Этот ИИ-инструмент мгновенно создает презентации PowerPoint

Предложенный вариант, скорее всего, не будет идеален, но станет отличной отправной точкой для тех, кто страдает от творческого кризиса и страха белого листа.

DesignerBot — генеративный ИИ от Beautiful.ai, который автоматизирует создание презентаций. Используя текстовые запросы, инструмент генерирует шаблоны для PowerPoint, которые включают макет и соответствующий текст, а также фотографии и иконки.

Из одной подсказки DesignerBot генерирует 10-20 слайдов, все элементы которых можно редактировать. Более того, у пользователей есть возможность создавать совершенно новые иллюстрации по текстовому описанию через функцию, работающую на базе нейросети DALL-E от OpenAI.

Больше не нужно размышлять о том, с чего начать презентацию — можно просто обратиться к DesignerBot. Митч Грассо, основатель и технический директор Beautiful.ai, приводит такие примеры запросов: «подготовить питч-дек по мобильному приложению для продажи концертных билетов», «создать маркетинговый план для запуска в соцсетях» и «разработать убедительную рекламную речь для программного продукта».

За последнее время было запущено немало продуктов на базе генеративного ИИ, которые помогают пользователям улучшать производительность и справляться с творческими задачами, не обращаясь к графическим дизайнерам и копирайтерам.

Например, в декабре прошлого года Canva представил инструмент Magic Write для Canva Docs, который способен генерировать документы с текстом и изображениями на основе пользовательских подсказок.

Adobe внедрила генеративный ИИ во все свои продукты, в том числе в Photoshop и Adobe Express. В октябре 2022 года компания сообщила, что будет использовать ИИ в соответствии со стандартами своей программы Content Authenticity Initiative, цель которой — дополнить контент данными о его происхождении.

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