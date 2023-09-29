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Истории

ИИ справляется со сжатием фото и аудио без потерь лучше, чем PNG и FLAC

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Исследователи выяснили, что большие языковые модели способны не только писать тексты, но и уменьшать размер данных. Так, большая языковая модель Chinchilla 70B от DeepMind, обученная для работы с текстом, также справляется со сжатием фото и аудио — часто лучше, чем предназначенные для этого алгоритмы.

ИИ справляется со сжатием фото и аудио без потерь лучше, чем PNG и FLAC

Вот что показал эксперимент.

  • Chinchilla 70B может сжимать изображения до 43,4% от исходного размера, тогда как алгоритм PNG — до 58,5%.
  • Нейросети также удалось уменьшить аудио до 16,4% от исходного размера, а предназначенному для этого методу FLAC — до 30,3%.

Сжатие без потерь предполагает, что в процессе данные не теряются. Чем меньше объем сжатых данных по сравнению с исходным, тем сильнее сжат файл.

Некоторые ученые считают, что сжатие данных является формой общего ИИ, так как этот процесс в той или иной форме предполагает выявление закономерностей и понимание сложности.

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В DeepMind утверждают, что это не односторонняя взаимосвязь, и хороший алгоритм сжатия можно использовать для создания новых данных. Тем не менее в ходе эксперимента gzip, в отличие от Chinchilla, сгенерировал бессмысленный результат.

Статья об исследовании DeepMind еще не прошла рецензирование, но предлагает новые способы применения для больших языковых моделей. Взаимосвязь между сжатием и интеллектом остается предметом дискуссий и исследований, и в ближайшее время может появится больше информации по этой теме.

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Фото на обложке: Pavel Ignatov / Shutterstock

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