Apple Watch Series 5 — впечатления спустя полгода

Главред Rusbase Светлана Зыкова и редактор новостей Анастасия Марьина полгода назад перешли на Apple Watch Series 5 с предыдущих моделей часов того же бренда и делятся впечатлениями: есть ли разница между моделями в бытовом использовании и кому пригодится такой гаджет.

Светлана Зыкова, главный редактор Rusbase Анастасия Марьина, редактор новостей Rusbase Использовала Apple Watch Series 5 с размером корпуса 44 mm. До этого: Apple Watch Series 1 38 mm Использовала Apple Watch Series 5 с размером корпуса 40 mm. До этого: Apple Watch Series 3 38 mm

Ожидание/реальность: какие функции мы использовали в часах и что хотели от новой модели

Света: Я перешла на Series 5 «перешагнув» несколько моделей — до этого долго пользовалась Apple Watch первой серии, поэтому разница для меня была ощутимой. Расскажу по порядку.

Одна из опций, которой мне не хватало до этого — влагозащищенный корпус. Apple объясняла, что незначительное воздействие воды выдерживали и часы первой серии, возможность плавать в часах на небольшой глубине появилась еще в Apple Watch Series 2. А вот в пятом «поколении» Apple Watch уже можно погружаться на глубину до 50 метров.

Еще в Apple Watch 5 меня привлек более емкий аккумулятор. Да, часы по-прежнему приходится заряжать каждый день, но вероятность того, что гаджет разрядится во время тренировки, теперь ниже.

Впрочем, то же время, до 18 часов работы, предполагали Apple Watch 3 — зато их не было в корпусе 44 mm (были выпущены в размере 38 mm / 42 mm).

Приятное новшество, которое действительно отличает последнюю модель от предыдущих, — это работающий даже в спящем режиме дисплей. Время можно узнать, не поднимая запястья — ну, если вдруг вы используете смарт-часы для того, чтобы смотреть время.

Компас на новой модели часов меня тоже заинтересовал: пользователь может запустить приложение «Карты» на Apple Watch вместе со встроенным компасом, что упрощает навигацию. Правда, 2020 год не располагал к путешествиям, и попробовать компас полноценно «в бою» пока не удалось.





Apple Watch 5 и Apple Watch 1





Настя: До теста Apple Watch Series 5 я полтора года носила устройство третьего поколения. Обычно использовала часы для быстрых ответов на звонки и сообщения в мессенджерах, в качестве трекера для бега и сна, как будильник, а также отслеживала с их помощью пульс и проверяла прогноз погоды.

Эти же функции использовала и при тесте Watch Series 5.

Стоит сказать, что через полтора года носки Apple Watch Series 3 в моем гаджете отказала батарея. Официальной замены батарей в этой серии часов Apple не производит, вместо оригинальной детали пришлось установить аналог из Китая. Также я заметила, что спустя время устройство начинает работать медленнее.

Исходя из предыдущего опыта, от Watch 5 в ходе эксперимента я ожидала более отзывчивый процессор и более надежный аккумулятор.

Плюсы и минусы использования

Настя: Тест последней версии продлился полгода. Для него Apple предоставила модель c корпусом 40 мм, черного цвета в версии Nike (внутри установлено приложение Nike Run Club, есть дополнительные циферблаты и отдельная коллекция ремешков).





Комплектация Apple Watch 5





Первое, что привлекает внимание в Watch 5 — размер экрана. В третьем поколении часть полезного пространства дисплея скрадывают рамки, в пятом — иконки и текст занимают больше свободной площади. Также можно заметить, что Watch 5 тоньше, чем Watch 3.

Дисплей третьей серии загорался при поднятии запястья. Система достаточно чувствительна, но в положении «лежа на диване» датчик у меня срабатывал не всегда. Приходилось вручную нажимать на кнопку справа, чтобы посмотреть время.

В Apple Watch 5 дисплей всегда включен, поэтому время и вся нужная информация остаются на виду.

Время работы батареи примерно одинаково на обеих моделях, существенной разницы я не заметила. Если просто носить часы и иногда проверять время, заряда хватает больше, чем на сутки.

На внутренней поверхности корпуса часов расположен сенсор измерения пульса. Начиная с четвертого поколения, Apple объединила несколько датчиков в один, и это позволяет часам быстрее измерять пульс.





Apple Watch 5 и Apple Watch 3





Еще одно отличие Watch 5 от Watch 3 я обнаружила при использовании приложения Nile Run Club. В третьей серии функция измерения пульса при работе этого приложения время от времени зависает — в пятой версии такого «бага» я не увидела.

Также среди плюсов Apple Watch 5 — более отзывчивое, чем на младшей модели, колесо прокрутки.

Как я уже упоминала, через полтора года эксплуатации Apple Watch 3 мне пришлось заменить батарею, которая внезапно «умерла». При этом часы ни разу не были в воде и не имели серьезных повреждений корпуса.

Watch 5, в отличие от Watch 3, находились в воде каждый день эксперимента. Ни соленая, ни хлорированная, ни проточная вода не нарушили работоспособности часов за полгода использования.

Температура +35 и прямые солнечные лучи также не оказали влияния на функциональность, хотя производители и не рекомендуют использовать устройство при подобных условиях.







Пятую серию, как и третью, я использовала во время физической активности и отдыха.

И во время сна, и во время активного спорта часы не соскальзывают с руки, отзывчивы на прикосновения, однако любителям спать в полной темноте придется учитывать, что экран Apple Watch 5 не гаснет сам, и это может мешать сну. Отключать подсветку на ночь придется вручную с помощью функции Theater Mode.

Из новинок в Apple Watch 5 (по сравнению с Watch 3) — приложения «Шум» и «Компас». И если «Шум» уже знаком пользователям Apple Watch 4, то «Компас» появился только в пятом поколении.

Время от времени Watch 5 в фоновом режиме измеряют средний уровень шума окружающей среды и сообщают, если он небезопасен для слуха. Эта информация заставляла меня задуматься о том, чтобы покинуть раздражающий источник звука.

«Компас» нужен, если вы захотите узнать, в какой точке земного шара находитесь. Он будет полезен путешественникам.



Света: Я ходила в Apple Watch каждый день даже во время режима самоизоляции. Хотя изначально кажется, что часы ты особенно не используешь, к мелочам все равно привязываешься: с Apple Watch удобнее отвечать на звонки, отправлять быстрые ответы на сообщения, проверять уведомления. В итоге без гаджета через пару недель выходить из дома уже непривычно, как будто чего-то не хватает. Если забываешь часы на зарядке, хочется вернуться и забрать.

Спортом я занимаюсь не каждый день, и у меня нет потребности в продвинутом спортивном трекере, поэтому Apple Watch меня вполне устраивали для тренировок разного формата.

За полгода использования часы все еще в состоянии «как новые», по крайней мере внешне: царапин на корпусе не появилось, ремешок, который шел в комплекте, не стерся и не приобрел невыводимых загрязнений (ношу часы в основном с ремешком молочного цвета).

Не хватило в моем сценарии использования только трех вещей. Во-первых, более мощного аккумулятора — заряжать часы хотя бы раз в пару дней было бы намного удобнее. Во-вторых, было бы здорово совершать звонки полностью автономно: пока в часах есть возможность вызовов с использованием сети Wi-Fi, в том числе по FaceTime. В-третьих, хорошим дополнением стала бы функция измерения уровня кислорода в крови — на многих бюджетных фитнес-браслетах такая опция есть, да и в следующую серию Apple Watch ее могут добавить, но пока гаджет измерять сатурацию не умеет.





Apple Watch 5 на руке



Отдельно стоит сказать про функцию ЭКГ на часах пятой серии: это действительно инновация для Apple Watch, но пользователям из России она пока недоступна. Минус одно кардинальное отличие Series 5 от предыдущих моделей.

Топ приложений для Apple Watch

Мы выбрали по три любимых приложения, которыми часто пользовались.

Света:

Активность — действительно мотивирует двигаться больше или обогнать в закрытых кольцах кого-то из друзей.

Дыхание — «экспресс-медитация» бывает кстати, если нужно передохнуть или сосредоточиться.

Wallet с Apple Pay — платила часами еще с первого поколения, очень спасает, когда сел телефон или под рукой нет кошелька.

Настя:

Nike Run Club — удобно отслеживать беговые тренировки, следить за пульсом и нагрузкой.

Flo — трекер женского здоровья. Основные изменения можно вносить сразу с часов.

Night Sky — показывает все созвездия в вашей широте. Подходит, чтобы развлечь себя в новом месте.

Выводы: кому подойдут часы и стоит ли переходить на Series 5 с неактуальных моделей

Настя: Функционал третьего и пятого поколения во многом совпадает. Все основные функции: ответ на звонок, оповещения, прогноз погоды, трекеры сна и физической активности работают без перебоев. Если у вас никогда не было Apple Watch, то стоит присмотреться к более дешевой, третьей модели.

Однако если у вас уже есть опыт использования более старых версий Apple Watch и вам хочется более быстрой реакции устройства на команды, вы путешествуете и ведете активный образ жизни, то стоит отдать предпочтение Apple Watch 5. В целом гаджет оставил у меня впечатление более проработанного и надежного. Скорость работы устройства и батарея спустя полгода не вызывают нареканий. Часы также хорошо переносят жару, прямые солнечные лучи и воду.



Света: В сравнении с первыми моделями Apple Watch Series 5 стали намного быстрее и удобнее в использовании, к тому же к большому дисплею быстро привыкаешь — для меня он оказался комфортнее, чем 38 mm.

Конечно, с первых моделей Apple Watch переходить на Series 5 смысл есть. Обладатели более актуальных моделей вряд ли почувствуют большую разницу в использовании, только если не ждали конкретной функции, появившейся именно в пятом «поколении». Например, для старших родственников Apple Watch 5 может стать хорошим подарком за счет наличия опции обнаружения падения – часы смогут отследить, когда человек упал, и вызвать помощь, если после падения пользователь не отзывается. Также на пятую серию стоит обратить внимание, если вам важна скорость работы приложений: по подсчетам Apple, процессор S5, установленный в Apple Watch Series 5, работает до двух раз быстрее, чем процессор в часах третьей серии.

Фото: Rusbase.