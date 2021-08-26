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Истории

Какой руководитель лучше — алгоритм или человек?

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Каждый, кто считает, что начальник к нему несправедлив, наверняка мечтал о том, чтобы заменить его беспристрастным роботом. Однако вряд ли это поможет лучше работать: обзор 45 исследований показал, что никто не любит подчиняться алгоритмам. Похоже, они раздражают нас еще больше, чем живые и неидеальные руководители.

Какой руководитель лучше — алгоритм или человек?

Алгоритмический менеджмент — система, в которой задания автоматически распределяются между сотрудниками. Чаще всего ее связывают с гигономикой.

Платформы вроде Uber основаны на технологиях, которые используют сбор данных в реальном времени, наблюдение, системы рейтинга и «толчки», чтобы управлять работниками. Этот же подход используется на складах Amazon.

Алгоритмы становятся все умнее, и все чаще они берут на себя задачи по руководству сотрудниками.

Чтобы понять, как это отражается на качестве работы и благосостоянии людей, журналисты The Next Web проанализировали опубликованные исследования, которые изучали влияние алгоритмического менеджмента.

Для этого были определены шесть управленческих функций, которые алгоритмы сейчас могут выполнять: мониторинг, постановка целей, управление производительностью, составление расписаний, оплата и увольнение. Затем авторы рассмотрели, как это влияет на сотрудников, основываясь на десятках психологических исследований, показывающих, какие аспекты работы важны для людей.

Всего 4 из 45 исследований демонстрировали смешанное влияние на работу (как позитивное, так и негативное). Остальные раз за разом указывали на негативные последствия.

В этой статье рассматриваются три основных фактора влияния алгоритмического менеджмента:

  • сокращение разнообразия задач и используемых навыков,
  • снижение автономности,
  • большая неопределенность и отсутствие безопасности.

Сокращение разнообразия задач и используемых навыков

Хороший пример — исследование 2017 года, в рамках которого система электронного мониторинга рассчитывала оплату британским медсестрам, которые ухаживали за пожилыми пациентами и людьми с ограниченными возможностями.

Предполагалось, что в результате эксперимента их эффективность улучшится. Медсестры должны были использовать приложение, чтобы присваивать «ярлыки» к задачам, которые они выполняли. Им платили только за количество ярлыков.

В результате они концентрировались на срочных и технических заданиях, например меняли повязки и выдавали лекарства, и не тратили время на общение с пациентами. Это снизило не только качество их работы, но и лишило их ощущения, что они выполняют важную и значимую работу.

Авторы исследования пришли к выводу, что алгоритмы для мониторинга и управления ухудшают мастерство работников и снижают вариативность их задач. В колл-центрах уже используют инструменты для оценки настроения клиентов и инструктируют сотрудников, как выстраивать тон и скорость речи в зависимости от эмоций собеседника.

Снижение автономности

Внутри гигономики существует «обман автономии», который строится на возможности выбирать, когда и сколько работать. Однако курьеры и водители сталкиваются с тем, что алгоритмы платформы вычисляют показатели исходя из пропускной способности, чтобы определять нагрузку в будущем.

Это описано в исследовании 2019 года, в ходе которого были опрошены 30 человек. Они работали сдельно на платформах Amazon Mechanical Turk, MobileWorks и CloudFactory. Теоретически они могли определять, сколько хотят работать. На практике они чувствовали, что должны постоянно оставаться на связи, чтобы получить самые высокооплачиваемые задания.

Проблема характерна и для других сфер. Подробное исследование 2013 года, посвященное дальнобойщикам США, продемонстрировало недостатки алгоритмов, которые выбирали маршрут и время остановки в зависимости от погоды и условий трафика.

Как прокомментировал один из участников исследования: «Компьютер не знает, когда мы устали и должны отдохнуть. Я тоже профессионал, и мне не нужно говорить, когда остановиться».

Большая неопределенность и отсутствие безопасности

Алгоритмический менеджмент может увеличить интенсивность работы разными способами, например напрямую управлять скоростью, как происходит со сборщиками заказов в фулфилмент-центрах Amazon.

Но, вероятно, еще хуже, когда это происходит косвенно. Работники, которые не понимают, как программа принимает решения, чувствуют себя неуверенно и небезопасно. Их беспокоит ситуация, в которой машина оценивает их и присваивает им рейтинг.

девушка, курьер службы доставки еды ждет заказа

Фото в тексте: Pexels

Например, в исследовании 2020 года приняли участие 25 курьеров, разносивших еду в Эдинбурге. Они рассказали, что из-за необходимости постоянно принимать и выполнять заказы ради хорошей статистики они постоянно нервничали и испытывали беспокойство.

Как не навредить ради эффективности

Подавляющее большинство исследований указывает на негативные психологические последствия алгоритмического менеджмента. Отсюда можно предположить, что дальнейшее развитие технологий будет создавать нездоровые условия труда.

В настоящее время метод создается и применяется для повышения эффективности в интересах работодателя. Чтобы гарантировать, что задачи будут важными и осмысленными для сотрудника, нужен иной подход.

Каждый человек должен понимать, что и зачем отслеживают алгоритмы, и как он может оспорить их выводы перед своим основным руководителем — другим человеком.

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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