Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Этот ИИ-инструмент мгновенно создает презентации PowerPoint

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

DesignerBot — генеративный ИИ от Beautiful.ai, который автоматизирует создание презентаций. Используя текстовые запросы, инструмент генерирует шаблоны для PowerPoint, которые включают макет и соответствующий текст, а также фотографии и иконки.

Предложенный вариант, скорее всего, не будет идеален, но станет отличной отправной точкой для тех, кто страдает от творческого кризиса и страха белого листа.

Этот ИИ-инструмент мгновенно создает презентации PowerPoint

Из одной подсказки DesignerBot генерирует 10-20 слайдов, все элементы которых можно редактировать. Более того, у пользователей есть возможность создавать совершенно новые иллюстрации по текстовому описанию через функцию, работающую на базе нейросети DALL-E от OpenAI.

Больше не нужно размышлять о том, с чего начать презентацию — можно просто обратиться к DesignerBot. Митч Грассо, основатель и технический директор Beautiful.ai, приводит такие примеры запросов: «подготовить питч-дек по мобильному приложению для продажи концертных билетов», «создать маркетинговый план для запуска в соцсетях» и «разработать убедительную рекламную речь для программного продукта».

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

За последнее время было запущено немало продуктов на базе генеративного ИИ, которые помогают пользователям улучшать производительность и справляться с творческими задачами, не обращаясь к графическим дизайнерам и копирайтерам.

Например, в декабре прошлого года Canva представил инструмент Magic Write для Canva Docs, который способен генерировать документы с текстом и изображениями на основе пользовательских подсказок.

Adobe внедрила генеративный ИИ во все свои продукты, в том числе в Photoshop и Adobe Express. В октябре 2022 года компания сообщила, что будет использовать ИИ в соответствии со стандартами своей программы Content Authenticity Initiative, цель которой — дополнить контент данными о его происхождении.

Источник.

Фото на обложке: Alliance Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 12 многообещающих стартапов в области креативного ИИ
  2. 2 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
  3. 3 Реклама будущего: 5 трендов, которые могут полностью изменить рынок
  4. 4 Как начать свое дело в креативных индустриях — инсайты творческих предпринимателей
  5. 5 Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2023

«Финам Акселератор»

18 января 2023

Seasons Tech 3.0

19 января 2023

Goznak Startup Lab

Все ВОЗМОЖНОСТИ