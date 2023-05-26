Автомобили можно будет заправить на ходу — с помощью фотосинтеза

Ученые из Кембриджского университета разработали «искусственный лист»: поглощая солнечный свет, он превращает воду и углекислый газ в этанол и пропанол. Эти виды топлива подходят для двигателя внутреннего сгорания и могут стать экологичной альтернативой бензину.

По словам исследователей, в отличие от ископаемого, «солнечное» топливо не производит углеродные выбросы и полностью возобновляемо. Более того, для него не нужно задействовать сельхозугодья, как для большинства биоэтанолов, которые получают из переработанного растительного сырья и используют в качестве биотоплива.

Искусственный лист состоит из нескольких слоев, в том числе меди, стекла, серебра и графита. Он содержит поглотители света, подобные молекулам растений, поглощающим солнечный свет, а также катализатор.

Искусственный лист не похож на настоящий, но со своей задачей, по-видимому, справляется. Фото в тексте: Мотиар Рахаман, Кембриджский университет

Этот катализатор, напоминающий хлорофилл в настоящем листе, изготовлен из двух элементов: меди и палладия. При наличии солнечного света он превращает CO2 в этанол и пропанол, а воду — в кислород.

Долгие годы исследователи выясняли, как получать экологичное топливо с помощью фотосинтеза. Однако искусственные листья производили только простые химические вещества, такие как синтез-газ — смесь водорода и монооксида углерода, из которой изготавливают топливо, лекарства, пластмассу и удобрения.

Последний прорыв позволяет получать только чистый этанол и пропанол, без синтез-газа. Исследователи утверждают, что технология стала «более практичной и масштабируемой».

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Другим ученым удавалось производить те же химические вещества с помощью электроэнергии. Однако впервые для этого будет использоваться искусственный лист и солнечный свет.

Технология пока тестируется только в лабораторных условиях, но исследователи считают, что она представляет важный шаг в переходе от ископаемого топлива.

Сейчас команда оптимизирует поглотители и катализатор, чтобы собирать больше солнечного света и увеличить выработку топлива. Помимо этого, потребуется сделать устройство масштабируемым, чтобы производить большие объемы топлива. Тем не менее в будущем благодаря этой технологии автомобили, вероятно, смогут получать чистое топливо прямо на ходу.

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