Какой руководитель лучше — алгоритм или человек?

Каждый, кто считает, что начальник к нему несправедлив, наверняка мечтал о том, чтобы заменить его беспристрастным роботом. Однако вряд ли это поможет лучше работать: обзор 45 исследований показал, что никто не любит подчиняться алгоритмам. Похоже, они раздражают нас еще больше, чем живые и неидеальные руководители.
Алгоритмический менеджмент — система, в которой задания автоматически распределяются между сотрудниками. Чаще всего ее связывают с гигономикой.
Платформы вроде Uber основаны на технологиях, которые используют сбор данных в реальном времени, наблюдение, системы рейтинга и «толчки», чтобы управлять работниками. Этот же подход используется на складах Amazon.
Алгоритмы становятся все умнее, и все чаще они берут на себя задачи по руководству сотрудниками.
Чтобы понять, как это отражается на качестве работы и благосостоянии людей, журналисты The Next Web проанализировали опубликованные исследования, которые изучали влияние алгоритмического менеджмента.
Для этого были определены шесть управленческих функций, которые алгоритмы сейчас могут выполнять: мониторинг, постановка целей, управление производительностью, составление расписаний, оплата и увольнение. Затем авторы рассмотрели, как это влияет на сотрудников, основываясь на десятках психологических исследований, показывающих, какие аспекты работы важны для людей.
Всего 4 из 45 исследований демонстрировали смешанное влияние на работу (как позитивное, так и негативное). Остальные раз за разом указывали на негативные последствия.
В этой статье рассматриваются три основных фактора влияния алгоритмического менеджмента:
- сокращение разнообразия задач и используемых навыков,
- снижение автономности,
- большая неопределенность и отсутствие безопасности.
Сокращение разнообразия задач и используемых навыков
Хороший пример — исследование 2017 года, в рамках которого система электронного мониторинга рассчитывала оплату британским медсестрам, которые ухаживали за пожилыми пациентами и людьми с ограниченными возможностями.
Предполагалось, что в результате эксперимента их эффективность улучшится. Медсестры должны были использовать приложение, чтобы присваивать «ярлыки» к задачам, которые они выполняли. Им платили только за количество ярлыков.
В результате они концентрировались на срочных и технических заданиях, например меняли повязки и выдавали лекарства, и не тратили время на общение с пациентами. Это снизило не только качество их работы, но и лишило их ощущения, что они выполняют важную и значимую работу.
Авторы исследования пришли к выводу, что алгоритмы для мониторинга и управления ухудшают мастерство работников и снижают вариативность их задач. В колл-центрах уже используют инструменты для оценки настроения клиентов и инструктируют сотрудников, как выстраивать тон и скорость речи в зависимости от эмоций собеседника.
Снижение автономности
Внутри гигономики существует «обман автономии», который строится на возможности выбирать, когда и сколько работать. Однако курьеры и водители сталкиваются с тем, что алгоритмы платформы вычисляют показатели исходя из пропускной способности, чтобы определять нагрузку в будущем.
Это описано в исследовании 2019 года, в ходе которого были опрошены 30 человек. Они работали сдельно на платформах Amazon Mechanical Turk, MobileWorks и CloudFactory. Теоретически они могли определять, сколько хотят работать. На практике они чувствовали, что должны постоянно оставаться на связи, чтобы получить самые высокооплачиваемые задания.
Проблема характерна и для других сфер. Подробное исследование 2013 года, посвященное дальнобойщикам США, продемонстрировало недостатки алгоритмов, которые выбирали маршрут и время остановки в зависимости от погоды и условий трафика.
Как прокомментировал один из участников исследования: «Компьютер не знает, когда мы устали и должны отдохнуть. Я тоже профессионал, и мне не нужно говорить, когда остановиться».
Большая неопределенность и отсутствие безопасности
Алгоритмический менеджмент может увеличить интенсивность работы разными способами, например напрямую управлять скоростью, как происходит со сборщиками заказов в фулфилмент-центрах Amazon.
Но, вероятно, еще хуже, когда это происходит косвенно. Работники, которые не понимают, как программа принимает решения, чувствуют себя неуверенно и небезопасно. Их беспокоит ситуация, в которой машина оценивает их и присваивает им рейтинг.
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Например, в исследовании 2020 года приняли участие 25 курьеров, разносивших еду в Эдинбурге. Они рассказали, что из-за необходимости постоянно принимать и выполнять заказы ради хорошей статистики они постоянно нервничали и испытывали беспокойство.
Как не навредить ради эффективности
Подавляющее большинство исследований указывает на негативные психологические последствия алгоритмического менеджмента. Отсюда можно предположить, что дальнейшее развитие технологий будет создавать нездоровые условия труда.
В настоящее время метод создается и применяется для повышения эффективности в интересах работодателя. Чтобы гарантировать, что задачи будут важными и осмысленными для сотрудника, нужен иной подход.
Каждый человек должен понимать, что и зачем отслеживают алгоритмы, и как он может оспорить их выводы перед своим основным руководителем — другим человеком.
Фото на обложке: Pexels
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