роботов выросла с 1,8% в 2012 году до 15,1% в 2018 году. Для урологических и гинекологических вмешательств этот показатель еще выше.

В связи с этим меняется и медицинское образование.

Так, в Университете Джона Хопкинса студенты первого курса ординатуры знакомятся с роботизированной хирургией в «учебном лагере». Сначала они проходят специальные игры на симуляторах, чтобы приобрести необходимые навыки. Их прогресс отслеживают через приложение и при необходимости назначают им дополнительные задания.

Симуляторы немного напоминают видеоигры, и, как показывает исследование 2023 года, опытным геймерам может быть проще освоить роботизированную хирургию. Тем не менее другие эксперты считают: хотя некоторые навыки из видеоигр могут быть применимы, операции требуют иной координации рук и глаз.

Пока в этой сфере нет единой учебной программы. Обычно студенты практикуются на симуляторах, затем выступают в качестве ассистентов примерно на 10 операциях, а после начинают работать с консолью под руководством хирурга.

Раньше их квалификация в основном определялась по количеству времени, проведенному за симуляторами, но теперь ученые ищут другие методы оценки.

Плюсы и минусы обучения на роботах

Помимо высокой стоимости устройства, проблема в том, что основная задача студентов-медиков — просто следить за процессом через консоль.

Но у подхода есть и преимущества. За обычной операцией студенты порой наблюдают с противоположной стороны от пациента или под неудобным углом. В свою очередь, консоль робота впервые позволяет им видеть то же самое, что и хирург.

Это улучшает обучение, считает Ашутош Тевари, заведующий кафедрой урологии и директор института роботизированной хирургии на горе Синай.

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Студенты ординатуры Тевари с первых дней знакомятся с роботизированной хирургией. Он даже хочет использовать этот вид 3D-моделирования в анатомических лабораториях для первокурсников.

Команда Тевари работает над несколькими проектами в сфере хирургического образования. Например, они предлагают использовать дополненную реальность, чтобы накладывать снимки МРТ пациентов на область хирургического вмешательства, а также с помощью ИИ помогать студентам определять структуры в организме.

Некоторые компании, например OssoVR, хотят создать VR-очки, которые позволят учиться и практиковать в виртуальной операционной.

Будущее роботизированной хирургии

Недавно истек срок действия некоторых оригинальных патентов Intuitive, а значит, на рынке скоро появятся новые и более доступные хирургические роботы. Сейчас симуляторы стоят от $500 тыс. до $2 млн.

Сегодня медицинское образование строится совершенно иначе, чем 20 лет назад. Точно так же в будущем в этой сфере могут быть безграничные технологические возможности.

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Фото на обложке: Phonlamai Photo / Shutterstock