В Швеции построят дорогу для зарядки электрокаров на ходу

Новая система позволит заряжаться на ходу как электромобилям, так и грузовикам, что снизит необходимость в зарядных станциях. Сейчас проект находится на стадии закупок и финального планирования, а его завершение запланировано на 2025-2026 годы.

Транспортная администрация Швеции Trafikverket планирует электрифицировать часть автомобильного маршрута E20, а именно 21-километровый путь от Халльсберга до Эребру, расположенный между двумя крупнейшими городами страны, Стокгольмом и Гетеборгом.

Как это будет работать?

Trafikverket пока не выбрал технологию для системы электродорог. Есть три варианта.

Воздушная кондуктивная: энергия передается от воздушных проводов к автомобилю через пантограф — таким же образом работают трамваи. Технология подходит только для большегрузных транспортных средств, высота которых позволяет им «дотянуться» до линий электропередачи.

Наземная кондуктивная: энергия передается по специальным рельсам или путям, расположенным под дорогой или на ней. Автомобили заряжаются с помощью механического рычага или палки, которая касается рельсов.

Наземная индуктивная: энергия исходит от катушек, встроенных в дорогу.

Ставка на электродороги

С 2016 года Trafikverket успешно протестировала все три технологии в различных частях Швеции, в том числе в Лунде, Готланде и Сандвикене.

Основное внимание уделялось грузовикам и автобусам, и на то есть веская причина. Согласно исследованию, к 2030 году электрификация дорожной сети, соединяющей крупнейшие города страны, сократит выбросы от большегрузных автомобилей на 1,2 млн т.

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В 2018 году Швеция начала тестировать дорогу для зарядки для коммерческих и пассажирских электромобилей, а также на 2-километровом маршруте между аэропортом Стокгольм-Арланда и логистической зоной в Розенберге.

К 2020 году правительство планирует запустить систему электродорог общего пользования протяженностью 2 тыс. км. В том же году оно предлагает запретить новые автомобили, работающие на ископаемом топливе. Будет ли эта стратегия эффективной — вопрос спорный.

С одной стороны, это позволит электромобилям реже посещать зарядные станции, что ускорит их принятие и сократит выбросы углерода.

Недавнее исследование Технического университета Чалмерса в Гетеборге показало, что электродороги снизят нагрузку на электросеть в часы пик, став альтернативой зарядке дома. Команда также предположила, что сочетание домашней зарядки (статической) и зарядки на ходу (динамической) уменьшит размер батареи до 70%. Так для них будет требоваться меньше материалов, а электромобиль может стать дешевле для потребителя.

Есть и важный контраргумент: этот зарождающийся тип инфраструктуры требует высоких инвестиций и затрат на обслуживание, а в долгосрочной перспективе может устареть, когда ускорится разработка батарей.

Однако результаты исследования говорят, что риск не очень высок. По оценкам команды, чтобы система работала, потребуется электрифицировать лишь 25% дорог в Швеции и Европе.

Технологию тестируют и в других европейских странах, в том числе в Италии, Франции, Германии и Великобритании. Более того, транспортные системы Европы взаимосвязаны, что позволит сделать систему электродорог жизнеспособной.

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