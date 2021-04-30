ИИ вместо CEO: насколько эффективна автоматизация руководящих должностей для компаний

В будущем будет автоматизировано все больше должностей. При этом возникает вопрос: должен ли человек выполнять обязанности CEO?

Высокая заработная плата руководящего звена вызывает много споров. Например, в 2019 году CEO Ocado Тим Штайнер получил почти $82 млн, что в 2605 раз превышает средний доход его сотрудников в том же году. Ежегодная оценка аналитического центра High Pay Centre показывает: сверхвысокую зарплату получают не только CEO, но и другие руководители. Если сократить расходы на высокооплачиваемый персонал, можно сохранить рабочие места и доходы компании.

Несколько недель назад этот вопрос подняла CEO Butlr Health Кристин Каррило. В своем аккаунте в Twitter она высказала благодарность личному ассистенту, благодаря которому она может «писать и заниматься серфингом каждый день»‎, а также «готовить ужин и читать каждый вечер»‎. Каррило предполагает, что этот неизвестный работник «экономит ей 60% времени»‎. Согласно ее описанию, он отвечает за большую часть работы по сбору средств и электронную почту, а также за составление планов, операции, набор персонала, поиск, информирование инвесторов, выставление счетов и многое другое.

Некоторые пользователи отметили: если кто-то другой выполняет 60% работы Каррило, значит он должен получать на 50% больше, чем она. Но Каррило ответила другому комментатору, что ее ассистент живет на Филиппинах. Основная (и, как правило, единственная) причина отдавать работу на аутсорс — меньше платить за нее. Однако вместо этого ее можно автоматизировать.

Компании автоматизируют должности начального и среднего звена, но высшее руководство не особенно заинтересовано в том, чтобы его заменили роботами.

Как известно, чтобы принимать решения, человек задействует собственные предрассудки и предположения. Подготовка стратегии — сложная, а потому высокооплачиваемая задача. Но это хорошая причина передать ее программе.

Автоматизация несет за собой риски. Особенно это касается публичных должностей.

В прошлом году Microsoft уволила большую команду журналистов и заменила ее ИИ. Компания практически сразу столкнулась с обвинениями в расизме из-за того, что программа не смогла различить двух цветных женщин.

Amazon пришлось отказаться от ИИ-инструмента для подбора персонала после того, как он научился дискриминировать женщин.

В прошлом году GPT-3, одна из самых продвинутых языковых ИИ-моделей, тестировалась в качестве медицинского чат-бота и посоветовала симуляции пациента с суицидальными мыслями убить себя.

Все эти примеры иллюстрируют попытки автоматизировать работу без контроля со стороны других сотрудников компании. Как правило, стратегические решения высокопоставленных лиц проходят через обсуждения, прежде чем вступить в силу. Но иногда сотрудники боятся высказать свою точку зрения, опасаясь вызвать недовольство CEO. И это еще один аргумент в пользу автоматизации.

Применение автоматизированного управления или Decision Intelligence, как называют эту технологию Google и IBM, показало впечатляющие результаты. Например, система общественного транспорта Гонконга с 2004 года работает под управлением программы и известна как одна из самых пунктуальных и хорошо управляемых в мире.

В то время как менеджмент обходится компаниям все дороже, технологии становятся все дешевле и надежнее.

Многие задаются вопросом, являются ли высокие зарплаты CEO справедливыми и этичными. Но владельцам компаний и инвесторам стоит подумать: если с работой их высшего руководства может хорошо справиться машина, то почему она обходится так дорого?

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