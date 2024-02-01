Эксперты рассказали, как обезопасить свои данные пользователям сервисов знакомств

При этом все больше пользователей начинают беспокоиться об уровне защищенности в этой области. RB.RU узнал, как обезопасить себя и свои данные во время онлайн-общения у ИБ-специалистов и юристов.

Уход зарубежных Badoo и Tinder из РФ стал стимулом для развития российских дейтинг-приложений. Flero, «VK Знакомства», Twinby, beAmore, «Sunlight Знакомства» появились в 2023 году и сразу получили значительный приток аудитории.

Что же делают для безопасности своих пользователей дейтинг-сервисы? Например, при создании прифиля в «VK Знакомства» нейросеть распознает фотографии откровенного характера и автоматически отправляет их модераторам. У сервиса также есть алгоритм, который выявляет подозрительные сообщения во время беседы пользователей и предупреждает о безопасном общении.

В специальном разделе, посвященному безопасному дейтингу, «VK Знакомства собрали контакты для различных ситуаций, если нужна психологическая помощь.

Такие разделы с правилами безопасного знакомства есть и у Flero. Помимо советов о безопасности данных, прописаны и рекомендации по встречам в реальной жизни — не спешить, увидеться в общественных местах, предупредить о встрече друзей/родственников и т. д.

Co-founder и CEO Flero Александр Давыдов говорит, что каждый негативный случай рассматривается индивидуально командой поддержки. Сервис также сотрудничает с правоохранительными органами в случае серьезных инцидентов для обеспечения защиты своей аудитории.

По словам руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, используя приложения для знакомств, следует придерживаться тех же базовых правил безопасности, что в мессенджерах или на сайтах с досками объявлений.

Не стоит переходить для общения в сторонний мессенджер, пока не убедитесь, что это не злоумышленник; Не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений; Не упрощайте злоумышленникам жизнь: не размещайте большое количество информации о себе в открытом доступе — геометки, место работы или учебы; Если просят выслать деньги или настойчиво выведывают личную информацию, задумайтесь, стоит ли продолжать общение; Скачивать дейтинги с официальных магазинов приложений.

У приложений и сайтов знакомств большая аудитория и злоумышленники это понимают. Схемы и легенды, которые они реализуют на таких площадках, могут быть самыми разными. Например, шантажировать публикацией интимных фото и видео пользователя. В этом случае адвокат Евгения Квартальнова рекомендует сначала понять, соответствуют ли материалы действительности.

Если фото/видео «сфабрикованы», то их распространение будет считаться клеветой и попадать под статью 128.1 УК РФ.

Чтобы привлечь злоумышленника к ответственности, нужно написать заявление в полицию и сообщить о клевете, а также обязательно указать, что его действия подрывают репутацию пострадавшего в глазах окружающих.

Если фото/видео действительно принадлежат пользователю, то шантажист нарушает сразу несколько статей Уголовного Кодекса — о неприкосновенности личной жизни (ст. 137 УК РФ) и о тайне переписки, телефонных переговоров и сообщений (ст. 138 УК РФ).

Юрист подчеркивает, что это касается не только личных фото и видео, но и скриншотов чатов, а также раскрытия любой информации, которая была доверена обвиняемому.

Если преследователь угрожает, что опубликует информацию личного характера, то можно сделать скриншоты этих переписок и не удалять, чтобы можно было подтвердить их подлинность.

Если в обмен на нераспространение партнер будет требовать имущество, деньги или совершение каких-либо действий, то это уже будет считаться вымогательством (ст. 163 УК РФ).

Евгения Квартальнова также напомнила, что распространение – это не только публикация в СМИ или соцсетях, но и пересылка в личные сообщения.

В любом случае Квартальнова рекомендует писать заявление в полицию, при этом стоит учитывать — шанс, что делу дадут ход минимален, так как у силовиков мало опыта работы с киберпреступлениями.

Однако в полиции обязаны принять заявление и вызвать подозреваемого для объяснения, если он известен пострадавшей стороне. Таким способом можно оказать на шантажиста моральное давление или создать угрозу для его карьеры. Ведь в крупных компаниях служба безопасности тщательно проверяет биографию кандидата перед приемом на работу, подытожила юрист. Фото на обложке: denniro / Shutterstock