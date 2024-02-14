ИИ помог влюбленным преодолеть языковой барьер

Это история со счастливым концом — и технологии играют в ней не последнюю роль.

Переход в директ, свайп вправо и обмен бесконечным потоком сообщений в течение дня вошли в норму. В то время как некоторые опасаются впускать ИИ в свою личную жизнь, другие охотно используют его возможности.

В июне Лерой Ромеро четыре часа ехал из своего родного города Пеория, штат Аризона, в ресторан Applebee's в Мехикали, Мексика, чтобы впервые встретиться с Брендой Очоа.

Это было свидание вслепую, устроенное их общим другом. Ромеро, который занимается оформлением ипотечных кредитов, знал, что девушке 29 лет, она работает крупье в казино, очень привлекательна и значительно выше его ростом. Также он помнил об одной незначительной проблеме: он не знал испанский, ее родной язык. А она не говорила по-английски.

Когда они пили маргариту, Лерой предложил воспользоваться приложением-переводчиком вроде Google Translate или DeepL Translate, чтобы лучше узнать друг друга. Приложения стали их посредниками, непреднамеренно ограничивая возможности для светской беседы. Они обсудили, что их вдохновляет, и какими они видят себя через год, три и пять лет.

«Я чувствовал, что было приятно обойтись без бесполезной болтовни», — говорит 45-летний Ромеро.

Позже он понял, что, возможно, существует еще более простой способ общения. На работе он применяет Captions, приложение с ИИ, чтобы делать видеоролики и отвечать на вопросы клиентов. Инструмент позволяет редактировать и записывать видео, а также писать сценарии и добавлять подписи.

Он вспомнил, как его друг предложил ему протестировать приложение в разговоре с Брендой, сказав: «У тебя есть кнопка перевода. Переведи себя и отправь ей видео».

Как и HeyGen, Verbalate и Zeebra, которые в прошлом году представили аналогичные инструменты и привлекли миллионы долларов инвестиций, Captions позволяет пользователям не только добавлять подписи к видео, но и переводить, синхронизировать звук с движениями губ и добавлять субтитры, предоставляя пользователям возможность синхронизировать аудио и движения губ с целевым языком, например, испанским, хинди, итальянским или японским.

Последняя функция, которая доступна в отдельном приложении, может имитировать естественные движения губ человека и повторять высоту и тон голоса. Это означает, что видео с Ромеро может выглядеть и звучать точно так же, как он сам, — просто оно будет на испанском.

Технологии уже давно стали посредниками в общении с потенциальными партнерами. Переход в директ, свайп вправо и обмен бесконечным потоком сообщений в течение дня стали нормой. В то время как некоторые опасаются впускать ИИ в свою личную жизнь, другие начали принимать это, используя чат-ботов для составления любовных писем и облегчения скуки онлайн-знакомств.

Некоторые эксперты говорят, что подобные истории могут стать более распространенными.

Читайте по теме:

6 AI-ботов, которые помогут найти и сохранить любовь

Россиянин сделал предложение девушке, с которой общался через ChatGPT целый год

Эксперты рассказали, как обезопасить свои данные пользователям сервисов знакомств

«Когда люди говорят: „О боже, мы встречаемся в мире, созданном ИИ“, я отвечаю: „Ну, кто не пользовался Google Translate?“. И поэтому я думаю, что искусственный интеллект — это один из множества инструментов для знакомств» — говорит Джули Спира, эксперт по кибердейтингу и автор мемуаров «Опасности кибердейтинга».

Как тренер по знакомствам, изучавшая пересечение любви и технологий и проработавшая в индустрии 30 лет, Спира наблюдала, как меняются цифровые знакомства и появляются новые применения для технологий — например, приложения для знакомств на базе ИИ и платформы, которые помогают выбрать лучшие фотографии.

«Я думаю, что поиск любви — это комбинация предложения, ИИ — любого, который вы хотели бы использовать, — и интуиции, доверия своей интуиции», — говорит она.

Эксперт по кибердейтингу Джули Спира уверена: «Нам нужно осознать, что точно так же, как онлайн-знакомства стали нормой, ИИ-дейтинг превратится в просто дейтинг, потому что технология уже применяется в приложениях».

Примерно раз в месяц Лерой приезжает к Бренде в Мексику. Но когда они расстаются, приложение на базе ИИ переносит девушку на кухню Ромеро или на турнир по рестлингу, где он тренирует своего сына-подростка.

Они обмениваются сообщениями в WhatsApp и видеочате, пока Очоа собирается на работу. Для перевода личных бесед Бренда часто использует iPad, а Лерой — наушники Timekettle WT2 Edge с двусторонним синхронным переводом, которые помогают ему следить за разговором в режиме реального времени.

Обычно Очоа обычно работает, пока Ромеро спит. Но по утрам она всегда получает от него видео с пожеланием хорошего дня.

Результат не всегда идеален, но, говорит Ромеро, иногда это хорошо.

«Пересъемок не будет, если только не снимать видео несколько раз. Я думаю, что это выявляет совершенные несовершенства в общении и помогает расти», — говорит Ромеро.

В октябре Ромеро отправил очередное переведенное видеообращение, в котором он обратился к бабушке своей избранницы и попросил ее благословения, прежде чем лично попросить Очоа выйти за него замуж.

Перед помолвкой Ромеро решил избавиться от технологичных помощников и несколько недель учил фразы на испанском. Они планируют провести свадьбу этим летом в мексиканском городе Росарито.

Они понимают, что вечно полагаться на ИИ не получится: теперь пара помогает друг другу по старинке изучать испанский и английский. «Я стараюсь разучивать с ним по пять карточек в день. Он говорит: „Нет, четыре, нет, три“. И я отвечаю: „Нет, пять!“».

В этом месяце они дали совместное интервью, во время которого общались на двух языках, периодически делая паузы, чтобы убедиться, что оба понимают, о чем речь.

Хания Махмудян, специалист по глобальной этике ИИ в DataRobot, подчеркивает, что важно понимать границы этой технологии. Это «ошибочное представление — предполагать, что ИИ непогрешим. Инструменты ИИ для синхронного перевода, как и любая технология, имеют свои ограничения и ошибки» — отмечает она.

По ее словам, стоит иметь это в виду, поскольку возможно, что больше людей «будут доверять алгоритмам искусственного интеллекта для определения совместимых партнеров, основывая эти решения на суждении ИИ о том, как общаются потенциальные партнеры, и других неочевидных факторах, выявленных технологией».

В случае Очоа и Ромеро технология является лишь частью уравнения. Остальное, по их словам, это химия и работа над отношениями.

«Это несложно, — говорит Бренда. — У нас есть много методов, которые мы используем для общения, и это облегчает задачу».

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney