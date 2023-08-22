ИИ не смог обойти трейдеров-людей на фондовом рынке

Искусственный интеллект дебютирует на фондовом рынке, но результаты пока не впечатляют инвесторов.
Технология уже управляет не менее чем 13 биржевыми фондами, сообщает Wall Street Journal. Однако почти ни один из них не делает ставку на рост индекса S&P 500, который во многом связан с популярностью ИИ. Другими словами, этим фондам не удалось заработать на технологии, лежащей в их основе.
Эрик Гизелс, профессор экономики Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, отметил: иногда ИИ может действовать быстрее, чем инвесторы-люди, но он медленно адаптируется к «событиям, меняющим парадигму», таким как боевые действия в Украине и даже развитие самого ИИ. По его мнению, в перспективе технология не сможет превзойти инвесторов-людей.
«Возможно, когда-нибудь это случится, но пока ИИ ограничивается плагиатом истории», — сказал Гизелс.
Точку зрения Гизелса, по-видимому, подтверждает старейший портфель под управлением ИИ — AI Powered Equity ETF (AIEQ).
AIEQ работает на базе Watson от IBM. Он рассчитывает ставки на основе миллионов точек данных, собранных из новостей, аналитических отчетов и даже социальных сетей. Тем не менее, согласно анализу Wall Street Journal, хотя AIEQ показывает далеко не катастрофические результаты, он по-прежнему крайне неэффективен.
Доходность AIEQ с момента запуска в 2017 году равна 44%. За тот же период у биржевого фонда SPY, который отслеживает индекс S&P, этот показатель составил 93%.
Доходность в 44% сама по себе неплоха, но для биржевых трейдеров, которые хотят иметь максимальную прибыль, этого недостаточно.
В случае с AIEQ, как и прогнозировал Гизелс, в долгосрочной перспективе недостатки фонда на базе ИИ становятся более очевидными: изначально он ненадолго обогнал S&P, но рухнул после того, как в прошлом году Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку. В этом году AIEQ вырос на 9%, но по-прежнему отстает от S&P, у которого этот показатель равен 15%.
Пока эти технологии дают худшие результаты, чем один из самых популярных и простых биржевых фондов в мире, они не меняют правила игры.
Конечно, со временем ИИ с большой вероятностью будет улучшаться, но для прагматичных инвесторов ожидание этого момента может не стоить ни времени, ни денег — тем более что ChatGPT и его аналоги показали, как часто технология может ошибаться.
«Я думаю, что на раннем этапе ошибки будут совершаться, и я не хочу быть частью этих ошибок», — сказал бизнес-консультант Джек Батлер.
Фото на обложке: jo.pix /
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