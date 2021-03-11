Чингисхан, учитель, йогурт: зачем сотрудники Alibaba берут псевдонимы

Крупнейшие технологические компании Китая обязуют сотрудников использовать псевдонимы вместо реальных имен. Ожидается, что это поможет избежать иерархии и сделает корпоративную культуру более американизированной. Однако это может отразиться на внутренних процессах и даже отдалить сотрудников.

Представьте, что вы работаете в крупной технологической компании в Китае. Вы стремитесь получить повышение и серьезно относитесь к своей работе. Но есть загвоздка: коллега, сидящий слева от вас, называет себя Йогуртом, ваш руководитель предпочитает отзываться на имя Чингисхан, а основателя вашей компании все знают как Фэн Цинъяна, вымышленного мастера фехтования из китайского романа о кунг-фу.

Это не история из жизни очередного стартапа. Это корпоративная культура Alibaba, китайского гиганта e-commerce.

В Alibaba у каждого сотрудника есть прозвище для внутренних коммуникаций. Каждый, кто устраивается на работу в технологические компании Китая, берет себе такой псевдоним (по-китайски huaming), который служит его уникальным идентификатором. Это не просто прихоть — это необходимость. В Alibaba считается, что такие прозвища помогают преодолеть иерархию и создать более расслабленную корпоративную культуру.

Другие китайские технологические компании предпринимают аналогичные попытки. В сентябре 2020 года NetEase, компания, специализирующаяся на стриминге игр и музыки, решила, что каждому сотруднику нужен псевдоним. Tencent, подражая западной корпоративной культуре, всегда требовала от сотрудников выбирать английское имя для внутренних коммуникаций. Основатель и CEO Tencent Ма Хуатэн известен как Пони Ма. Во внутренних системах этих компаний псевдонимы отображаются рядом с реальными именами сотрудников, поэтому каждый сам выбирает, какое имя использовать.

Гигант e-commerce Pinduoduo довел эту практику до новой крайности: сотрудникам даже не разрешается знать настоящие имена друг друга.

Существует более темная интерпретация корпоративных мотивов. Некоторые подозревают, что псевдонимы должны помешать сотрудникам развивать реальные дружеские отношения и организовывать собственные группы. «Это ничем не отличается от фабрик Foxconn в прошлом, — говорит Пун Нгай, профессор социологии Гонконгского университета. Устраиваясь в Foxconn, каждый получает удостоверение сотрудника. Работники дневной смены не разговаривают с работниками ночной смены. Если что-то пойдет не так, сотрудник должен столкнуться с этим в одиночку».

Эта практика началась с Alibaba в 2003 году, когда компания запустила Taobao, которая превратилась в крупнейшую площадку e-commerce. Его опыт весьма показателен. Один из первых сотрудников предложил всем использовать псевдонимы для взаимодействия с клиентами и увеличения онлайн-вовлеченности; основатель Джек Ма согласился и выбрал для себя Фэн Цинъяна, вымышленного мастера фехтования. Все первые сотрудники Alibaba, многие из которых сейчас стали руководителями высшего звена, также использовали вымышленные имена персонажей. С тех пор это вошло в традицию.

Согласно книге Чжао Сяньчао, бывшего журналиста, а ныне сотрудника Alibaba, к 2018 году в компании использовалось около 160 тысяч псевдонимов.

Поскольку каждое имя должно быть уникальным, литературные персонажи вскоре закончились, и имена стали более странными и случайными. Сейчас встречаются названия продуктов (соевое молоко, йогурт, яичница), исторические личности (Хубилай, Ли Бай, Ду Фу), обращения (Ваше величество, Старый пес) и даже словосочетания, которые не являются именами (Один день, Два дня и все варианты до Десяти дней).

В прошлом году новые сотрудники Alibaba наконец-то получили право использовать псевдонимы, принадлежавшие бывшим работникам. Поиск подходящего прозвища стал испытанием для новичков: им приходилось тратить часы на то, чтобы придумать оригинальное.

В компании объясняют правило желанием устранить иерархию. В Китае считается невежливым обращаться к учителю, старшим родственникам или менеджеру по имени. Большинство сотрудников по умолчанию используют фразы, в которых присутствуют фамилия человека и его должность, что-то вроде Босс Ма. Когда эти имена повторяются достаточно часто, это превращается в систему и мешает говорить на трудные темы.

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Alibaba предприняла и другие шаги, чтобы препятствовать этому. Раньше корпоративная система внутренних коммуникаций DingTalk показывала «уровни работы» каждого сотрудника. С августа эта функция отключена.

Псевдонимы — интересная корпоративная история, но их применение ограничено.

Сотрудница Alibaba Чжан рассказывает: «Когда дело доходит до [Джека Ма], мы обычно называем его Учитель Ма. Мало кто назвал бы его Фэн Цинъян»

Учитель Ма — еще одно распространенное прозвище Джека Ма, отчасти из-за того, что раньше он работал учителем английского.

Когда Чжан устроилась в Alibaba, она много думала о том, какой псевдоним выбрать. В конце концов она выбрала выражение, которое сигнализирует о личностном росте и звучит как имя исторического деятеля.

Но большинство людей все еще используют ее настоящее имя. «Мое настоящее имя довольно запоминающееся, поэтому люди просто называют меня так, и это тоже кажется душевнее, — говорит она. — Но я использую псевдоним во всех рабочих документах и подписях электронной почты».

Чжан добавляет, что китайская традиция уважения к старшим и почтения будет существовать всегда. И нововведения в корпоративной культуре ее не изменят.

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