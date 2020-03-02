Рост арендной платы и шумные вечеринки: как Airbnb вытесняет жителей Барселоны из домов

До недавнего времени район Сан-Пере в Барселоне сопротивлялся наплыву туристов: в прошлом он считался не самым подходящим местом для прогулок, многие выбирали более облагороженный Готический квартал. Но затем в Сан-Пере появилась торговая улица, которая, по выражению одного из местных жителей, «развернула красную ковровую дорожку для туристов».

Сначала там появились отели, затем пришел Airbnb. В районах Сан-Пере, Санта-Катерина и Ла-Рибера, которые составляют северную часть старого города, живут 22 тысячи человек. Данные, предоставленные агентством AirDNA, показывают, что в последние годы в этой зоне резко возросло количество квартир, которые сдаются через Airbnb: сейчас их более тысячи.

Горожане говорят, что вмешательство Airbnb стало основной причиной увеличения арендной платы в этом районе на 50%, что заставило людей переехать в более доступные места.

23-летний Джесси Дельгадильо живет в Сан-Пере с матерью, сестрой и ее ребенком. Квартира маленькая, и он хотел бы переехать, чтобы жить вместе со своей девушкой. Однако, несмотря на довольно высокую зарплату аналитика, он не может позволить себе арендовать что-либо в этом районе. Что еще хуже, он регулярно не спит по ночам из-за вечеринок в соседней квартире, которую сдают через Airbnb.

«Это сводит меня с ума. И не только меня. Думаю, каждый житель этого дома хотя бы раз вызывал полицию», — отметил Дельгадильо.

«В этом году мы решили найти новую квартиру, чтобы жить вместе, но я не думаю, что мы останемся в этом районе. Мне грустно, потому что я провел здесь всю жизнь. Но с такими высокими ценами мы, вероятно, переедем в город недалеко от Барселоны. Где-то рядом, но с тишиной и покоем, которые у нас были до всего этого», — добавил он.

Сочетание растущей арендной платы и не изменяющейся заработной платы привело к тому, что сейчас примерно четыре пятых испанцев в возрасте от 16 до 30 лет все еще живут с родителями.

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Даниэль Пардо, другой житель Сан-Пере, тоже не согласен с тем, что Airbnb приносит пользу местному сообществу: «Этот сервис не приносит ничего ценного. Это классический посредник, который связывает две стороны в обмен на большой кусок торта».

Пардо говорит, что наихудшее последствие — это вытеснение местных жителей. Он добавил, что сейчас рядом с ним живет гораздо меньше друзей, чем десять лет назад.

Увеличение числа квартир для туристов также радикально изменило местную торговлю. В течение многих веков Сан-Пере был районом, где оптом продавалась одежда, но за последние несколько лет торговля переместилась в пригороды, а ей на смену пришли веганские кафе, сувенирные магазины и пункты проката велосипедов.

«За последние десять лет на моей улице появились два отеля, шесть маникюрных салонов, четыре ресторана, посещение которых местные жители не могут себе позволить, две пиццерии, работающие навынос, магазин по продаже продуктов с каннабисом, бар с соками и магазин с чемоданами», — уточняет Джоанна, мать Джесси. «При этом мы потеряли овощной магазин, магазин мужской одежды, пекарню, магазин нижнего белья, лавку с колбасными изделиями и видеопрокат», — отметила она.

175-летний рынок Санта-Катерина находится в самом сердце района и стал местной достопримечательностью. Получается, пользователи Airbnb покупают там еду, чтобы готовить в квартире?

«Вовсе нет, — говорит мясник Сержи Касапонса, — я не знаю никого, кто бы от них выиграл. Они не покупают продукты, чтобы готовить дома— они просто берут пиццу навынос».

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В течение нескольких лет городские власти пытались сдержать распространение квартир для туристов, но это прибыльный бизнес. Пардо говорит, что людям трудно удержаться от соблазна сдать свою квартиру, по крайней мере, на какую-то часть года.

«Airbnb говорит людям: ″Послушай, жизнь тяжела, работа ненадежна, но ты живешь в месте, которое дорого стоит. Тебе стоит сдавать его в аренду, а не жить в нем″. Это уничтожает важную социальную функцию жилья. В конечном счете, этот вид туризма лишает нас возможности быть сообществом», — подчеркнул Пардо.

Airbnb оспорил данные, предоставленные AirDNA, заявив, что половина квартир в списке агентства были отдельными комнатами. «Помещения в Барселоне, которое сдаются через Airbnb в аренду более чем на 90 дней, составляют 0,5% от жилого фонда города», — указал представитель сервиса. Он добавил: «С июня 2018 года Airbnb работает вместе с мэрией, чтобы ликвидировать нелегальных операторов и облегчить [властям] выявление недобросовестных игроков».

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