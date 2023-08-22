ИИ не смог обойти трейдеров-людей на фондовом рынке

Технология уже управляет не менее чем 13 биржевыми фондами, сообщает Wall Street Journal. Однако почти ни один из них не делает ставку на рост индекса S&P 500, который во многом связан с популярностью ИИ. Другими словами, этим фондам не удалось заработать на технологии, лежащей в их основе.

Искусственный интеллект дебютирует на фондовом рынке, но результаты пока не впечатляют инвесторов.

Эрик Гизелс, профессор экономики Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, отметил: иногда ИИ может действовать быстрее, чем инвесторы-люди, но он медленно адаптируется к «событиям, меняющим парадигму», таким как боевые действия в Украине и даже развитие самого ИИ. По его мнению, в перспективе технология не сможет превзойти инвесторов-людей.

«Возможно, когда-нибудь это случится, но пока ИИ ограничивается плагиатом истории», — сказал Гизелс.

Точку зрения Гизелса, по-видимому, подтверждает старейший портфель под управлением ИИ — AI Powered Equity ETF (AIEQ).

AIEQ работает на базе Watson от IBM. Он рассчитывает ставки на основе миллионов точек данных, собранных из новостей, аналитических отчетов и даже социальных сетей. Тем не менее, согласно анализу Wall Street Journal, хотя AIEQ показывает далеко не катастрофические результаты, он по-прежнему крайне неэффективен.

Доходность AIEQ с момента запуска в 2017 году равна 44%. За тот же период у биржевого фонда SPY, который отслеживает индекс S&P, этот показатель составил 93%.

Доходность в 44% сама по себе неплоха, но для биржевых трейдеров, которые хотят иметь максимальную прибыль, этого недостаточно.

В случае с AIEQ, как и прогнозировал Гизелс, в долгосрочной перспективе недостатки фонда на базе ИИ становятся более очевидными: изначально он ненадолго обогнал S&P, но рухнул после того, как в прошлом году Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку. В этом году AIEQ вырос на 9%, но по-прежнему отстает от S&P, у которого этот показатель равен 15%.

Пока эти технологии дают худшие результаты, чем один из самых популярных и простых биржевых фондов в мире, они не меняют правила игры.

Конечно, со временем ИИ с большой вероятностью будет улучшаться, но для прагматичных инвесторов ожидание этого момента может не стоить ни времени, ни денег — тем более что ChatGPT и его аналоги показали, как часто технология может ошибаться.

«Я думаю, что на раннем этапе ошибки будут совершаться, и я не хочу быть частью этих ошибок», — сказал бизнес-консультант Джек Батлер.

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