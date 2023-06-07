Пользователь Reddit разработал QR-коды в стиле аниме

QR-коды изначально были разработаны для японского автопрома. С тех пор благодаря их способности хранить значительный объем данных они нашли широкое применение в различных областях, включая рекламу, отслеживание товаров и цифровые платежи.

При сканировании с помощью смартфона или специального сканера QR-кодов закодированная информация (которая может быть текстом, URL-адресом сайта или другими данными) можно быстро получить доступ к информации и просмотреть ее.

В данном случае, несмотря на наличие сложных изображений и узоров, сгенерированных искусственным интеллектом, на изображениях, созданных nhciao, мы обнаружили, что приложения для камер смартфонов как на iPhone, так и на Android по-прежнему способны считывать их как функциональные QR-коды.

Stable Diffusion — это генеративная модель на базе ИИ, выпущенная в прошлом году, которая может создавать изображения на основе текстовых описаний. Она также может преобразовывать существующие изображения, используя технологию img2img.

Автор не стал подробно описывать точную технику, которую он использовал.

Однако судя по сообщению в блоге и названию поста на Reddit (ControlNet для QR-кода), он, по-видимому, обучил несколько пользовательских моделей Stable Diffusion ControlNet для разных стилей и усовершенствовал модель LoRa. Затем он ввел существующие QR-коды в генератор изображений Stable Diffusion и использовал ControlNet, чтобы местоположение данных сохранилось при генерации картинок.

Существуют и другие способы создать художественно выглядящий QR-код. Например, можно манипулировать положением точек внутри кода, чтобы создать осмысленные узоры, которые можно будет прочитать. В этом случае Stable Diffusion не только контролирует положение точек, но и размываает детали изображения в соответствии с QR-кодом.

Такое интересное использование Stable Diffusion возможно благодаря встроенной в QR-коды функции исправления ошибок. Она позволяет восстановить определенный процент данных QR-кода при повреждении или затемнении.

Это позволяет модифицировать изображение, сохраняя его читаемым. Но в случае nhciao это было использовано для того, чтобы сочетать пользу с креативностью. Stable Diffusion добавила уникальные художественные штрихи к QR-кодам без ущерба для их функциональности.

Все коды в приведенных примерах содержат ссылку на qrbtf.com, сайт-генератор QR-кодов, который, вероятно, был также запущен nhciao. Технически этот метод может работать с любым QR-кодом, хотя кто-то в обсуждении на Reddit писал, что из-за особенностей кодирования он лучше всего будет работать с более короткими URL-адресами.

Разработка открывает новые возможности как для цифрового искусства, так и для маркетинга. Обычные черно-белые QR-коды можно превратить в уникальные произведения, повысив их эстетическую привлекательность. Так они станут не просто удобным инструментом, но и объектом искусства.

Источник.

Обложка и изображения сгенерированы нейросетью Stable Diffusion