Почему корпоративная культура становится важнейшим аспектом бизнеса

Однако есть один фактор, который будет одинаково важен для каждого лидера: корпоративная культура. Она поможет пережить трудные времена и самой компании, и ее сотрудникам. Именно сейчас, когда мы уже год провели в состоянии хаоса и беспокойства, процессы внутри организаций будут иметь решающую роль в их развитии. И вот почему.

Сейчас предприниматели и руководители пытаются спрогнозировать, что принесет новый год. Еще никогда бизнес не оказывался в такой неопределенной и непредсказуемой ситуации.

Внутренние отношения становятся внешними

Маркетологам уже давно известно, что потребитель предпочитает компании, ценности которых совпадают с его собственными. Во время пандемии лояльность потребителей для бизнеса стала как никогда важна.

90% людей верят, что бренды должны делать все возможное, чтобы обеспечить благосостояние и финансовую безопасность сотрудников и поставщиков, даже если это означает убытки.

66% потребителей принимают решение о покупке с учетом таким факторов, как корпоративная культура компании-продавца и поддержка сотрудников.

Создать доверие к бизнесу внутри всей организации становится важно как никогда.

Чтобы сохранить вовлеченность персонала и привлечь потребителя, ориентированного на ценности, компания должна принимать решения исходя из цели своего бренда. Она должна быть ясной, понятной и присутствовать во всех точках соприкосновения с компанией — всем, что вы производите, говорите и делаете.

Цель бизнеса — это стимул для инноваций, а не просто часть коммерческого предложения. Именно сейчас пора убедиться, что она соответствует новой реальности, в которой мы живем.

Отдавайте приоритет сотрудникам, чтобы восстановить бизнес

Пандемия не отступает, и многие по-прежнему вынуждены работать удаленно. В этих условиях поиск и удержание продуктивного персонала усложняется. Согласно отчету SHRM, за последний год каждый пятый американец уволился с работы, так как его не устраивала корпоративная культура.

Замена сотрудника может стоить компании до 150% его годовой зарплаты и понижает продуктивность до нуля. Организации, которые хотят преуспеть в эру после коронавируса, должны убедиться, что работники чувствуют себя ценными, уважаемыми и продуктивными. Без связи с коллективом и поддержки они могут уйти к конкурентам с более привлекательной корпоративной культурой.

В новом году бизнесу нужно в первую очередь сосредоточиться на здоровье и благосостоянии сотрудников. Когда они чувствуют, что важны, то больше заботятся о компании. Начало 2021 года — подходящее время, чтобы пересмотреть корпоративные бонусы, безопасность рабочих мест и практики внутренних коммуникаций и убедиться, что они соответствуют потребностям персонала. Для этого обеспечьте сбор обратной связи через опросы или руководителей.

Культура помогает выделиться среди конкурентов

В периоды неопределенности сильная корпоративная культура особенно важна, так как организациям приходится использовать каждое конкурентное преимущество, которым они обладают. Исследование Glassdoor, в котором приняли участие 5 тысяч человек, показало:

77% опрошенных будут оценивать корпоративную культуру организации, прежде чем отправить в нее резюме;

более половины считают, что удовлетворенность работой больше зависит от культуры, чем от зарплаты.

В режиме дистанционной работы развивать культуру непросто. Для начала определите уникальные элементы, которые создают коллективный дух и чувство общности, а затем найдите способы воспроизвести их онлайн.

С начала пандемии мы уже используем самые разнообразные инструменты, которые позволяют провести виртуальный митап, заседание книжного клуба или занятие по йоге. Они подойдут и для того, чтобы воспроизвести спонтанное общение, которое происходило в офисе. Например, можно устроить еженедельную встречу, на которой будет обсуждаться все, кроме работы.

Разнообразие, равенство прав и инклюзивность актуальны для всех

В 2020 году проблемы равенства вошли в корпоративную повестку не только США, но и всего мира. Проницательные компании используют эту возможность, определяя курс внутренней политики и внешней коммуникации.

Убедитесь, что цели вашей компании включают и создание равных условий для всех сотрудников. Это поможет привлечь лучшие кадры и создать положительный имидж для вашего бренда. Кроме этого, если в создании продукта участвует полный спектр вашей потребительской базы, это пойдет ему на пользу.

Сейчас любому бизнесу необходимо создать яркую и сильную корпоративную культуру, которая обеспечит здоровье, благосостояние и продуктивность команды. Эта инвестиция окупится и в 2021 году, и в будущем.

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